Ловушка взрыва над Кремлем. Что будет делать теперь Путин и каким будет ответ России 4 мая, 17:37

Рано или поздно, но взрывы над Москвой должны произойти. Независимо от того, кто был их инициатором и организатором

Взрыв беспилотника над московским Кремлём стал одной из ключевых тем. Через сутки после сообщения обсуждаются различные версии, начиная от украинского удара до постановки российских силовиков. Однако, наиболее важно сегодня не то кто в реальности запустил в взорвал дрон, а то, какой эффект данное событие будет иметь на российскую политику в краткосрочной перспективе.

Видео дня

Предыстория или «Если бы взрыва не произошло, его стоило бы выдумать»

Кадрам, которые распространили российские СМИ предшествовали несколько месяцев, которые подводили граждан РФ и граждан Украины к возможности атаки Москвы и Кремля в частности.

Российские военные демонстративно размещали комплексы ПВО в столице. Под пусковые С-400 вырубали парки, а «Панцири» ставили на крыши административных зданий вместе с автомобильным шасси. Это сопровождалось разворотом пропагандистской машины в формировании «образа войны» у россиян. Граждан пытались приучить к тому, что это уже не «карательная акция» в отношении Украины, а война чуть ли не за выживание самой Российской Федерации. Естественно, что такие процессы сопровождались заявлениями об очередных «красных линиях».

Украинская сторона, в свою очередь, заявляла о разработке и производстве дронов, способных поразить цели в глубине России. Это сопровождалось расширением географии ударов БПЛА по тыловым объектам РФ.

Таким образом, рано или поздно, но взрывы над Москвой должны были произойти. Независимо от того, кто был их инициатором и организатором.

Прилёт по Кремлю

По состоянию на сегодня есть видео-ролики с нескольких ракурсов, которые опубликовали российские СМИ. Но пока нет обломков БПЛА, нет роликов, длительностью более 2−3 минут, которые бы показывали хотя бы краткую хронологию событий до и после самого взрыва.

Есть вероятность интенсификации ракетных атак. Но тут возможности РФ существенно ограничены

На опубликованных роликах видно, что аппарат взорвался пролетев мимо флагштока, «в чистом небе». И после взрыва флаг остался на месте, а часть крыши загорелась.

Естественно, возникает ряд вопросов. В частности два человека на крыше, поднимающиеся к флагштоку в момент подлёта БПЛА, пожар, возникший после взрыва в воздухе. В конце концов, дальнейшая судьба этих крышелазов.

Исходя из этого можно строить различные предположения:

1. Украинский дрон запрограммированный на дальний полёт и само подрыв в определённом месте (с точностью до метра);

2. Управляемый дрон далёкого радиуса действия;

3. Возможный запуск с территории самой Москвы либо ближайших пригородов (тут возможен вариант и 1 и 2 с точки зрения механизма подрыва);

4. И, наконец, присутствие операторов БПЛА непосредственно на территории Кремля (в том числе тех двоих на крыше)

Как видим, есть варианты и результатов действия украинской стороны и постановки «атаки». Но, повторю, важно сейчас не это, а возможные последствия и рамки возможных действий для Кремля.

Символизм

Взрыв БПЛА над Кремлём можно сравнить с посадкой Руста на Красной Площади. Это своеобразный «плевок в лицо» руководству российского ПВО. Кроме того, учитывая восприятие Кремля гражданами РФ (да и не только ими), такая атака есть символом «атаки на Россию», на её «устои», на российскую власть. Как, собственно и пожар на крыше кремлёвского дворца.

Стоит так же учитывать время произошедшего. Период с начала мая до 22 июня можно назвать временем условного «победобесия» в российском обществе. С учётом идущей войны, тем более. И атака на Кремль в данный промежуток лишь усиливает эффект от произошедшего.

Результаты, последствия и варианты действий для Путина

Взрыв над Кремлём породил ряд вызовов для окружения Путина. Но и создал ряд возможностей, которые условно можно назвать «позитивом для Кремля».

Символизм, который можно использовать

Российская пропаганда демонстрирует способность адаптации под происходящее. После провала под Харьковом, российские СМИ сумели купировать бегство армии РФ из Херсона. При этом происходит коррекция и базовой тезисной конструкции по освещению войны:

— С августа по январь СМИ масштабировали образ врага. Если в начале 2022 года россия воевала против «националистов», летом против «украинского режима», которого поддерживает запад, то сейчас для российского обывателя сформирована картина войны РФ против всего НАТО. Это, кстати, даёт некое «объяснение» отсутствию быстрых побед.

— более сложной в реализации стала трансформация целей войны. Необходимо было что-то делать с «денацификацией», «демилитаризацией». Но и в этом направлении уже есть подвижки. Российская пресса последние 2−3 недели особенно активно рассуждает о демографическом кризисе в Украине и разрушенной инфраструктуре. До заявлений, в логике, что демилитаризация — это уменьшение население Украины и разрушение инфраструктуры осталось совсем немного.

Но есть проблема — население пока не готово воспринимать войну как «свою». Настроения, естественно, антиукраинские, в поддержку агрессии, но это не страх за собственное существование. Необходима трансформация образа «СВО». Это уже не быстрый поход за русским интересом и даже не «война народа Донбасса». Мобилизация людских и экономических ресурсов требует наличия «образа поражения». То есть набора страхов, для граждан и символов глобальности происходящего (на территории России). Поэтому производилось демонстративное размещение ПВО в Москве, была отменена часть «мероприятий» на 9 мая. Удар по Кремлю в такой ситуации — логичное и требуемое «завершение» конструкции.

Это создаёт возможности для окончательного укрепления тезиса о «войне за будущее России», либо, даже, новой «отечественной войне». Тем более, что происходящее приходится на месяц победобесия в РФ.

Таким образом Путин получает возможность оправдать проведение новых волн мобилизации, усиления контроля на публичной политикой, ещё более жёсткой работы репрессивного аппарата. А так же чрезвычайных мер в экономике вроде сокращения ряда национальных проектов и концентрации денежных потоков «на войну».

Ответ и кадры (всё же позитив)

Естественно, что после пролёта БПЛА над Кремлём необходимы некие выводы, в том числе кадровые решения. Но, в данном случае, не стоит ожидать быстрых отставок. Путин получает возможность «припомнить дрон над Кремлём» практически любому высокопоставленному силовику. Тем более, что данных по взорвавшемуся аппарату пока нет:

— Армейскому руководству за общую организацию службы. Руководству ПВО — потому что дрон прилетел;

— Внешней разведке (как СВР так и ГУ ГШ) — за «отсутствие данных о подготовке»;

— Даже для руководства ФСБ можно найти повод, заявив, что БПЛА запускался, например, с территории Москвы.

При этом отставка в статусе виновника «взрыва над кремлём» является нечем большим, чем выезд из кабинета.

С другой стороны, отставок можно избежать, если демонстративно принять иные решения. Такими могут быть мобилизация, военное положение, усиления контроля внутри страны, репрессии. Ну, или, «ответный удар». Хотя с последним ситуация сложная.

Необходимость ответных шагов или конец позитива

Среди вариантов «ответа» России на взрыв над кремлём можно упомянуть три опции:

П опытка масштабирования конфликта путём втягивание в него других государств. Р акетные атаки на украинскую территорию. Причём с изменением логики выбора целей П рименение ядерного оружия.

Попытка масштабирования войны на данном этапе выглядит сомнительно. Потенциальные союзники России и так старались дистанцироваться (включая голосование Казахстана и Армении за резолюцию ООН с фиксацией «агрессии РФ» в преамбуле). Вступать на стороне слабой армии (либо как минимум армии, реальный потенциал которой неизвестен, но гарантированно ниже заявляемого российским руководством) страны-агрессора слишком рискованно. А кейс «взрыва над кремлём» лишь усиливает такую позицию демонстрацией несоответствия заявляемого российским руководством уровня военной силы реальной ситуации.

Ракетные атаки и запуск БПЛА — вполне возможное продолжение. В качестве целей теоретически могут быть выбраны давно обещанные пропагандой «центры управления киевского режима». Косвенным подтверждением тому могут служить последние запуски, которые возможно проводят своеобразное «тестирование» системы ПВО вокруг Киева. И выводы для РФ пока неутешительны. Теоретически, есть возможность использование тех же «Кинжалов», Х-22, но запас таких ракет невелик. Кроме того, есть вероятность перехвата части запущенных ракет (в отличие от ситуации конца 2022 года). В случае неудачной атаки, имиждевые потери для Кремля будут велики. Речь идёт, естественно, не о населении России, а о внешнеполитическом поле, восприятии способности Кремля к эффективным ракетным атакам.

Есть ещё одна опция: не выбирать цели, имеющие лишь военное значение. Проще говоря, ставить в качестве одной из целей убийство значительного числа гражданских лиц. В расчёте на панику и негатив внутри Украины. Но для нужного эффекта необходимо несколько волн атак по 1,5−2 сотням ракет в сутки (с учётом истории атак волнами в 70−90 ракет). Но такого количества боеприпасов РФ производить не может. Кроме того, часть ракетного вооружения будет накапливаться для ударов на фоне наступления Украины.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов постепенное усиление украинской системы ПВО.

И, наконец, ядерное оружие. Но эта опция слишком рискована для России. Она выводит войну на новый уровень, но при этом гарантированно вовлекает в неё несколько государств. Возникает риск поражения военных объектов внутри РФ. Кроме того, использование ядерного оружия отвернёт от России значительную часть её сегодняшних партнёров. Включая КНР.

Исходя из сказанного выше, можно предположить, что реакция российского руководства на взрыв БПЛА над кремлём сведётся к внутрироссийской повестке. Как минимум можно ожидать усиления контроля за обществом, репрессивных мер в отношении несогласных.

Так же возможны решения о мобилизации, перераспределении бюджетных средств.

Но, самое главное — это пропагандистский эффект. Российские СМИ, вероятнее всего, будут брать в качестве конструкцию «отечественная война» в качестве основной для описания того, что называлось СВО.

Есть вероятность интенсификации ракетных атак. Но тут возможности РФ существенно ограничены.

Есть ли возможность «сломать» схему, выстраиваемую российской верхушкой? Да. Например, новой, реальной атакой на Москву и Кремль в ближайшее время.

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