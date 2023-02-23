Иван Яковина

Иван Яковина

Обозреватель НВ

Кровь кипит. Как конфликт Пригожина и Шойгу может отразиться на боях за Бахмут

23 февраля, 07:13
Эксклюзив NV
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Конфликт между группой Вагнера и Минобороны может в итоге стоить Российской Федерации очень дорого

Есть история, которая, как мне кажется, способна в ближайшее время очень сильно повлиять на всю ситуацию в целом, на всю войну. Потому что все сейчас и в политике, и в экономике, в дипломатии зависит от ситуации на фронте. Ситуация на фронте в значительной степени зависит от ситуации в районе Бахмута: Бахмут, Соледар, Кременная, Сватово.

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А кто находится в районе Бахмута? Пригожин со своими вагнеровцами. И у них начался очень серьезный конфликт, он развивается уже пару недель. Суть конфликта в том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, потерпев поражение (его генералы были разбиты под Угледаром в рамках этого большого наступления), отозвал все снаряды, вообще все боеприпасы.

Теги:   Сергей Шойгу Армия России Боеприпасы Война в Украине Валерий Герасимов Иван Яковина Бахмут Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин радио NV

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