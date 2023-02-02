Путин, ядерное оружие и война в Украине. Как это влияет на мировую экономику 2 февраля, 14:57 Эксклюзив NV

Предположим, что положение Путина станет настолько отчаянным, что он решит применить ядерное оружие на полях сражений

Многие из присутствовавших в этом году на Всемирном экономическом форуме в Давосе были поражены радостным настроением приехавших туда руководителей компаний. Оптимизм бизнес-лидеров было трудно примирить с той краткосрочной и долгосрочной неопределенностью, которая возникла из-за войны в Украине.

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Да, конечно, для осторожного оптимизма есть основания. Например, Китай повернулся на 180 градусов и отменил драконовскую политику нулевого Covid. Вскоре в этой стране, наверное, может будет наблюдать огромную волну расходов, поднятую отложенным спросом потребителей. Последние три года они провели, почти все время сидя на карантине, а размеры сбережений, которые они могут потратить, сегодня эквивалентны нескольким триллионам долларов. Многие связывают свои надежды на восстановление мировой экономики именно с этим сценарием, рассчитывая, что китайские покупатели поднимут темпы роста экономики и подтолкнут цены на нефть обратно к $100 за баррель. И вне зависимости от происходящего в Китае, мы по-прежнему видим высокие темпы роста в Индии, чему способствуют закупки российской нефти с большой скидкой.

Европейцев, со своей стороны, явно радуют излишне уверенные прогнозы, обещающие, что экономика континента не свалится в рецессию в 2023 году — или что это рецессия, по крайней мере, не будет очень суровой. Даже Италия пересмотрела в сторону повышения свои оценки роста экономики и сегодня прогнозирует рост на 0,6% по итогам года. Учитывая, что борьба с изменением климата является одним из приоритетов в политической повестке Евросоюза, немного ироничным выглядит тот факт, что глобальное потепление спасло Европу от дефицита газа и резкого роста цен, который предсказывали многие аналитики.

Многие европейцы могут также утверждать, что в США риск серьезной рецессии значительно выше, поскольку в полной мере эффект агрессивного повышения процентных ставок Федеральным резервом проявится лишь к концу года. Отчасти это правда, потому что США понадобится толика удачи, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня ФРС (2%) и не спровоцировать при этом сильного спада экономики. Одновременно европейские политики явно напуганы тем, что субсидирование чистой энергетики, предусмотренное американским законом «О снижении инфляции», лишит континент столь необходимых ему инвестиций.

Украинский народ явно не пугают путинские ядерные угрозы

Тем не менее экономический рост в этих странах в любом случае будет зависеть от войны в Украине. А поскольку эндшпиля там пока не видно, эта война может серьезно дестабилизировать глобальную экономику, вызвав краткосрочные и долгосрочные сбои в ее работе.

Например, предположим, что президент России Владимир Путин настолько устанет, а его положение станет настолько отчаянным, что он решит применить ядерное оружие на полях сражений. В этом случае никакие прогнозы невозможны, а крах глобального фондового рынка будет гарантирован. Однако далеко не столь очевидной будет вероятная реакция Китая. Если председатель КНР Си Цзиньпин осудит Путина за применение ядерного оружия, но при этом продолжит покупать у России нефть и другое сырье, тогда Запад будет вынужден ввести вторичные санкции против стран, помогающих российской военной машине, то есть против Индии и Китая.

Трудно количественно оценить долгосрочные последствия для роста экономики нынешней возросшей геополитической напряженности, но, согласно оценкам Международного валютного фонда, деглобализация может привести к сокращению мирового ВВП на 7%, и эта цифра может быть выше, если учесть еще и разрыв отношений в сфере технологий. В такой фрагментированной мировой экономике будет намного труднее осуществить переход к нетто-нулевым выбросам парниковых газов, хотя уже сейчас эта задача выглядит геркулесовой.

И намного больше вырастут оборонные расходы, хотя уже сейчас многие ожидают, что в ближайшие десять лет они увеличатся как минимум на 1% мирового ВВП. Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что не начнет Третью мировую войну из-за Украины, но даже вторая Холодная война, которая выглядит весьма вероятной, будет ужасной, и это без учета возросшего риска региональных ядерных войн и ядерного терроризма. Можно что угодно думать о выгодах глобализации, но нам будет не хватать одной из ее главных выгод — международной стабильности.

Понятно, что украинский народ хочет восстановить границы своей страны до вторжения, получить гарантии будущей безопасности от НАТО и сотни миллиардов долларов помощи на восстановление, а также предъявить обвинения в военных преступлениях Путину и его сообщникам. Его явно не пугают путинские ядерные угрозы. Однако сопротивление Германии идее поставок Украине современных танков говорит о том, что для западных лидеров в целом не очень комфортна перспектива прямого вмешательства НАТО в войну с Россией.

План Запада (по крайней мере, сейчас) выглядит примерно так: поставлять Украине достаточно техники, чтобы помочь ей вернуть часть территорий (но не так много, чтобы Путин разъярился) или, по крайней мере, довести ситуацию до патового состояния. Ключевой частью западной стратегии стали экономические санкции, но крайне наивно полагать, будто с помощью одних лишь санкций можно покончить с этой войной. В современной истории был лишь один случай, когда санкции способствовали смене режима: ЮАР в 1980-х и начале 1990-х годов. Но тогда мир в основном был един, выступив против апартеида в ЮАР, а в случае с войной в Украине ситуация иная.

Вторжение России вызвало всплеск инфляции, который негативно повлиял на весь мир. Но сейчас эскалация этого конфликта, скорее всего, создаст дефляционный эффект в краткосрочной перспективе, потому что покупатели и рынки начнут паниковать. Тем временем долгосрочные перспективы экономического роста тоже не выглядят многообещающими, поскольку балканизация мировой экономики, скорее всего, усилит состояние неопределенности.

Да, конечно, существует возможность (хотя это маловероятно), что путинский режим схлопнется, а тот, что придет ему на смену, будет стремиться к миру. Но существует и другая возможность: Россия будет строго придерживаться своего плана реколонизации Украины, а сама постепенно превратится в де-факто экономическую колонию Китая. Существует множество других возможных сценариев, но среди них пока что нет сценария быстрого возврата к миру в Европе. Мировые бизнес-лидеры могли забыть об Украине, но они не смогут ее игнорировать.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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