Так ядерные риски растут или нет? Что Байден сказал Путину
Байден совершенно четко дал Путину понять последствия, если Путин ступит на ядерный путь
Прочитав заявления Байдена, которые тот сделал на ночь глядя, сравнивая нынешний кризис с Карибским, есть от чего схватиться за сердце.
Во-первых, я не думаю, что за последние несколько дней многое изменилось с точки зрения реальных рисков. Разделяю мнение, что нынешний кризис является крупнейшим событием в глобальной безопасности со времен Карибского кризиса, но факторы риска за эти недели не изменились — Путин уже несколько недель, а то и месяцев угрожает ядерным оружием.
Но слова Байдена были невероятно хорошо выверены — Белый дом заботится о том, чтобы каждое слово было тщательно продумано, прежде чем его должен произнести президент. Месседж Байдена должен был дойти до разных аудиторий.
Союзники и мир — Белый дом признает, насколько серьезна ситуация, в которой мы все находимся. Он воспринимает угрозы рассудительно и полностью сфокусирован на них. Эти слова — заверения для всех, что делается для того, чтобы ядерная катастрофа не произошла.
Затем Байден говорил о рисках эскалации — это было сказано для Путина. Главный месседж — если ты нанесешь ядерный удар по Украине, мы прибегнем к эскалации, поэтому не делай этого. Здесь США выступает в роли плохого полицейского.
Потом был намек на компромисс. Здесь плохой полицейский начинает притворяться хорошим: