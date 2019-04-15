Я получил все ответы от Зеленского 15 апреля, 07:13 69764 Цей матеріал також доступний українською

Говорят, что к Зеленскому много вопросов, а ответов нет, потому что он избегает журналистов и дебатов. Но это откровенная ложь

На все вопросы к потенциальному президенту, которые есть у меня как у избирателя, Зеленский и его команда уже дали очень откровенные ответы.



Как Зеленский относится к Украине? Смотрим видео, где он сравнивает Украину с проституткой.



Как Зеленский способен держать удар и бороться с врагами страны? Смотрим его извинения перед Кадыровым.



Как Зеленский относится к олигархам? Коломойский в недавнем интервью уже все объяснил: ожидает от нового президента, что государство закроет глаза на выведенные из ПриватБанка деньги и заплатит ему из карманов налогоплательщиков $2 млрд.



Как насчет войны и переговоров с Россией? "Где-то посередине сойтись бы".

Как насчет войны и переговоров с Россией? "Где-то посередине сойтись бы"

Планы Зеленского по экономике? Смотрим, как последняя серия Слуги Народа изображает «сотрудничество» с МВФ.



Компетентность? Уже легендарное видео зарплаты учителей по $4 тыс. За $200 млн.



Как Зеленский оценивает свою способность к публичному лидерству? Всячески избегает дебатов, даже когда его преимущество в опросах избирателей над оппонентом составляет 70% на 30%.



Что думает о его способностях собственная команда и союзники? Откровенно говорят, что к президенству не готов.



Как насчет личных качеств Зеленского? Смотрим последнее телефонное включение в эфире 1 + 1: истеричность, блатная речь, откровенное неуважение ко всем зрителям.



Как насчет культурной сферы? Кандидат на высший государственный пост систематически говорит по-русски еще перед выборами.



Как Зеленский будет отчитываться перед избирателями? «Я вам ничего не должен!».



Не понимаю, у вас еще остались вопросы к кандидату? Вопрос один и только к нам: почему мы до сих пор не хотим услышать честные ответы Зеленского, которые он нам уже искренне сам дал?

Текст опубликован с разрешения автора

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