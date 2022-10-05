Украина это давно поняла. Чего так боится Илон Маск и весь Запад
Илон Маск один из умнейших людей на планете. Насколько он умен, настолько далек от украинских реалий
Это видно по его риторике, смыслы которой нужно искать не в мировом заговоре, и не в колебаниях акций Tesla, а в элементарном страхе перед угрозой ядерной войны.
Как и миллионы людей по всему миру, Маск боится России. Как боится любой европеец или американец, да кто угодно — гопников в темном переулке. Поэтому приближаясь, заранее нащупывает в своем кармане кошелек и мысленно прощается с его содержимым.
Путин же делает все, чтобы это чувство росло. Поэтому постоянно поднимает ставки, осуществляя в некотором роде эмоциональное вторжение в мир западной цивилизации.
Думаете, война только в Украине? Нет, война уже везде. Просто у нас она физическая, а в Европе, США и других странах — эмоциональная. Миллионы боятся наглости и угроз РФ. На Западе паранойя по теме ядерного апокалипсиса времен Холодной войны была куда глубже, чем в соцлагере. СМИ эту тему обсуждали постоянно. Домашние бункеры строили ещё в 50-х. Уверен, что страхи западного общества сейчас настолько велики, что со дня на день материализуются в разработку и продажу инновационных бункеров. Которые, кстати, будет предлагать рынку всё тот же Илон Маск.
Думаете, война только в Украине? Нет, война уже везде
Но он только сейчас осознает, насколько эта война может коснуться лично его и того прекрасного мира, в котором он запускает свои ракеты в космос, создает инновационные автомобили, соединяет города новейшими транспортными системами и совсем не парится о собственной популярности.
Потому что одно дело прислать Украине старлинки на $80 млн. Тем самым реально помочь нашим воинам. А другое дело — стать свидетелем разрушения собственного мира, поставив его в зависимость от сиюминутных решений Путина и России.
Но сколько можно бояться России. Россия сейчас, в сущности — имитация государства, фейк, созданный пропагандой. Пыль в глаза, во главе с королем гунганов, нашедшим на пляже очки. Сначала очки, потом ящик с гранатами и зенитно-ракетную установку. А затем и ядерное оружие. Кнопка, от которого сейчас находится в руках у шайки прохиндеев, десятилетиями дурачивших головы миллионам своих граждан, превратив их в огромную массу безвольных зомби.
Благодаря пропаганде, подобная риторика спроецировалась на сотни миллионов европейцев, американцев
Но на самом деле, государства там уже давно нет. Как нет никакой империи зла, где правят жестокость и эффективность. Есть просто дырка в земле под управлением случайных людей, севших на поток. Скважина с жителями по краям.
Украина это давно поняла. И поэтому ничего не боится. Уже не боится. Это видно по ежедневному продвижению ВСУ, как и с какой скоростью наши воины возвращают украденное, разоблачая грандиозную аферу века.
Конечно, никто не заинтересован в ядерной войне. Представить себе такое в современном мире немыслимо. Поэтому страшно. Но даже страх должен быть основан на логике различия добра и зла, и понимания их принципов. Зло невозможно остановить. Добро не может торжествовать на основе компромисса. Вся цивилизация сейчас проходит тяжелейший экзамен на свои принципы. И тут других вариантов нет, нужно пройти.
Просто кто-то это уже давно понял, а кто-то осознает только сейчас. Отсюда и возникают подобные рефлексии. О которых завтра, в свете происходящего, уже не вспомнит никто. А потом Маск просто пришлет ещё старлинков, потому что они нужны. Или что-нибудь ещё — чтобы помочь ВСУ победить быстрее. И тем самым красиво, в своем стиле, оправдается за этот мелкий факап.
Текст опубликован с разрешения автора
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