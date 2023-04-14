Главная схватка за власть в России. Кто вступил в игру и что сделает Путин 14 апреля, 20:13 NV Премиум

В Российской Федерации создается принципиально новое политическое поле

В России расцвела эпидемия доносительства, и одна из таких историй случилась буквально на днях. Объектом доноса стал никто иной, как хорошо известный нам военный преступник и террорист Игорь Гиркин (он же Стрелков). На него какая-то дама донесла, насмотревшись его роликов в интернете, сказала, что он клевещет на государственную власть, на президента, на армию и что из-за этого Гиркина надо посадить в тюрьму.

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Знаете, я в этом вижу проявление резко обострившиеся аппаратной войны между разными кланами в российском руководстве. В данном случае — между кланом военных и кланом фсбшников. Потому что Гиркин — чистой воды фсбэшник.

Я уже рассказывал, что в России сейчас образовываются три клана, которые будут бороться за власть в ближайшее время.

Первый— это ФСБ плюс Гиркин и гиркинские структуры. Они сейчас и держат эту власть, поэтому перед ними стоит задача ее не потерять. Еще один клан — армия во главе с Сергеем Шойгу, МВД и близкими всякими структурами в государственном аппарате и в бизнесе. Третий клан— это полукриминальные и криминальные организации с неконтролируемым насилием, у которых вообще нет никаких тормозов и никакой ответственности. Это Евгений Пригожин с его ЧВК Вагнер, туда же отчасти можно записать структуры Рамзана Кадырова, потому что он на начальных этапах войны заметно блокировался с пригожинцами (сейчас немножко от них отъехал), ну и Росгвардия с главой ее Золотовым.

И вот, значит МВД написало донос на ФСБ.