Что покажут переговоры Си и Зеленского 24 марта, 20:34 Эксклюзив NV

Главный вопрос по мирному плану Китая

Сегодня почитал американские СМИ. Там много пишут о том, что Китай, дескать, обошел Америку на повороте — «в деле урегулирования российско-украинской войны», точнее российское вторжения в Украину. То есть сейчас они пишут, что Китай собирается провести переговоры с Испанией и с Бразилией. То есть, европейской страной и крупнейшей латиноамериканской страной, чтобы добиться от них поддержки своего так называемого мирного плана из 12 пунктов. И американская пресса говорит, мол, как же так? Китайцы задают тон в этих переговорах, а мы — США — ничего сделать не можем, не хорошо.

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Я считаю, что американцы зря переживают. Дело в том, что никто толком пока не знает, что это за план такой. У китайцев в этом плане все звучит очень расплывчато. Там нет ответа на самый главный вопрос. Вопрос звучит так: подразумевает ли этот план вывод всех российских войск с территории Украины?