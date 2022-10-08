Так ядерные риски растут или нет? Что Байден сказал Путину 8 октября, 09:03 Эксклюзив НВ

Байден совершенно четко дал Путину понять последствия, если Путин ступит на ядерный путь

Прочитав заявления Байдена, которые тот сделал на ночь глядя, сравнивая нынешний кризис с Карибским, есть от чего схватиться за сердце.

Во-первых, я не думаю, что за последние несколько дней многое изменилось с точки зрения реальных рисков. Разделяю мнение, что нынешний кризис является крупнейшим событием в глобальной безопасности со времен Карибского кризиса, но факторы риска за эти недели не изменились — Путин уже несколько недель, а то и месяцев угрожает ядерным оружием.

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Но слова Байдена были невероятно хорошо выверены — Белый дом заботится о том, чтобы каждое слово было тщательно продумано, прежде чем его должен произнести президент. Месседж Байдена должен был дойти до разных аудиторий.

Союзники и мир — Белый дом признает, насколько серьезна ситуация, в которой мы все находимся. Он воспринимает угрозы рассудительно и полностью сфокусирован на них. Эти слова — заверения для всех, что делается для того, чтобы ядерная катастрофа не произошла.

Затем Байден говорил о рисках эскалации — это было сказано для Путина. Главный месседж — если ты нанесешь ядерный удар по Украине, мы прибегнем к эскалации, поэтому не делай этого. Здесь США выступает в роли плохого полицейского.

Потом был намек на компромисс. Здесь плохой полицейский начинает притворяться хорошим: