Украина это давно поняла. Чего так боится Илон Маск и весь Запад 5 октября, 16:02

Илон Маск один из умнейших людей на планете. Насколько он умен, настолько далек от украинских реалий

Это видно по его риторике, смыслы которой нужно искать не в мировом заговоре, и не в колебаниях акций Tesla, а в элементарном страхе перед угрозой ядерной войны.

Как и миллионы людей по всему миру, Маск боится России. Как боится любой европеец или американец, да кто угодно — гопников в темном переулке. Поэтому приближаясь, заранее нащупывает в своем кармане кошелек и мысленно прощается с его содержимым.

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Путин же делает все, чтобы это чувство росло. Поэтому постоянно поднимает ставки, осуществляя в некотором роде эмоциональное вторжение в мир западной цивилизации.

Думаете, война только в Украине? Нет, война уже везде. Просто у нас она физическая, а в Европе, США и других странах — эмоциональная. Миллионы боятся наглости и угроз РФ. На Западе паранойя по теме ядерного апокалипсиса времен Холодной войны была куда глубже, чем в соцлагере. СМИ эту тему обсуждали постоянно. Домашние бункеры строили ещё в 50-х. Уверен, что страхи западного общества сейчас настолько велики, что со дня на день материализуются в разработку и продажу инновационных бункеров. Которые, кстати, будет предлагать рынку всё тот же Илон Маск.

Думаете, война только в Украине? Нет, война уже везде

Но он только сейчас осознает, насколько эта война может коснуться лично его и того прекрасного мира, в котором он запускает свои ракеты в космос, создает инновационные автомобили, соединяет города новейшими транспортными системами и совсем не парится о собственной популярности.

Потому что одно дело прислать Украине старлинки на $80 млн. Тем самым реально помочь нашим воинам. А другое дело — стать свидетелем разрушения собственного мира, поставив его в зависимость от сиюминутных решений Путина и России.

Но сколько можно бояться России. Россия сейчас, в сущности — имитация государства, фейк, созданный пропагандой. Пыль в глаза, во главе с королем гунганов, нашедшим на пляже очки. Сначала очки, потом ящик с гранатами и зенитно-ракетную установку. А затем и ядерное оружие. Кнопка, от которого сейчас находится в руках у шайки прохиндеев, десятилетиями дурачивших головы миллионам своих граждан, превратив их в огромную массу безвольных зомби.

Благодаря пропаганде, подобная риторика спроецировалась на сотни миллионов европейцев, американцев и т. д. с первого дня войны находящихся в когнитивном диссонансе по поводу происходящего сейчас. Потому что люди там привыкли уважать институты власти, и полагают, что раз есть президент, министры — то, значит, есть государство. Просто у всех свои амбиции, разные стандарты справедливости, стабильности, безопасности и балансе сил.

Но на самом деле, государства там уже давно нет. Как нет никакой империи зла, где правят жестокость и эффективность. Есть просто дырка в земле под управлением случайных людей, севших на поток. Скважина с жителями по краям.

Украина это давно поняла. И поэтому ничего не боится. Уже не боится. Это видно по ежедневному продвижению ВСУ, как и с какой скоростью наши воины возвращают украденное, разоблачая грандиозную аферу века.

Конечно, никто не заинтересован в ядерной войне. Представить себе такое в современном мире немыслимо. Поэтому страшно. Но даже страх должен быть основан на логике различия добра и зла, и понимания их принципов. Зло невозможно остановить. Добро не может торжествовать на основе компромисса. Вся цивилизация сейчас проходит тяжелейший экзамен на свои принципы. И тут других вариантов нет, нужно пройти.

Просто кто-то это уже давно понял, а кто-то осознает только сейчас. Отсюда и возникают подобные рефлексии. О которых завтра, в свете происходящего, уже не вспомнит никто. А потом Маск просто пришлет ещё старлинков, потому что они нужны. Или что-нибудь ещё — чтобы помочь ВСУ победить быстрее. И тем самым красиво, в своем стиле, оправдается за этот мелкий факап.

Текст опубликован с разрешения автора

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