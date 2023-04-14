Иван Яковина

Иван Яковина

Обозреватель НВ

Главная схватка за власть в России. Кто вступил в игру и что сделает Путин

14 апреля, 20:13
NV Премиум
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В Российской Федерации создается принципиально новое политическое поле

В России расцвела эпидемия доносительства, и одна из таких историй случилась буквально на днях. Объектом доноса стал никто иной, как хорошо известный нам военный преступник и террорист Игорь Гиркин (он же Стрелков). На него какая-то дама донесла, насмотревшись его роликов в интернете, сказала, что он клевещет на государственную власть, на президента, на армию и что из-за этого Гиркина надо посадить в тюрьму.

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Знаете, я в этом вижу проявление резко обострившиеся аппаратной войны между разными кланами в российском руководстве. В данном случае — между кланом военных и кланом фсбшников. Потому что Гиркин — чистой воды фсбэшник.

Я уже рассказывал, что в России сейчас образовываются три клана, которые будут бороться за власть в ближайшее время.

Первый— это ФСБ плюс Гиркин и гиркинские структуры. Они сейчас и держат эту власть, поэтому перед ними стоит задача ее не потерять. Еще один клан — армия во главе с Сергеем Шойгу, МВД и близкими всякими структурами в государственном аппарате и в бизнесе. Третий клан— это полукриминальные и криминальные организации с неконтролируемым насилием, у которых вообще нет никаких тормозов и никакой ответственности. Это Евгений Пригожин с его ЧВК Вагнер, туда же отчасти можно записать структуры Рамзана Кадырова, потому что он на начальных этапах войны заметно блокировался с пригожинцами (сейчас немножко от них отъехал), ну и Росгвардия с главой ее Золотовым.

И вот, значит МВД написало донос на ФСБ.

Теги:   Владимир Путин Сергей Шойгу Игорь Гиркин ФСБ России Чечня Рамзан Кадыров МВД РФ Валерий Герасимов Имарат Кавказ Иван Яковина Николай Патрушев Росгвардия Виктор Золотов Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин вагнеровцы радио NV борьба за власть в России

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