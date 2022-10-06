Интересный поворот в России. Зачем Путин повысил Кадырова и вооружил россиян 6 октября, 17:32

Кто бы мог подумать, что Путин пойдет на безумство и сам вооружит народ?

В руках сотен тысяч мобилизованных россиян сейчас довольно много автоматического оружия с патронами. И практически никакого надзора за его применением. А оружие часто дает чувство власти (как правило, необоснованно, но дает).

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Так вот, мне интересно: какой эффект это оружие произведет на сознание россиян, чья субъективность административно подавлялась и искоренялась 20 с лишним лет?

Точнее, так: мы видели, как это работает в Украине. Лишенные всяких ограничителей, российские солдаты идут на массовые грабежи, убийства, пытки и другие преступления. Но это за границей, в условиях войны.

А вот как эта реальность будет себя манифестировать внутри России, где есть «своя» власть, где есть менты, другие военные? Я вот что-то не уверен, что все мобилизованные с автоматами будут так же покорны, как и простые российские обыватели. Большинство, наверное, продолжит функционировать в прежнем режиме, но найдутся и те, кто скажет: «Один черт, я на войну иду, меня там убить могут, поэтому и тут мне бояться нечего». Ну и пойдут в отрыв.

И самое интересное тут вот что: в противостоянии таких «партизан» с ментами симпатии обывателей на 100% будут на стороне мобилизованных. А тут уже и до революционной ситуации недалеко.

Какая-то новая реальность складывается

Я всегда говорил, что в современной России не может быть народного восстания, так как с голыми руками на пулеметы не пойдешь. А теперь смотрю на эти видео с голодными и оборванными мобиками, у которых в руках автоматы и понимаю: Ого! А руки-то уже не голые! С автоматом против пулемета — вполне может получиться. Особенно, если таких автоматов будет достаточно много.

Кто бы мог подумать, что Путин пойдет на безумство и сам вооружит народ?! Но он сделал это.

Какая-то новая реальность складывается.

Кстати. После публичного наезда Кадырова на российских генералов, Путин дал ему генерал-майора и лично его поздравил.

Похоже, что для Шойгу с Герасимовым конец пришел. Буду ждать их отставки.

Ну, а со стороны Путина это мощный, с отхаркиванием, плевок в лицо российских военных. Он их назначил виноватыми за свой стратегический провал, за свое безумное решение пойти войной против Украины. Думаю, после этого военные ему скажут: «Ну раз так, то пускай Кадыров и воюет. Он же генерал-полковник теперь? Вот и вперед!».

Очень интересно, что дальше будет!

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