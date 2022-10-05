Ядерный вопрос вступает в игру. К чему ведет Путин 5 октября, 07:13 Эксклюзив НВ Лоуренс Фридман: Путин загнал себя в угол (Фото:REUTERS)

Выступление Владимира Путина 30 сентября в Георгиевском зале Кремля даже по его собственным меркам было сумасшествием

Когда он разглагольствовал о Западе, в зловещих выражениях осуждая его за целый ряд пороков, от империализма до сатанизма, казалось, как заметил британский политолог Марк Галеотти, что он пытался как можно больше убедить внешний мир в этой грандиозной цивилизационной борьбе с Западом.

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У этого разглагольствования была цель, заключавшаяся в том, чтобы продемонстрировать бесполезность законности. Аннексия Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей с целью присоединения Крыма к Российской Федерации прямо противоречит Уставу ООН. Вместо признания его основополагающим документом международного права, на первый план выступили разоблачения заявлений Запада о «международном порядке, основанном на правилах», которые лишь отражали его эгоистичные и злонамеренные интересы. Россия не обязана была соблюдать эти правила. Если она хотела расширить свои границы, то имела на это полное право.

После войны в Косово в 1999 году и использования НАТО принципа самоопределения и сообщений о зверствах для оправдания своей поддержки косовских албанцев он использовал ту же комбинацию утверждений для оправдания своих нарушений суверенитета соседних стран. Отсюда надуманные процессы бутафорских референдумов и фальшивые заявления об украинском терроре.

Последствия для дипломатии

Хотя слушать эти разглагольствования всегда неприятно, вывод не стал неожиданностью. Он объяснил, что это был необратимый шаг.

Вот каким было его политическое предложение: