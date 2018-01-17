Иван Яковина

Космический Новый год

Американская компания SpaceX начала год с запуска очередной ракеты Falcon9 с секретным военным спутником на борту.

12 января, 16:47
2
Что же произошло в Иране

Видя, что никто протестующих не трогает, люди стали выходить по всей стране. И тут процесс вышел из-под контроля

09 января, 16:36
8
Чем запомнился 2017 год

Что было интересного у наших ближайших соседей – в Европе и России

04 января, 18:27
1
Удивительный Илон Маск

Falcon Heavy действительно полетит на Марс. Причем она должна доставить на орбиту этой планеты автомобиль Tesla

03 января, 13:03
0
США готовятся к войне

Британская газета The Telegraph 20 декабря опубликовала эксклюзивный материал о том, что США уже начали подготовку к войне против Северной Кореи

25 декабря 2017, 17:39
6
Ответный ядерный удар

Белый дом на днях официально представил новую Стратегию национальной безопасности США

21 декабря 2017, 17:42
0
Инопланетяне существуют

Астероид Оумуамуа, прилетевший в Солнечную систему с какой-то другой звезды, привлек внимание ученых

19 декабря 2017, 18:03
1
Приключения Саакашвили продолжаются

С моей точки зрения, во всей этой многосерийной эпопее с Саакашвили впервые произошло что-то невиданное 

14 декабря 2017, 18:03
5
Дети и ядерные ракеты. О жарком споре вокруг Иерусалима

Вольно или невольно, но манеру поведения и речи Дональда Трампа начали перенимать и другие мировые лидеры

13 декабря 2017, 19:03
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Изжить по-новому

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0
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27 ноября 2017, 10:58
0
Кремлевский след в польской политике

Руководители ПиС сами привыкли обзывать своих врагов "руками Кремля"

24 ноября 2017, 18:21
0
Меркель против либералов

В Германии на выходных произошло крайне важное событие. Там провалились переговоры о создании парламентской коалиции

21 ноября 2017, 15:03
0
Главный враг диктатуры

Мугабе был образцовым диктатором. Он десятки лет правил страной железной рукой, уничтожал оппозицию, держал под контролем прессу

20 ноября 2017, 16:52
10
Белая Варшава. Польша сползает в неонацистское болото

В эти выходные в Варшаве состоялось шествие неонацистов со всей Европы

14 ноября 2017, 15:32
0
Коммунисты нашего времени

Согласно этим данным, тысячи миллионеров и миллиардеров по всему миру вывели из своих стран полтора десятка триллионов долларов

09 ноября 2017, 12:53
0
Манафорт, ядерная угроза и Россия без интернета

Наступил ноябрь, и я хочу коротко пробежаться по основным тенденциям нового месяца

06 ноября 2017, 15:02
0
Изгнание каталонской власти

Почти все министры, включая и главу – Карлеса Пучдемона – собрали вещички и отправились в Бельгию, попросив там убежища

03 ноября 2017, 17:31
6
Новый Дубай

На берегу Красного моря, самом северо-западе Саудовской Аравии вырастет целый новый город, который станет ядром большой свободной экономической зоны

30 октября 2017, 15:13
1
Новый скандал. Что натворил президент США

Администрация Дональда Трампа вляпалась в очередную некрасивую историю, способную серьезно подорвать ее позиции

27 октября 2017, 17:32
2
Ирак и курдская гражданская война

В последние дни крайне странные события творятся в иракском Курдистане, только что проголосовавшем на референдуме за свою независимость

20 октября 2017, 17:36
2
Новая эпоха европейской политики

Победившая "Народная партия" Курца называется правой, но по старым меркам и сама вполне могла бы называться ультраправой

19 октября 2017, 13:51
1
Апокалипсис близко. Пять сценариев гибели человечества

Природные катастрофы, ядерные войны, неизлечимые болезни, массовая миграция и выход технологий из-под контроля — таковы главные риски, угрожающие людям

12 октября 2017, 14:03
9
Трамп, ураган и честность Тиллерсона

Едва только появилась возможность решить дело миром, как Трамп тут же все уничтожил – буквально парочкой твиттов

10 октября 2017, 18:01
2
Как стать космической цивилизацией

Хочу отметить интересный проект. Это созданная американским агентством NASA программа Deep Space Gateway.

06 октября 2017, 18:13
0
Разъединенная Германия

Ангела Меркель еще на четыре года останется канцлером и будет твердой рукой вести свою страну дорогой процветания и спокойствия. Или нет

03 октября 2017, 15:00
1
Роботы наступают

Продвинутый ИИ может появиться уже в ближайшие десятилетия. Если он будет действительно мощным и самоосознанным, то в какой-то момент может решить, что люди ему больше ни к чему

02 октября 2017, 13:11
5
Почему немцы голосовали за праворадикалов

На самом деле, все не так плохо. В нынешних условиях 13%, ну от силы 15 % – это потолок партии "Альтернатива для Германии"

26 сентября 2017, 16:35
1
Игра в солдатиков

Первая серьезная атака на соглашение по ядерной программе Ирана – это выступление Трампа на сессии Генеральной ассамблеи ООН

21 сентября 2017, 12:39
1
Независимый и проблемный Курдистан

25 сентября жители иракского Курдистана пойдут на референдум о независимости

18 сентября 2017, 16:03
1
Восстание Барселоны

Возможное отделение Каталонии создаст в Европе очень интересный прецедент

14 сентября 2017, 13:37
0
Самый влиятельный политик

Бывший президент Грузии обладал рейтингом около одного процента. Если бы его оставили в покое, то там бы он вместе со своим рейтингом и остался

13 сентября 2017, 15:03
5
Путин и победа машин

Одновременно с решением тактических геополитических вопросов современности Путин вдруг задумался и о перспективе владычества над всем миром

08 сентября 2017, 15:03
7
Условия Путина

Президент России Владимир Путин согласился на введение миротворцев ООН на Донбасс, однако с условиями

07 сентября 2017, 14:42
5
Африканское чудо

Руанда вышла на первое место в Африке по темпам развития во всех сферах

28 августа 2017, 17:32
1
Условия вымирания

Наша планета болеет, из-за нас у нее в буквальном смысле высокая температура

23 августа 2017, 12:07
3
Трамп на стороне расизма

На действующего президента ополчилась почти вся его партия

22 августа 2017, 14:01
3
Гонка соображений

Ядерная война между США и Северной Кореей не отменяется, а лишь откладывается на некоторое время

19 августа 2017, 13:03
3
Южная гордость. Как в США вернулся нацизм

В городе Шарлотсвилл на выходных произошла крайне необычная и даже дикая по американским меркам история

18 августа 2017, 13:03
3
Апокалипсис отложен

Северная Корея проведет свои учения – запустит ракеты. Трамп ответит обещанными "огнем и яростью"

16 августа 2017, 16:03
4
Северную Корею защитит Китай

Белому дому надо будет срочно решать, как реагировать на четыре северокорейские боеголовки, несущиеся к острову, где размещены американские военные базы

15 августа 2017, 14:21
5
За что французы возненавидели Макрона

Президента ненавидят бюджетники, пенсионеры, военнослужащие, молодежь, правоцентристы и левые

09 августа 2017, 21:13
4
Как создается человек будущего

Ученые убрали из генома участки, отвечающие за появление у человека некоего наследственного заболевания

03 августа 2017, 18:03
2
Космическая бензоколонка

Будущая лунная база наверняка появится на дне одного из кратеров, где будет и вода, и металлы, и минералы, и постоянный источник энергии

31 июля 2017, 14:36
2
Польша спасена

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Трампа не спасти. Пять невеселых сценариев

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Что убивает Европу

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Трампа пора увольнять

Встреча Дональда Трампа-младшего с русским адвокатом может повернуться импичментом для его отца-президента

15 июля 2017, 11:23
4
Людей стало слишком много

В 2023 году нас будет уже 8 миллиардов, а к 2050-му году – уже 10 миллиардов 

13 июля 2017, 11:23
15
Американский дурдом. Как Трамп борется с журналистами

Дональд Трамп всю неделю посвятил войне против журналистов

04 июля 2017, 14:43
1
Иран, Аравия и нефть. Что происходит в Персидском заливе

Неподалеку от Сирии, в Персидском заливе, быстро развивается очередной конфликт между главными региональными соперниками – Ираном и Саудовской Аравией

22 июня 2017, 12:41
2
Кровавая заваруха Трампа

Дональд Трамп собирается укрепить свои позиции внутри страны за счет очередной кровавой заварухи на Ближнем Востоке

21 июня 2017, 13:37
3
Кремль сам себе копает яму

12 июня по всей России прошли самые массовые за современную историю этой страны антиправительственные митинги

15 июня 2017, 15:37
4
Барселона отделяется. Что происходит в Испании

Многие в самой Испании и за ее пределами не понимают, чего вообще хотят каталонцы

13 июня 2017, 12:03
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Вся Россия в одном разговоре ученика и директора школы

Новая волна протестной активности в России в демографическом смысле сильно отличается от всего, что было прежде. Лицо протеста стало моложе

21 апреля 2017, 17:03
17
Космический печатный станок

С появлением дешевых космических полетов в Солнечной системе начнется золотая лихорадка. Освоение космоса даст возможность разбогатеть каждому. Если Украина прозевает момент, поезд уйдет

08 апреля 2017, 09:03
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Питерские теракты и репутация Кремля

Почему Кремль – главный подозреваемый в организации терактов в Питере

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Выход из Дебальцево

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Киев должен пригрозить Москве независимостью ДНР

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07 февраля 2015, 04:12
63
Дефолт и выход из еврозоны. Куда заведет Грецию новая власть

Программа новой правящей партии - ворох популистских лозунгов, реализация которых чревата экономической катастрофой

27 января 2015, 14:51
22
Киев vs Москва: кто и при каких условиях победит

Насколько серьезным можно считать наступление боевиков? В чем смысл и конечная цель этих их действий? Как помешать тому, что задумали в Кремле?

24 января 2015, 13:40
33
Украине стоит приготовиться к отступлениям

Сберечь армию сейчас важнее, чем любой ценой удерживать занятые позиции

22 января 2015, 09:36
21
Война на востоке Украины входит в решающую стадию

Фактический срыв мирных переговоров в Астане подвел черту под периодом относительного затишья, которое стало слишком дорого обходиться Москве

16 января 2015, 10:07
29
К чему может привести теория о Путине и теракте в Париже

В украинском сегменте интернета появилась целая серия сочинений на тему «За терактом в Париже стоит ФСБ и Путин»

10 января 2015, 09:09
49
Верхи не хотят, а низы не могут

В Украине сложилась контрреволюционная ситуация: власти всей душой избегают серьезных реформ, а народ боится лишиться средств к выживанию в случае их проведения

07 января 2015, 22:00
38
Пропаганда обещает Москве "нереволюцию"

Похоже, в Кремле знают о предстоящем митинге на Манежной площади что-то такое, о чем не догадываются даже его устроители. И властям это «что-то» очень не нравится 

25 декабря 2014, 15:17
45
Россияне готовят Путину Майдан

На несогласованную с властями акцию под стены Кремля придут десятки тысяч людей с требованием отставки Владимира Путина. И им будет нужна поддержка.

20 декабря 2014, 18:19
121
Путин и неизбежность

Президент России объявил мистический оптимизм экономической стратегией страны

18 декабря 2014, 20:39
4
Прокремлевская пресса едва скрывает панику

Российские СМИ пребывают в состоянии, которое можно назвать смесью паники, тоски и апатии. Новости начинаются сообщениями о курсе доллара и евро, ими же и заканчиваются

17 декабря 2014, 14:44
14
Россиян подготовили к свержению Путина

Нынешние оппозиционеры в попытке дворцового переворота видят последнюю возможность нынешней элиты спастись от назревающего краха системы

15 декабря 2014, 20:07
78
Что будет с РФ? Посмотрите на Венесуэлу

Для того, чтобы с достаточной долей уверенности предположить, как будет развиваться ситуация в России, следует обратить внимание на Венесуэлу

03 декабря 2014, 14:52
38
Черная метка для российского президента

Западные лидеры пришли к консенсусу: Путина нужно поставить на место. Оправдания об «ополченцах» и «нас там нет» на G20 никто слушать не стал

19 ноября 2014, 18:37
28
Как лидеры G20 «убили» Путина

Новый, “поставстралийский” Путин, вероятнее всего, будет напоминать зомби. Пережив публичную казнь, он может как замкнуться в себе, так и пойти на неадекватные поступки

17 ноября 2014, 17:20
99
Вместо Венедиктова пора уволить Путина

21 ноября у жителей российской столицы появится отличный повод одеться потеплее, взять чай-кофе и выйти на московскую площадь Революции

14 ноября 2014, 19:46
2
Путинская карма и мораль российской прессы

Может ли инцидент в ОАЭ с сыном главы АП Российской федерации Сергея Иванова служить доказательством высшей справедливости

07 ноября 2014, 14:24
7
Спорим на Путина

Пока российский президент строит планы по расширению русского мира, вокруг уже делают ставки, как скоро он окажется беженцем в Северной Корее

17 октября 2014, 16:50
26
На пороге термоядерной революции

Создание первого в мире термоядерного реактора позволит человечеству освоить космос – и лишит путинский режим главного источника богатства

16 октября 2014, 15:33
39
Как мне вернули пропавшие вещи по патриотическим мотивам

На прошлой неделе со мной приключилась весьма неординарная история с криминальным и политическим подтекстом

14 октября 2014, 14:46
5
Кремлевская мутация сознания

Для мозга россиян нормальный Львов – даже не изощренная ложь, а полный абсурд, не имеющий отношения к логике и реальности

02 октября 2014, 15:19
2
Готова ли российская элита сместить Путина

Марш Мира стал сигналом Западу: в РФ есть существенный слой людей, обладающих финансовыми и интеллектуальными ресурсами и связывающих свое будущее с европейским, а не азиатским вектором развития

22 сентября 2014, 17:31
3
Путин в одностороннем порядке разорвал контракт с бизнесом

Дело против Евтушенкова свидетельствует о существенных противоречиях в российской элите 

17 сентября 2014, 17:26
1
Путин получил то, чего хотел, затевая войну

Донбассу законодательно предоставлен “особый статус” в составе Украины. Фактически, разрушенный войной регион взвален на шею Киеву, но получать приказы он будет из Москвы

16 сентября 2014, 14:39
4
Легализация политических сепаратистов: новый виток эволюции ЕС

Великобритания теряет Шотландию. Согласно динамике изменения общественного мнения, сейчас лишь чудо может удержать гордых северян в составе Соединенного Королевства

10 сентября 2014, 17:02
0
Зачем Путин снова заговорил о "Новороссии"

Президент России изо всех сил пытается раскочегарить протестные настроения в украинском обществе, привлечь на свою сторону членов семей окруженных добровольцев, использовать их горе и тревогу для достижения своей цели: принуждения Украины к федерализации

29 августа 2014, 21:28
0
Спасти страну за 20 долларов

Чтобы отсечь люмпен и не дать популистам прийти к власти, нужно принять простой закон: каждый избиратель, придя на участок, должен либо проголосовать, либо получить $20

25 августа 2014, 10:19
17
Обогащайтесь! Как одолеть сепаратизм без единого выстрела

Общенациональная повестка дня, которая предлагает гражданам улучшить свое благосостояние, привлекательна для всех, особенно для небогатых граждан

22 августа 2014, 15:04
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Крещатик должен быть пешеходным

По крайней мере, от Майдана до ЦУМа, а еще лучше – до Бессарабской площади. И не только по выходным, а всегда

11 августа 2014, 18:52
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Последний день Алкосотни

Киевляне без милиции и Беркута одолели Антимайдан

09 августа 2014, 17:22
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Впервые желаю Беркуту удачи на Майдане

Измятые хроническим похмельем люди, окопавшиеся на центральной площади Киева, стали жалкой пародией на зимнюю революцию

07 августа 2014, 23:02
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"Гангрена" и стон российских олигархов

Интервью личного друга Владимира Путина – мультимиллиардера Геннадия Тимченко, опубликованное 4 августа на сайте ИТАР-ТАСС, стало настоящей сенсацией российского медиа-пространства

04 августа 2014, 16:15
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"Да здравствует анархия!"

Судя по опросам, следующий парламент от нынешнего будет отличаться лишь повышенной концентрацией клоунов. Суть останется той же. Выходом из ситуации могла бы стать радикальная реформа власти, возврат к исконно украинскому формату сечевого вече

28 июля 2014, 18:59
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Путин начал терять поддержку олигархов и люмпенов

Главные столпы президентской власти в России почувствовали неуверенность и слабость хозяина Кремля

23 июля 2014, 12:12
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Путин пошел по стопам Каддафи

Убийство террористами 295 человек, летевших в малайзийском Боинге, станет началом конца президента РФ

18 июля 2014, 01:48
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Зачем украинцы напали на Меркель

Если флешмоб против Ангелы Меркель в Facebook  - это попытка добиться заступничества Германии, то она провалилась. Если же целью было ухудшение имиджа Украины в глазах немцев, то успех впечатляет

15 июля 2014, 19:08
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Кеды, кружевные трусы, Аполлон и русский мат

Главная обязанность Госдумы РФ - отвлекать граждан от реальных проблем, подкидывая им виртуальные

09 июля 2014, 17:09
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Кремль пытается заткнуть россиян и в интернете

Владимир Путин подписал закон о пресечении «экстремистской деятельности» в интернете. Когда под уголовной статьей в той или иной степени окажется половина населения страны, тотальный контроль сограждан станет реальностью

01 июля 2014, 10:07
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Мода болеть «против» на ЧМ-2014 набирает обороты

Террористическая группировка поздравила Месси с решающим голом в ворота команды противника лишь потому, что играл он против Ирана 

29 июня 2014, 10:01
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Россию и ее обороноспособность можно лишь пожалеть

Сторонники Путина хвалят его милитаристскую политику, радуясь укреплению вооруженных сил РФ. На деле – именно при Путине Россия стала катастрофически слаба в военном отношении

26 июня 2014, 11:46
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Украина сможет победить Путина, отдав Донбасс

Бардак на востоке Украины затевался Кремлем не для захвата Донбасса, который Москве и даром не нужен, а ради построения механизма давления на Киев изнутри

24 июня 2014, 13:42
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Исламский скандал на ЧМ-2014

Возможно, ЧМ-2014 послужит началу пересмотра жестких ограничений, наложенных на иранских женщин в быту и одежде 

20 июня 2014, 09:20
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Рецепт правильной конституции

Действующий основной закон Украины, заточенный под конкретные бизнес-интересы, надо менять. Вопрос – как

17 июня 2014, 16:00
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Ч/б Рашка: В РФ планируют контролировать сеть по северокорейскому сценарию

Российская власть решила заткнуть последний источник выхода недовольства — интернет. Это даст кратковременный эффект: критика, споры и ругань отойдут в прошлое. Но лишь на время

15 мая 2014, 15:56
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Иван Яковина

Корреспондент НВ

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