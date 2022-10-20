После Кубинского кризиса. Почему сейчас самый высокий риск использования ядерного оружия 20 октября, 13:36

Судя по заявлениям Путина, мир сейчас гораздо ближе к использованию ядерного оружия, чем когда-либо после Кубинского кризиса

Свой ядерный шантаж Россия начала сразу после полномасштабного вторжения в Украину. 27 февраля Путин отдал приказ высшему военному руководству перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства в качестве ответа на якобы недружественные шаги со стороны стран Запада. После этого тема с возможным применением ядерного оружия Россией постоянно присутствует в повестке дня.

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Особенно обострилась эта проблема после явных провалов российских войск на фронтах, а также после проведения незаконных референдумов на временно оккупированных территориях Украины и их нелегитимного «включения» в состав РФ. Перед началом ядерных учений стран НАТО один из генералов армии Норвегии заявил, что России гораздо выгоднее использовать ядерную угрозу, чем прямо применить на поле боя. Большинство экспертов также утверждают, что пока нет признаков того, что Россия использует свой ядерный потенциал на поле боя в ближайшее время, однако риск использования ядерного оружия сейчас является самым высоким со времен Кубинского ракетного кризиса.

Да, мир уже стоял на пороге новой мировой войны, которая имела все признаки того, чтобы перерасти в ядерную. Это было в середине октября 1962 года. Несколько лет назад на Кубе к власти пришло коммунистическое правительство Фиделя Кастро, устранив с поста президента Фульхенсио Батисту и получив поддержку от Советского Союза. Сначала сотрудничество с Союзом предусматривало сотрудничество в аграрном секторе и промышленности, однако после неудачной попытки высадки инспирированной ЦРУ группы военных в заливе Свиней, которые имели целью устранить Кастро, распространилось и на военно-промышленный комплекс.

В мае 1962 года Хрущев решил разместить на Кубе 50 тыс. советских военных, баллистические ракеты средней дальности, истребители, легкие бомбардировщики, крылатые ракеты, корабли и подводные лодки, а также стратегическое и тактическое ядерное оружие. Это была часть плана по усилению военного присутствия СССР в Латинской Америке. В октябре американскому самолету удалось получить подтверждение наличия сооруженных мест для ракет на острове вблизи города Сан-Кристобаль. 16 октября расшифрованные снимки показали американскому президенту Джону Кеннеди. С этого дня и в течение последующих 13 дней продолжалось острое противостояние, вошедшее в историю позже как Кубинский ракетный кризис, Карибский кризис или Октябрьский кризис 1962 года.

Максимального напряжения ситуация достигла 26 октября, когда Кастро в письме к Хрущеву призвал СССР нанести превентивный ядерный удар по США, чтобы предотвратить вторжение на Кубу. С 22 октября остров находился в так называемом морском карантине. Администрация Кеннеди специально использовала термин «карантин», чтобы не усугублять противостояние военным термином морская блокада. Это также позволило получить поддержку своих действий от Организации Американских Государств. 26 октября американские разведчики в ходе очередных полетов над Кубой сообщили, что советские ракетные комплексы близки к состоянию боевой готовности. Кеннеди был убежден, что только непосредственная атака на Кубу позволит уничтожить комплексы на острове и заставит Советы капитулировать.

Кубинский ракетный кризис 1962 года стал точкой бифуркации в Холодной войне

Оружие массового поражения, которое могло привести к исчезновению всей человеческой цивилизации, появилось сначала в США, и впервые было ими же и использовано в ходе завершения Второй мировой войны против японцев. Советский Союз впервые провел испытание ядерной бомбы в августе 1949 года. В начале Холодной войны ни одна из сторон не рассматривала новое вооружение как гарант победы в возможной войне, наоборот продолжали наращивать тяжелое конвенциональное вооружение, то есть оружие, не предполагавшее массового поражения. Однако ситуация кардинально изменилась в начале 60-х годов. По состоянию на 1962 г. ядерный запас вооружения США составлял более 27 тыс. единиц. Советы значительно отставали и имели на вооружении более 3 тыс. единиц. Наличие такого количества ядерных запасов (кроме США и СССР в то время меньшими запасами владели также Франция и Великобритания) сделало отношения между обеими странами гораздо более напряженными, а ядерное вооружение рассматривалось теперь их руководителями как своеобразный рычаг давления.

Поэтому в Кубинском ракетном кризисе 1962 года появился еще один важный момент — страх лидеров США и СССР из-за возможного начала ядерной войны. В ходе предыдущих конфликтов ядерное оружие уже применялось как способ психологического давления на противника. К примеру, во время Корейской войны (1950−1953) Трумэн направил тяжелые бомбардировщики Боинг Б-29 на остров Гуам в Тихом океане, но без ядерных зарядов. Это должно было продемонстрировать стратегическую решимость США, если начнется мировая война. В какой-то степени это сработало, и следующий американский президент Эйзенхауэр вокруг ядерных угроз построил свою политику Nеw Look, предполагавшую использование именно давления возможным применением ядерного оружия для сдерживания дальнейшей эскалации противника или агрессии. Он придерживался этой политики во время Первого кризиса в Тайваньском проливе в 1955 году. Хрущев также использовал схожий метод «ядерной дипломатии» в ходе Суэцкого кризиса. Однако лидеры США и СССР отдавали себе отчет в возможных катастрофических последствиях ядерной войны, поэтому их действия не выходили за пределы дипломатических заявлений.

Когда в 1961 году Джон Кеннеди стал самым молодым президентом США, Хрущев ошибочно считал, что давление на него будет иметь более благоприятные последствия, чем при предыдущем президенте. Поэтому и решил испытать Кеннеди сначала во время Берлинского кризиса 1961, а позже — размещением ядерного вооружения на Кубе. Особое напряжение в отношениях между обоими возникло в переписке. 22 октября 1962 года перед своим телевизионным обращением к американскому народу и объявлением карантина Кеннеди написал письмо Хрущеву, где выразил свою обеспокоенность действиями советского лидера и его попытками начать ядерную войну, которая будет иметь катастрофические последствия как для всего мира, так и для СССР. В ответе от 25 октября Хрущев обвинил Кеннеди в попытке запугать Союз ультиматумами и угрозами. Таким образом, советский лидер пытался вести игру нервов, которая, конечно же, была опасной и могла привести к непредсказуемым последствиям. Он очевидно отдавал себе отчет, что американцы не хотят ядерной войны, но он также не был готов нанести превентивный удар, поэтому в просьбе Кастро о превентивном ядерном ударе было отказано.

Как отмечает историк Сергей Плохий, именно поведение Кеннеди и Хрущева и страх перед возможной ядерной войной позволили снять напряжение и мирно завершить кризис. Кеннеди, несмотря на серьезность подготовки к ударам по Кубе, постоянно оставлял возможность для дипломатического решения. А СССР через своего посла и журналиста ABC News Джона Скали предложил разрешение конфликта — снять карантинные ограничения по Кубе и гарантировать, что США не вторгнутся на остров. Другое предложение касалось американских ракет в Турции, которые Хрущев также предлагал убрать. Это предложение было отправлено 27 октября в то время, когда американский самолет вместе с пилотом был сбит над Кубой. Американцы готовились к вторжению в следующие несколько дней, однако Кеннеди решил отправить письмо Хрущеву, где соглашался на его первое предложение. Тайная встреча Роберта Кеннеди и посла Добрынина решила вопрос американских ракет в Турции, и на следующий день, 28 октября, Хрущев публично объявил, что СССР уберут ракеты с Кубы.

Кубинский ракетный кризис 1962 года стал точкой бифуркации в Холодной войне. Он показал, что прямая конфронтация между сторонами конфликта опасна, поэтому начались переговоры по контролю над ядерным вооружением. Это позволило стабилизировать отношения между обоими лагерями и снизить риск возможной войны. В последующие годы была установлена специальная линия телефонной связи между Кремлем и Белым домом, известная как Hotline, для постоянной коммуникации между лидерами.

До начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 г. угроза использования ядерного оружия касалась преимущественно определенных стадий разработок и ядерных испытаний Северной Кореей и Ираном. В августе 2019 года США и РФ объявили о своем выходе из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года, что фактически означало возвращение к гонке вооружений времен Холодной войны. Только в тот период все было подчинено исключительно двум сверхдержавам, которые в октябре 1962 года поняли всю опасность применения ядерного оружия. Сегодня же имеем дело с региональными преимущественно авторитарными силами, стремящимися ревизионировать существующий международно-политический порядок. Будет ли этот пересмотр успешным, сейчас зависит от развития российско-украинской войны. И, судя по заявлениям кремлевского диктатора, мир сейчас гораздо ближе к прямому использованию ядерного оружия, чем когда-либо после Кубинского ракетного кризиса. Эксперты склонны считать, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие на поле боя. И, что важно вспомнить, о наличии этого вида вооружения на Кубе мир узнал только после развала СССР в 1992 году.

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