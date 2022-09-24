Давайте очень подробно о ядерной угрозе РФ. Когда, как и зачем Путин может нанести ядерный удар 24 сентября, 20:13 Эксклюзив НВ Лоуренс Фридман: Путин по-прежнему настаивает на том, что это ограниченная военная операция (Фото:REUTERS)

Ядерная тема — предмет, наверное, самых больших спекуляций, в том числе в Киеве и Вашингтоне, когда все задаются вопросом, что Путин может сделать дальше

Верховные лидеры достигают своего положения, а затем удерживают его, управляя событиями в своих интересах. Поэтому естественно предположить, что даже когда кажется, что они потеряли контроль, они найдут способ его восстановить.

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Это предположение стоит за общим рефреном, повторяемым в наши дни даже теми, кто очень хотел бы, чтобы Владимир Путин потерпел неудачу — они говорят, что он не допустит этого, что даже на этом позднем этапе он найдет что-то, что переломит ход событий в войне. Это что-то должно выйти за рамки уже вызванных им боли и страданий, которые, как мы знаем, он может причинять. Он также должен предотвратить поражение России, и это другой вопрос. Таким образом, в дополнение к размышлениям о том, что Путин может сделать дальше, мы также должны задаться вопросом, какую пользу это ему принесет.

Путь России вперед

16 сентября Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммита в Узбекистане. Эта конференция больше всего запомнилась свидетельством растущей изоляции России даже среди стран, от которых можно было ожидать большего сочувствия. В то время как были видны признаки того, что государства Центральной Азии все больше дистанцируются от России, Путин был вынужден признать, что и президент Китая Си Цзиньпин, и премьер-министр Индии Нарендра Моди обеспокоены войной.

Путин пытался объяснить, как он выиграет войну. На вопрос об украинском контрнаступлении он сказал: «Посмотрим, как оно пойдет и чем закончится». Затем на вопрос, нужно ли корректировать план войны, он подчеркнул минимальные, а не максимальные цели России: «Главная цель — освобождение всей территории Донбасса». Это более узкий фокус, чем тот, с которого он начал и с которым играл ещё несколько недель назад.

Он сообщил, что работа по достижению этой цели «продолжается, несмотря на эти контрнаступательные попытки украинской армии». Генштаб считает что-то важным, что-то второстепенным, но главная задача остается неизменной, и она реализуется". Возможно, он понимает, что Харьков потерян, а Херсон может скоро исчезнуть. Поэтому даёт информацию о российском наступлении в Донецке, которое активно продолжается, несмотря на проблемы в других местах.

В то время как Запад опасается, что Россия может прибегнуть к эскалации в ответ на успехи Украины, Путин утверждает, что видит обратное. Он говорил о «попытках совершения терактов и нанесения ущерба нашей гражданской инфраструктуре», имея в виду, предположительно, периодические нападения украинцев на территорию соседней Белгородской области и Крыма. Он добавил: «Террористические акты — это серьезно. По сути, речь идет об использовании террористических методов. Мы видим это в убийствах чиновников на освобожденных территориях, мы видим даже попытки совершения терактов в Российской Федерации, в том числе — не уверен, что это было обнародовано — попытки совершения терактов вблизи наших ядерных объектов, атомных электростанций в РФ. Я даже не говорю о Запорожской АЭС.

Россия обладает огромными запасами ядерного оружия самых разных форм и размеров

Мы следим за ситуацией и сделаем все возможное, чтобы не допустить развития негативного сценария. Мы ответим, если они не поймут, что эти подходы неприемлемы. По сути, они ничем не отличаются от терактов".

Он настаивает: «Россия отвечала довольно сдержанно, но это пока», что несколько странно для главы страны, которая систематически терроризирует людей на оккупированных территориях и регулярно запускает ракеты по гражданской инфраструктуре Украины. Отметив, что по Украине была нанесена «пара чувствительных ударов», он добавил: «Ну и что? Будем считать, что это предупредительные удары. Если ситуация продолжит развиваться таким образом, ответ будет более серьезным».

Очевидно, это была ссылка на удары, которые последовали за успешным наступлением Украины в Харькове, что привело к массовым отключениям электроэнергии и повреждению плотины в южном городе Кривой Рог. Отсыл к тому, что будет дальше, вполне может быть предназначен для поддержания опасений, что в какой-то момент может быть применено ядерное оружие, но он не был явным, и у России все еще есть средства нанести такой ущерб, не прибегая к этому оружию.

Использование ядерного оружия

Тем не менее, ядерная проблема сейчас поднимается часто. В настоящее время это, наверное, предмет самых больших спекуляций, в том числе в Киеве и Вашингтоне, когда официальные лица и комментаторы задаются вопросом, что Путин может сделать дальше. Роуз Геттемюллер, бывший высокопоставленный политический деятель США в ядерной области и заместительница генерального секретаря НАТО до 2019 года, рассказала BBC о своих опасениях, что «Путин и его окружение» «нанесут ответный удар совершенно непредсказуемым образом, который может даже включать использование оружия массового уничтожения». Она ожидала не пусков МБР, а, возможно, другой формы бряцания ядерным оружием — «одиночный удар над Черным морем или, возможно, удар по украинскому военному объекту», чтобы «вселить ужас не только в сердца украинцев» и его союзников.

Это не та возможность, которую следует полностью сбрасывать со счетов.

Россия обладает огромными запасами ядерного оружия самых разных форм и размеров, и Путин должен быть в совершенно безвыходном положении для того, чтобы решиться применить его. Поскольку он уже сделал несколько действительно глупых вещей, кто может с уверенностью сказать, что он не сделает что-то еще глупее.

Этой возможностью нельзя пренебрегать, и это само по себе достаточно тревожно. Но недостаточно ответить на вопрос, может ли он отдать ядерный приказ, учитывая его психическое состояние или предположения, что из-за того, что его унижают, он может ответить истерикой, чтобы положить конец всем истерикам. Нам нужно точно рассмотреть, какие проблемы, военные и/или политические, это может решить. Мэтью Крёниг, пишущий для Atlantic Сouncil, предупреждает, что использование Россией ядерного оружия «может вызвать гуманитарную катастрофу, нанести сокрушительный удар по украинским военным, расколоть западный альянс и вынудить Киев просить мира». Но будет ли этот удар?

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