Путин боится Майдана турбопатриотов. Начался отстрел 8 февраля, 15:58 Эксклюзив NV

В Луганской области несколько дней назад парни неизвестные пока (точнее, они много кому известные, но имена их не называются), попытались убить очень важного российскогобоевика Игоря Мангушева по кличке Берег

Ему прострелили голову при пока не выясненных обстоятельствах, но врачи сказали, что стреляли в него с близкого расстояние под углом 45 градусов сверху в голову. То есть, скорее всего поставили на колени, приставили к голове пистолет и выстрелили. После такого выстрела он пролежал в критическом состоянии в реанимации пару дней и 8 февраля умер. Стреляли в него где-то в районе города Кадиевка он же Стаханов.

Видео дня

Этот Мангушев был человеком очень нехорошим. Он садист, фашист, убийца, но, главное, он был очень-очень полезен российской армии. Именно он наладил в ней эффективную борьбу против украинских тактических разведывательных дронов, а также дронов, сбрасывающих небольшие бомбы на российских военных. От этого самого Мангушева, от его группы под названием «Сурикаты» было очень много проблем для украинской армии. Особенно для тех людей в украинской армии, кто занимается дронами и их применением.

Но надо сказать, что для российского командования этот Мангушев (официально числился капитаном российской армии) он был такой занозой в заднице. Потому что вместе со своей группой он вообще никого не слушался, никому не подчинялся и делал то, что хотел. Открыто в своем Телеграмме дерзил, ругал и Сергея Шойгу, и Валерия Герасимова и даже Владимир Путина, президента России, он постоянно чуть ли не по матушке посылал. Говорил, что от этих людей нужно избавляться, что они слабаки, воры, ничтожества, что они быстро не могут уничтожить Украину, поэтому нужно их как можно быстрее сбрасывать с поезда, как говорится, и назначать на их места кого-то посвежее поновее.

То есть чувак этот был абсолютно безбашенный. Он, кстати, прославился тем, что повсюду разгуливал, как он сам заявлял, с черепом украинского солдата. То есть, вот до того у него было не все в порядке с головой. Но в результате от непорядков с головой в прямом смысле слова он и умер.

И вот его друзья-соратники, тоже такие же фашисты-садисты, типа там Игоря Гиркина, Андрея Морозова по кличке Мурз, сейчас открыто обвиняют в убийстве Мангушева вагнеровцев и кадыровцев, которые, по их данным, сделали это по заказу то ли Министерства обороны, то ли администрации президента. В общем по заказу центрального правительства Российской Федерации и вообще руководства России.

Соратники убитого Мангушева выкатили российскому государству негласный ультиматум

Тут интересная реакция на всю эту историю со стороны государственных пропагандистов российских,