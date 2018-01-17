Иван Яковина

Американская компания SpaceX начала год с запуска очередной ракеты Falcon9 с секретным военным спутником на борту.
Американская компания SpaceX начала год с запуска очередной ракеты Falcon9 с секретным военным спутником на борту.
Видя, что никто протестующих не трогает, люди стали выходить по всей стране. И тут процесс вышел из-под контроля
Что было интересного у наших ближайших соседей – в Европе и России
Falcon Heavy действительно полетит на Марс. Причем она должна доставить на орбиту этой планеты автомобиль Tesla
Британская газета The Telegraph 20 декабря опубликовала эксклюзивный материал о том, что США уже начали подготовку к войне против Северной Кореи
Белый дом на днях официально представил новую Стратегию национальной безопасности США
Астероид Оумуамуа, прилетевший в Солнечную систему с какой-то другой звезды, привлек внимание ученых
С моей точки зрения, во всей этой многосерийной эпопее с Саакашвили впервые произошло что-то невиданное
Вольно или невольно, но манеру поведения и речи Дональда Трампа начали перенимать и другие мировые лидеры
Владимир Путин 6 декабря объявил о выдвижении в президенты на очередной – уже 5 срок
Все думали, что Северной Корее нужно еще пару лет, чтобы завершить свою ракетную программу. Но, строго говоря, она ее уже закончила
Ноябрьский военный переворот в Зимбабве стал важным событием в истории всего мира. По сути, он установил другой стандарт смещения авторитарных лидеров, засидевшихся во власти
В Германии быстро развивается политический кризис. Местные партии все никак не могут договориться о создании правительства
Подготовка к колонизации Марса входит в завершающую стадию
В солнечном Зимбабве и заснеженном Луганске почти одновременно произошли военные перевороты. При этом африканцы все сделали по уму, а в так называемой "ЛНР" – бардак
Руководители ПиС сами привыкли обзывать своих врагов "руками Кремля"
В Германии на выходных произошло крайне важное событие. Там провалились переговоры о создании парламентской коалиции
Мугабе был образцовым диктатором. Он десятки лет правил страной железной рукой, уничтожал оппозицию, держал под контролем прессу
В эти выходные в Варшаве состоялось шествие неонацистов со всей Европы
Согласно этим данным, тысячи миллионеров и миллиардеров по всему миру вывели из своих стран полтора десятка триллионов долларов
Наступил ноябрь, и я хочу коротко пробежаться по основным тенденциям нового месяца
Почти все министры, включая и главу – Карлеса Пучдемона – собрали вещички и отправились в Бельгию, попросив там убежища
На берегу Красного моря, самом северо-западе Саудовской Аравии вырастет целый новый город, который станет ядром большой свободной экономической зоны
Администрация Дональда Трампа вляпалась в очередную некрасивую историю, способную серьезно подорвать ее позиции
В последние дни крайне странные события творятся в иракском Курдистане, только что проголосовавшем на референдуме за свою независимость
Победившая "Народная партия" Курца называется правой, но по старым меркам и сама вполне могла бы называться ультраправой
Природные катастрофы, ядерные войны, неизлечимые болезни, массовая миграция и выход технологий из-под контроля — таковы главные риски, угрожающие людям
Едва только появилась возможность решить дело миром, как Трамп тут же все уничтожил – буквально парочкой твиттов
Хочу отметить интересный проект. Это созданная американским агентством NASA программа Deep Space Gateway.
Ангела Меркель еще на четыре года останется канцлером и будет твердой рукой вести свою страну дорогой процветания и спокойствия. Или нет
Продвинутый ИИ может появиться уже в ближайшие десятилетия. Если он будет действительно мощным и самоосознанным, то в какой-то момент может решить, что люди ему больше ни к чему
На самом деле, все не так плохо. В нынешних условиях 13%, ну от силы 15 % – это потолок партии "Альтернатива для Германии"
Первая серьезная атака на соглашение по ядерной программе Ирана – это выступление Трампа на сессии Генеральной ассамблеи ООН
25 сентября жители иракского Курдистана пойдут на референдум о независимости
Возможное отделение Каталонии создаст в Европе очень интересный прецедент
Бывший президент Грузии обладал рейтингом около одного процента. Если бы его оставили в покое, то там бы он вместе со своим рейтингом и остался
Одновременно с решением тактических геополитических вопросов современности Путин вдруг задумался и о перспективе владычества над всем миром
Президент России Владимир Путин согласился на введение миротворцев ООН на Донбасс, однако с условиями
Руанда вышла на первое место в Африке по темпам развития во всех сферах
Наша планета болеет, из-за нас у нее в буквальном смысле высокая температура
На действующего президента ополчилась почти вся его партия
Ядерная война между США и Северной Кореей не отменяется, а лишь откладывается на некоторое время
В городе Шарлотсвилл на выходных произошла крайне необычная и даже дикая по американским меркам история
Северная Корея проведет свои учения – запустит ракеты. Трамп ответит обещанными "огнем и яростью"
Белому дому надо будет срочно решать, как реагировать на четыре северокорейские боеголовки, несущиеся к острову, где размещены американские военные базы
Президента ненавидят бюджетники, пенсионеры, военнослужащие, молодежь, правоцентристы и левые
Ученые убрали из генома участки, отвечающие за появление у человека некоего наследственного заболевания
Будущая лунная база наверняка появится на дне одного из кратеров, где будет и вода, и металлы, и минералы, и постоянный источник энергии
Польский Майдан победил! Точнее, не совсем Майдан, и не до конца победил, но вот польский – это точно. Но обо всем по порядку
Все минувшие выходные американская пресса без устали перемывала кости своему президенту за очередной его странный поступок
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на днях предрек, что Евросоюз ждет "увядание и смерть"
Один из умнейших людей планеты, выступая на собрании весьма уважаемых политиков, на днях тут предупредил, что человечество столкнулось со смертельной угрозой
Главной судебной инстанцией в стране станет лично Ярослав Качиньский, который железной рукой управляет своей партией и правительством
Встреча Дональда Трампа-младшего с русским адвокатом может повернуться импичментом для его отца-президента
В 2023 году нас будет уже 8 миллиардов, а к 2050-му году – уже 10 миллиардов
Дональд Трамп всю неделю посвятил войне против журналистов
Неподалеку от Сирии, в Персидском заливе, быстро развивается очередной конфликт между главными региональными соперниками – Ираном и Саудовской Аравией
Дональд Трамп собирается укрепить свои позиции внутри страны за счет очередной кровавой заварухи на Ближнем Востоке
12 июня по всей России прошли самые массовые за современную историю этой страны антиправительственные митинги
Многие в самой Испании и за ее пределами не понимают, чего вообще хотят каталонцы
Новая волна протестной активности в России в демографическом смысле сильно отличается от всего, что было прежде. Лицо протеста стало моложе
С появлением дешевых космических полетов в Солнечной системе начнется золотая лихорадка. Освоение космоса даст возможность разбогатеть каждому. Если Украина прозевает момент, поезд уйдет
Почему Кремль – главный подозреваемый в организации терактов в Питере
Трагедия Алеппо — одна из самых страшных страниц войны в Сирии. В противостоянии кровожадного режима и фанатиков-исламистов больше всех пострадали мирные люди. Но на этом их мучения не завершатся
Было скучнее, чем я предполагал. Оба кандидата старались вести себя «по-президентски», держаться уверенно и не позволять себе слишком уж ярких высказываний
Увольнение руководителя администрации президента РФ свидетельствует о предстоящей смене подходов Кремля во внешней политике
Международный консорциум Путина и Эрдогана, едва успев оформиться, уже создал соседям и всему цивилизованному миру целый ворох серьезных неприятностей
Террористы пытаются спасти ИГ, спровоцировав Запад на очное противостояние в Сирии
Результат проведения выборов вполне может оказаться существенно лучше, чем сейчас кажется
Если кто-то все-таки добрался до писем экс-госсекретаря, он не будет трубить об этом на весь мир - просто будет молиться, чтобы она выиграла выборы
Петру Порошенко приходится выбирать из двух вариантов "энергетической зрады"
Для создания атмосферы тотальной ненависти, страха и жажды мести, способной вызвать вторжение, боевикам ИГ, скорее всего, придется провести еще несколько терактов
Украинскому парламенту (да и обществу в целом) остро необходима консервативная партия европейского типа
Дамаск и Москва сконцентрировали усилия на двух основных направлениях
Сейчас интрига на Ближнем Востоке только закручивается, но уже ясно, что надвигающийся конфликт будет отличаться от всех предыдущих как минимум по двум важным параметрам
Сюжет с наручными часами в виде черепа, сверкнувшими на весь мир в ходе свадьбы путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, всего за сутки оброс кучей деталей и новых поворотов
Хочется сказать несколько слов о «реформировании» пивной отрасли
Приход Саакашвили в Одессу вызывал у меня легкое беспокойство насчет сохранения львовского первенства
Халифат быстро начнет хиреть, будучи отрезанным от Турции
Правительство Украины, избавившись от Боровика, лишило многих людей одного из главных на сегодняшний день ресурсов личного и социального развития: надежды
Благодаря признаниям российского президента о его персональном участии в аннексии Крыма, Украина может открыть новый фронт дипломатической борьбы с агрессией
Объявив Донбасс оккупированным, Украина перехватила стратегическую инициативу
Исчезновение президента России сказалось лишь на правящей верхушке, страна его не заметила
Действия чеченских вассалов поставили российского президента перед выбором между потерей лояльности силовиков и потерей Кавказа
Путин пропустил не только подписание соглашения с Южной Осетией, саммит в Астане и коллегию ФСБ: его отсутствию на выездном заседании Совета Безопасности нет объяснений
Запад пытается принудить Украину к миру на основе Минских соглашений: это означает децентрализацию и фактическое признание ДНР/ЛНР
Выстроить стену против путча в России не так просто. При всех аналогиях Путин – не Сталин. Масштаб личности совершенно иной
Немцов стал первой жертвой новой государственной политики России в отношении оппозиции. Первой, но не последней
Денег на содержание оккупированных районов Донбасса у Москвы просто нет, а сохранение ситуации в ее нынешнем виде грозит голодными бунтами
В ситуации, когда Запад тянет с поставками оружия, считая эту затею весьма опасной, Украине надо воспользоваться асимметричным способом повышения боеспособности армии
Вся нынешняя стратегия Москвы базируется на предположении о страстном желании украинского руководства продолжать войну. Этим пора воспользоваться
Один из главных страхов украинского общества - распространение российской агрессии на все новые регионы страны. Однако для такого наступления у Москвы нет ни сил, ни мотивов, ни возможности.
Северный Кавказ и Донбасс – совершенно разные регионы. Но историю "покупки" Чечни не мешало бы на всякий случай изучить и в Киеве
После Дебальцево Петру Порошенко в Минске придется отстаивать свою позицию "под дулом пистолета" и почти без поддержки Запада. Но он все еще может развернуть ситуацию в свою пользу и сохранить независимость Украины
В условиях открытого шантажа со стороны России Украине необходимо искать решения, полностью ломающие игру противника. И такие решения есть.
Программа новой правящей партии - ворох популистских лозунгов, реализация которых чревата экономической катастрофой
Насколько серьезным можно считать наступление боевиков? В чем смысл и конечная цель этих их действий? Как помешать тому, что задумали в Кремле?
Сберечь армию сейчас важнее, чем любой ценой удерживать занятые позиции
Фактический срыв мирных переговоров в Астане подвел черту под периодом относительного затишья, которое стало слишком дорого обходиться Москве
В украинском сегменте интернета появилась целая серия сочинений на тему «За терактом в Париже стоит ФСБ и Путин»
В Украине сложилась контрреволюционная ситуация: власти всей душой избегают серьезных реформ, а народ боится лишиться средств к выживанию в случае их проведения
Похоже, в Кремле знают о предстоящем митинге на Манежной площади что-то такое, о чем не догадываются даже его устроители. И властям это «что-то» очень не нравится
На несогласованную с властями акцию под стены Кремля придут десятки тысяч людей с требованием отставки Владимира Путина. И им будет нужна поддержка.
Президент России объявил мистический оптимизм экономической стратегией страны
Российские СМИ пребывают в состоянии, которое можно назвать смесью паники, тоски и апатии. Новости начинаются сообщениями о курсе доллара и евро, ими же и заканчиваются
Нынешние оппозиционеры в попытке дворцового переворота видят последнюю возможность нынешней элиты спастись от назревающего краха системы
Для того, чтобы с достаточной долей уверенности предположить, как будет развиваться ситуация в России, следует обратить внимание на Венесуэлу
Западные лидеры пришли к консенсусу: Путина нужно поставить на место. Оправдания об «ополченцах» и «нас там нет» на G20 никто слушать не стал
Новый, “поставстралийский” Путин, вероятнее всего, будет напоминать зомби. Пережив публичную казнь, он может как замкнуться в себе, так и пойти на неадекватные поступки
21 ноября у жителей российской столицы появится отличный повод одеться потеплее, взять чай-кофе и выйти на московскую площадь Революции
Может ли инцидент в ОАЭ с сыном главы АП Российской федерации Сергея Иванова служить доказательством высшей справедливости
Пока российский президент строит планы по расширению русского мира, вокруг уже делают ставки, как скоро он окажется беженцем в Северной Корее
Создание первого в мире термоядерного реактора позволит человечеству освоить космос – и лишит путинский режим главного источника богатства
На прошлой неделе со мной приключилась весьма неординарная история с криминальным и политическим подтекстом
Для мозга россиян нормальный Львов – даже не изощренная ложь, а полный абсурд, не имеющий отношения к логике и реальности
Марш Мира стал сигналом Западу: в РФ есть существенный слой людей, обладающих финансовыми и интеллектуальными ресурсами и связывающих свое будущее с европейским, а не азиатским вектором развития
Дело против Евтушенкова свидетельствует о существенных противоречиях в российской элите
Донбассу законодательно предоставлен “особый статус” в составе Украины. Фактически, разрушенный войной регион взвален на шею Киеву, но получать приказы он будет из Москвы
Великобритания теряет Шотландию. Согласно динамике изменения общественного мнения, сейчас лишь чудо может удержать гордых северян в составе Соединенного Королевства
Президент России изо всех сил пытается раскочегарить протестные настроения в украинском обществе, привлечь на свою сторону членов семей окруженных добровольцев, использовать их горе и тревогу для достижения своей цели: принуждения Украины к федерализации
Чтобы отсечь люмпен и не дать популистам прийти к власти, нужно принять простой закон: каждый избиратель, придя на участок, должен либо проголосовать, либо получить $20
Общенациональная повестка дня, которая предлагает гражданам улучшить свое благосостояние, привлекательна для всех, особенно для небогатых граждан
По крайней мере, от Майдана до ЦУМа, а еще лучше – до Бессарабской площади. И не только по выходным, а всегда
Измятые хроническим похмельем люди, окопавшиеся на центральной площади Киева, стали жалкой пародией на зимнюю революцию
Интервью личного друга Владимира Путина – мультимиллиардера Геннадия Тимченко, опубликованное 4 августа на сайте ИТАР-ТАСС, стало настоящей сенсацией российского медиа-пространства
Судя по опросам, следующий парламент от нынешнего будет отличаться лишь повышенной концентрацией клоунов. Суть останется той же. Выходом из ситуации могла бы стать радикальная реформа власти, возврат к исконно украинскому формату сечевого вече
Главные столпы президентской власти в России почувствовали неуверенность и слабость хозяина Кремля
Убийство террористами 295 человек, летевших в малайзийском Боинге, станет началом конца президента РФ
Если флешмоб против Ангелы Меркель в Facebook - это попытка добиться заступничества Германии, то она провалилась. Если же целью было ухудшение имиджа Украины в глазах немцев, то успех впечатляет
Главная обязанность Госдумы РФ - отвлекать граждан от реальных проблем, подкидывая им виртуальные
Владимир Путин подписал закон о пресечении «экстремистской деятельности» в интернете. Когда под уголовной статьей в той или иной степени окажется половина населения страны, тотальный контроль сограждан станет реальностью
Террористическая группировка поздравила Месси с решающим голом в ворота команды противника лишь потому, что играл он против Ирана
Сторонники Путина хвалят его милитаристскую политику, радуясь укреплению вооруженных сил РФ. На деле – именно при Путине Россия стала катастрофически слаба в военном отношении
Бардак на востоке Украины затевался Кремлем не для захвата Донбасса, который Москве и даром не нужен, а ради построения механизма давления на Киев изнутри
Возможно, ЧМ-2014 послужит началу пересмотра жестких ограничений, наложенных на иранских женщин в быту и одежде
Действующий основной закон Украины, заточенный под конкретные бизнес-интересы, надо менять. Вопрос – как
Российская власть решила заткнуть последний источник выхода недовольства — интернет. Это даст кратковременный эффект: критика, споры и ругань отойдут в прошлое. Но лишь на время
Фонд сейчас не только гарант нашего экономического благосостояния, но и основной союзник в войне с Россией. И цена разрыва отношений с МВФ будет соответствующей
Оглянитесь вокруг. Все, что нам не нравится, сделали мы сами. Плохие суды, олигархическая экономика, старая коммуналка – это все благодаря нам
Телекомпания Al Jazeera, сама того не подозревая, провела добротный сеанс разоблачения гнилой сущности украинской политики и сросшегося с ней бизнеса
В отношениях России и Украины вряд ли произойдут какие-то кардинальные перемены в 2018 году
Мы очутились в ситуации, когда законопослушному гражданину, желающему что-то заработать, не остается ничего другого, как вкладывать в иностранные активы
Телекомпания Al Jazeera, сама того не подозревая, провела добротный сеанс разоблачения гнилой сущности украинской политики и сросшегося с ней бизнеса
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