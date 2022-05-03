9 мая: дно победы или день беды 3 мая, 21:39 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 3 мая 2022 года

● 9 мая Путин может объявить всеобщую мобилизацию. Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая, заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью НВ.

● «Да, они готовятся. Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них налицо, и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации», — сказал главный военный разведчик страны.

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● Кремль даст старт войне? Российский диктатор 9 мая может объявить Украине войну, а не «специальную военную операцию» (как Москва сейчас называет собственную агрессию), сообщил CNN со ссылкой на чиновников США и Запада.

● Источники CNN считают, что Путин, используя пропагандистскую ценность даты 9 мая, захочет объявить либо о каком-то военном достижении в Украине, либо об усилении эскалации боевых действий, либо о том и другом одновременно.

● Постараются для Путина. 9 мая оккупанты могут нанести массированные удары по Луганской области, считает глава местной ОВА Сергей Гайдай. Таким образом противник попытается хоть как-то удовлетворить амбиции российского диктатора Путина ко дню победы.

● Советская школа: все ради даты. Российские оккупанты начали штурм завода Азовсталь в Мариполе. До этого вражеская авиация бомбила комбинат, две женщины погибли. Об этом рассказал замкомандира полка Азов Святослав Паламар.

● Целую ночь территорию предприятия обстреливала корабельная и обычная артиллерия. Враг бросил на защитников Азовстали танки, попытались высадить десант.

● Вышедшие из ада. Нынешняя операция по безопасному выходу мирных жителей из Мариуполя прошла успешно, рассказала Оснат Лубрани, координатор ООН в Украине. Эвакуированные уже начали прибывать в Запорожье.

● «С облегчением подтверждаю, что операция по безопасному выходу из Мариуполя прошла успешно. Люди, с которыми я ехала, рассказывали мне душераздирающие истории об аде, через который они прошли. Я думаю о людях, которые по-прежнему в ловушке. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им», — написала Лубрани в Twitter.

● Ранее вице-премьер Ирина Верещук рассказала, что с завода Азовсталь удалось эвакуировать более 150 человек, среди которых около 20 детей, — все они направляются в Запорожье.

● Кремль хочет ОРДЛО и Херсон. К середине мая Москва попытается присоединить к РФ захваченные территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей, заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер. По его словам, у США есть на этот счет «в высшей степени заслуживающие доверия» разведданные. Для этого московский режим проведет в этих регионах «референдумы».

● Приднестровье готовят к войне. Ситуация в Приднестровье остается сложной, отметили в Генштабе ВСУ. Подразделения расквартированной там оперативной группы российских войск находятся в полной боевой готовности. «Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск», — отметили в Генштабе.

● 1 мая британская газета The Times со ссылкой на источники среди украинских военных сообщила, что Кремль принял решение о нападении на Молдову и попытается открыть оттуда «новый фронт» против Украины.

● Война — до сентября. Среди военных армии РФ распространяется информация, что срок войны против Украины определен до сентября 2022 года. Такие данные обнародовало ГУР отечественного Минобороны.

● Успехов на Донбассе у РФ почти нет. Россия добилась минимального прогресса в ходе наступления на Донбассе, считают в Пентагоне. Высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства заявил, что войска РФ в регионе страдают от плохого командования, низкого уровня боевого духа и далеко не идеальной логистики.

● По словам представителя Пентагона, силы РФ достигли незначительных успехов к востоку от украинских городов Изюм и Попасная. В то же время украинская армия за последние 24−48 часов оттеснила россиян примерно на 40 км к востоку от Харькова, который постоянно подвергается обстрелам российской авиации.

● Российские оккупанты более двух месяцев пытаются продвинуться вперед в Рубежном и Попасной, но безуспешно и с потерями, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

● Новое военное преступление россиян. Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод (Авдеевка — украинский город чуть севернее Донецка), в результате чего погибли 10 человек и еще 15 получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он подчеркнул, что россияне точно знали, куда целились, — рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить по домам.

● Переговоры вряд ли будут успешными. США почти не видят признаков того, что переговоры Киева и Москвы об окончании полномасштабного вторжения РФ окажутся плодотворными и дадут результат, заявил советник Госдепа Дерек Шолле. «Россия, похоже, не хочет вести серьезные переговоры», — сказал он.

● Шолле также отметил, что США будут с нетерпением ждать возможности узнать детали о поездке в Киев и Москву генсека ООН Антониу Гутерриша.

● Только капитуляция. Единственный документ, который могут подписать Украина и Россия, — это капитуляция страны-агрессора. Такого мнения придерживается Алексей Данилов, секретарь Совбеза.

● Данилов уточнил, что вопросом переговоров занимается Офис президента, а не аппарат СНБО, и что президенту известна его позиция.

● Папа Римский предпочел Москву Киеву. Папа римский Франциск пока не планирует визит в Киев, потому что считает, что сначала должен провести переговоры с российским диктатором. Об этом сообщила итальянская Corriere della Sera.

● «В Киев я пока не поеду. Я послал кардинала Михаила Черни и кардинала Конрада Краевского, которые отправились туда в четвертый раз. Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным. Но я тоже священник, что я могу сделать? Я делаю то, что могу. Если бы Путин открыл дверь…», — сказал понтифик.

И еще одно откровение от Папы Римского:

● Орбан что-то знает про Путина. Премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал Папе Римскому Франциску, что Кремль планирует закончить войну 9 мая. «Орбан, когда я встретил его, сказал мне, что у россиян есть план, что все закончится 9 мая. Я надеюсь, что это так, чтобы мы также поняли скорость эскалации в эти дни. Потому что теперь это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это отнимает у Украины черноморский порт», — сказал понтифик.

● А секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что российский диктатор предупредил Венгрию о своих планах начать полномасштабное вторжение в Украину.

● Венгерское посольство в Украине уже назвало обвинения Данилова «лживой клеветой» и потребовало от секретаря Совбеза отозвать свои заявления.

● Долгая беседа с тираном. Президент Франции Эммануэль Макрон провел долгий — более чем двухчасовой — телефонный разговор с российским диктатором Путиным. Но к чему пришли стороны, в Елисейском дворце пока не уточнили.

● Позже официальный Париж уточнил, что Макрон призвал российского диктатора продолжить эвакуацию с завода Азовсталь, а также попросил Путина положить конец «разрушительной агрессии». Кроме того, французский президент сообщил о своей постоянной готовности работать над условиями решения конфликта путем переговоров, чтобы обеспечить мир и полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

● Байден хочет, но пока не будет. Белый дом пока не планирует визит в Украину президента США Джо Байдена, сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки, несмотря на желание главы государства совершить такую поездку.

● Верховная Рада призвала Палату представителей и Сенат Конгресса США признать Россию государством-спонсором терроризма.

● Джонсон: Украина победит. Сегодня перед депутатами ВР по видеосвязи выступил глава британского правительства Борис Джонсон.

«Россия подвергла варварской атаке вашу свободу. Путин продолжает свою незаконную кампанию против украинской земли. Его солдатам уже нет оправдания из-за того, что они якобы не знают, что делают. Они совершают военные преступления, их зверства растут. Мы делаем все, чтобы они были привлечены к ответственности», — так начал свою речь Джонсон.

● Премьер продолжил: «В этот момент неизвестности, продолжающегося страха и сомнений я хочу передать вам один посыл: Украина победит! Украина будет свободна».

● Большой друг пообещал много оружия. В своей речи перед Радой Борис Джонсон признал, что затягивание с введением санкций против кремлевского режима за агрессию против Украины было «коллективной ошибкой». А потому он анонсировал новый пакет военной помощи на 300 млн. фунтов ($378 млн).

● Лондон даст высокоточные ракеты. «На протяжении ближайших недель мы пришлем вам Brimstone — это ракетные системы, и также бронированные машины, чтобы эвакуировать людей с захваченных территорий и небезопасных участков, чтобы оборонять тех, кто ответственен за критическую инфраструктуру», — заявил британский премьер Борис Джонсон, выступая перед ВР.

● Также глава правительства Великобритании пообещал радары, чтобы определять, где находится артиллерия. И дроны, чтобы усилить пехоту.

● Brimstone — самонаводящаяся высокоточная ракета класса земля-земля или воздух-земля, разработанная для британских Королевских Воздушных Сил. Она не только точно бьет, но и позволяет сократить сопутствующий ущерб для гражданских, находящихся в зоне поражения.

● Зеленский стал следующим. Вслед за Борисом Джонсоном свое первое (после начала войны) выступление в ВР сделал украинский лидер. Для начала он поблагодарил разных британцев и, в первую очередь, Бориса Джонсона: «За слова, которые мы слышим. За действия, которые мы видим. За поддержку, которую мы ощущаем. За помощь, которую мы реально получаем. За победу, которую мы точно получим!​»

● После этого Владимир Зеленский обратился к самим парламентариям: «Пожалуйста, не тратьте времени на лишние законы. Есть важные приоритеты для государства. Я знаю, что вы профессиональные люди, вы будете это делать. Государство ждет».

Продолжу о поставках оружия:

● Почти все гаубицы — в Украине. В Украину прибыла большая часть 155 мм гаубиц, предоставленных США. «Что касается гаубиц, идущих в Украину, то это продвигается, и продвигается довольно хорошо. На самом деле, большинство из 90 [орудий] фактически уже находятся в Украине», — отметил Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона.

● 21 апреля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $800 млн. Среди прочего, он включает 72 155-мм гаубицы и 144 тыс. снарядов к ним. В предыдущем пакете было еще 18 подобных орудий.

● Вооруженные силы РФ лишились сил. В результате вторжения в Украину российская армия стала гораздо слабее, — как материально, так и концептуально. Такую информацию обнародовало Минобороны Великобритании.

● В ведомстве отметили, что с 2005-го по 2018 год оборонный бюджет РФ увеличился примерно вдвое за счет инвестиций в несколько высококачественных воздушных, наземных и морских проектов. «Однако модернизация ее физического оборудования не позволила России доминировать в Украине. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении не позволили ей превратить численную мощь в решающее преимущество», — сообщили британцы.

● В Минобороны Британии подчеркнули: восстановление армии РФ от последствий войны в Украине будет затруднено из-за санкций. «Это будет иметь длительное влияние на способность России развертывать обычную военную силу», — добавили в ведомстве.

● Трупов все больше. С начала войны РФ потеряла в Украине около 24,2 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ.

● Также оккупанты лишились почти 7 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1062 ед., боевых бронированных машин — 2567 ед., артсистем — 475 ед., РСЗО — 162 ед., средств ПВО — 80 ед., самолетов — 194 ед., вертолетов — 155 ед. и многое другое.

● За последние двое суток ВСУ уничтожили около 20 вражеских беспилотников суммарной стоимостью примерно в $2 млн. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

● Через пару недель случится перелом. Ситуация на фронте изменится через две недели, считает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. «Количество боев, конечно, увеличится, но те решения, которые принял Запад по помощи нам — они реализуются до двух недель», — сказал он.

● По словам Гайдая, в Луганске больница забита разорванными боевиками и трупами: «Они даже не могут некоторых из них опознать».

● ТрО успеет везде. Верховная Рада приняла законопроект, который расширяет полномочия территориальной обороны. Теперь бойцы ТРО смогут выполнять свои задания в районах, где проходят боевые действия (ранее — лишь в пределах соответствующего территориального общества).

● Пророссийские партии попали под запрет. Верховная Рада запретила на территории Украины деятельность пророссийских партий.

● Речь идет о таких организациях, которые в своих программах и действиях: оправдывают, признают правомерной или отрицают вооруженную агрессию против Украины, в том числе называя развязанную РФ войну «внутренним конфликтом»; прославляют, оправдывают действия и бездействие лиц, совершающих или осуществляющих вооруженную агрессию против Украины.

● Заблокировать все, что можно. В рамках предстоящих санкций придется блокировать все экспортно-импортные операции с РФ. Без этого «они в Москве зарабатывают», считает президент Владимир Зеленский.

● По словам главы государства, сейчас Украина вместе с международными партнерами работает над новыми санкционными шагами, направленными против РФ. В ближайшее время ожидается новый пакет Евросоюза и в нем должны быть четкие шаги по блокированию доходов РФ от энергоресурсов. «Очень верим в это. Чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро ежедневно за топливо», — подчеркнул президент.

● Европейские нефтеперерабатывающие заводы британской энергетической компании ВР не покупают российскую нефть.

● Итальянские газовые страсти. Италия готова стать независимой от российского газа в 2024 году и требует от Еврокомиссии однозначного политического решения о способе оплаты за него (речь о требовании Москвы платить за поставки рублями). Об заявил министр экологического перехода Роберто Чинголани.

● «Нам нужна четкая, однозначная для всех государств-членов позиция от Еврокомиссии еще и потому, что в отсутствие четкой европейской директивы ответственность будет переложена на отдельные правительства или нефтегазовые компании. Поэтому необходимо ясное политическое решение», — заявил министр.

● Техника наказала кадыровских мародеров. Боевики Рамзана Кадырова украли у мелитопольского дилера сельхозтехнику американской John Deere на $5 млн. (зерноуборочные комбайны, тракторы, сеялки и прочее), и отправили в чеченского село Захан Юрт, связанное с семьей Кадырова.

John Deere обнаружила украденную технику в 1,2 тыс. км от Мелитополя и с помощью встроенных GPS-устройств заблокировала ее. «Когда оккупанты пригнали украденные комбайны в Чечню, они поняли, что не могут их даже запустить, потому что комбайны заблокированы дистанционно», — рассказал источник CNN.

● Представители американской компании также заявили, что почти никогда не прибегали к функции дистанционного блокирования техники.

И для финала:

● Обстрел Львова. Вечером враг нанес ракетный удар по Львову. Очевидцы говорят о пяти взрывах. По информации мэра Андрея Садового, часть города обесточена.

● «Слуги» избавились от коллаборанта. Президентская фракция Слуга народа исключила из своего состава Алексея Ковалева, народного депутата и владельца 4-го канала. Об этом в Telegram написала спикер фракции Юлия Палийчук.

● Ранее Палийчук говорила, что Ковалев, избранный в 186-м округе в Херсонской области, находится на временно захваченной территории, общается с российскими оккупантами и не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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