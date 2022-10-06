Ящик ужасов Пандоры. Что пора сделать Китаю на фоне поражений Путина 6 октября, 14:03 Чарльз Тэннок: Си Цзиньпин должен обратить свое внимание на предотвращение Третьей мировой войны (Фото:REUTERS)

Положение Путина становится все более отчаянным, и Си Цзиньпин должен, наконец, осознать весь масштаб угрозы

Продолжающийся в Украине провал Владимира Путина стал испытанием для его стратегического союза с главой КНР Си Цзиньпином. Сейчас, когда положение Путина становится все более отчаянным, Си должен, наконец, осознать масштаб угрозы, которую его «безграничная дружба» с российским президентом представляет для экономического здоровья Китая, глобальной стабильности и его собственных геополитических амбиций.

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Блефовал Путин или нет, озвучив 21 сентября угрозу применить тактическое ядерное оружие в Украине, но если Си хочет, чтобы его считали ответственным лидером, то он должен исходить из худшего сценария. В конце концов, военная доктрина России допускает ядерный удар для защиты российской территории от реальной угрозы. Предлогом для такой атаки является незаконная аннексия Россией оккупированных украинских Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Си, который, как ожидается, на 20-м Национальном конгрессе Коммунистической партии Китая в конце этого месяца получит добро на беспрецедентный третий срок руководства Китаем, сейчас должен обратить свое внимание на предотвращение Третьей мировой войны. Ядерный удар России по Украине — первое применение такого оружия с тех пор, как Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года — спровоцирует катастрофический глобальный кризис, испортив коронацию Си.

Когда Си и Путин встретились на зимних Олимпийских играх в Пекине в феврале для подписания соглашения о китайско-российском сотрудничестве, план вторжения в Украину, должно быть, казался беспроигрышным вариантом: русские быстро свергнут украинское правительство, в результате чего США и НАТО ослабнут. Прокси-война также отвлечет внимание США от соперничества с Китаем — по крайней мере, так думал Си.

Си стоит исходить из худшего сценария

Затем Украина дала отпор, что обнажило многочисленные слабые стороны хваленой военной мощи России. На сегодняшний день, после впечатляющего контрнаступления Украины, российские войска отступили из Харьковской области и несут тяжелые потери под Херсоном.

Си практически наверняка выразил свое недовольство провалами России, когда встречался с Путиным на недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Путин публично признал «вопросы и озабоченность» Китая по поводу войны — редкое признание напряженности между двумя странами — в то время как сам Си вообще публично не упоминал Украину. Молчание Си резко контрастировало с заявлениями премьер-министра Индии Нарендры Моди, который — весьма неожиданно — открыто упрекнул Путина.

Вместе с тем, сложно поверить в то, что Си не задается вопросом, принял ли он правильное решение, когда связал свою политическую судьбу со столь безрассудным союзником. Путинская «частичная мобилизация» 300 тыс. для участия в боевых действиях в Украине вызвала протесты по всей России и вынудила более 200 тыс. молодых мужчин бежать из страны. Качество подготовки путинских новобранцев, среди которых есть осужденные, вряд ли поможет военным усилиям или развеет опасения Си.

Поскольку боевой дух российских войск уже на дне, приток подавленных и плохо обученных призывников может ускорить распад армии Путина и падение его режима, подобно тому, как «мудрейшее» руководство царя Николая II во время Первой мировой войны способствовало развалу царской армии и привело к революции 1917 года. Своими прямыми призывами к русским солдатам сдаться в плен или умереть, президент Украины Владимир Зеленский, похоже, лучше Путина понимает плачевное состояние российских военных.

Смысл прокси-войны в том, чтобы ослабить противника, но некомпетентность Путина привела Си к прямо противоположному результату. Сейчас НАТО сильнее, чем когда-либо со времен окончания Холодной войны: ранее нейтральные страны, такие как Швеция и Финляндия, подали заявки на вступление, а азиатские страны, такие как Япония, Южная Корея и все чаще Индия, заявляют о своей поддержке американской политики в отношении Украины.

Вместо того чтобы помочь Китаю утвердиться в качестве противовеса глобальной гегемонии США, Россия оказалась слишком слабой и коррумпированной, чтобы победить страну, чья территория меньше ее самой в 28 раз. Теперь, когда Путин отдает прямые приказы российским генералам на местах, военный союз Китая с Россией должен казаться Си почти бесполезным.

Хотя вероятность того, что Путин применит ядерное оружие в Украине, кажется незначительной, ее нельзя полностью сбрасывать со счетов. Таким образом, китайские официальные лица, должно быть, пытаются оценить, как США и НАТО отреагируют, если Путин выполнит свою угрозу. Учитывая жесткие, хотя и неоднозначные, заявления президента США Джо Байдена, можно с уверенностью предположить, что международная экономическая и военная реакция будет гораздо жестче, чем уже введенные против России санкции.

Но если Путин все же решит использовать тактическое ядерное оружие для «защиты» незаконно аннексированной им украинской территории, он вполне может открыть ящик ужасов Пандоры. Например, его война принесла значительный хаос на украинские атомные электростанции, и, помимо других опасений по поводу их эксплуатации, уже нельзя быть уверенным в том, что их отработанные ядерные топливные стержни постоянно были надежно защищены во время боев за контроль над объектами. Это открывает ужасную перспективу того, что какой-нибудь безумный партизан создаст «грязную» бомбу, чтобы использовать ее в качестве возмездия.

Аннексии Путина могут также подорвать политику «одного Китая» в отношении Тайваня, которую принимает большинство стран мира. Некоторые восточноевропейские страны уже высказывают сомнения относительно разумности такой политики. Если Си, который твердо отстаивал принцип территориальной целостности, молча примет путинские аннексии, некоторые страны могут решить, что его лицемерие свело на нет политику «одного Китая».

Си стал президентом десять лет назад. С тех пор он не раз выражал свои опасения, что Китай может пострадать от политической и экономической дезинтеграции, которая привела к распаду Советского Союза. Нынешняя ситуация, в которой оказался Путин, должна послужить еще одним предостережением. Перспектива режима, настолько прогнившего, что он рушится изнутри, должна преследовать президента Китая почти так же, как угроза ядерной войны.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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