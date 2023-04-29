Ядерное соглашение США и Южной Кореи. Почему именно сейчас и что это значит 29 апреля, 21:35 NV Премиум

В ходе государственного визита в Вашингтон президента Южной Кореи Юн Сук Ёля была анонсирована так называемая «Вашингтонская декларация»

Соединенные Штаты и Южная Корея обнародовали соглашение, в соответствии с которым лидеры в Сеуле будут наделены расширенными полномочиями по поводу планирования любого ядерного ответа на удар Северной Кореи в регионе.

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В ходе государственного визита в Вашингтон президента Южной Кореи Юн Сук Ёля была анонсирована так называемая «Вашингтонская декларация», предусматривающая развертывание США «стратегических активов» вокруг Корейского полуострова, включая предстоящее прибытие атомной подводной лодки. В последний раз США размещали ядерное оружие в Южной Корее в 1991 году.

Что содержится в «Вашингтонской декларации»?

В ней использована сильная риторика. В то время как США в прошлом неоднократно «подтверждали» свою приверженность защите Южной Кореи, формулировка в Вашингтонской декларации более жесткая. Она основана на формулировках, содержащихся в совместном заявлении, опубликованном во время визита Байдена в Сеул вскоре после того, как Юн вступил в должность в мае 2022 года. По этому случаю США заявили о своей «расширенной приверженности сдерживанию (Республики Корея) с использованием всего спектра оборонных возможностей США, включая ядерные, обычные и противоракетные средства».

На этот раз, дабы не было сомнений, это утверждение усилено «самыми решительными словами».

Но что это означает в реальном выражении?