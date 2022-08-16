В Крыму у россиян сильно пригорело 16 августа, 18:53

Чем жила страна 16 августа 2022 года

● В Крыму у россиян сильно пригорело. Объекты врага в оккупированном Крыму вновь — и теперь уже массово — подверглись атакам. Утром вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, с помощью которой враг собирался воровать электроэнергию с Запорожской АЭС, а затем и на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.

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● Первым информацию о взрывах в поселке Азовское (до 1944 года Калай /Qalay) сообщил и подтвердил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, речь идет о «точном попадании по воинской части орков».

● Затем Минобороны РФ обнародовало версию об утренних взрывах в Джанкойском районе Крыма: мол, «в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей». А «глава» Крыма Сергей Аксенов сообщил о двух раненых и эвакуации людей из пятикилометровой зоны вокруг части.

● Прошло пару часов, и военное ведомство РФ передумало: вместо версии о «возгорании» выдвинуло другую, — «склад военного назначения пострадал в результате диверсии».

● В результате взрывов на складе боеприпасов возле поселка Майское повреждено железнодорожное полотно, сообщил российскому агентству ТАСС источник в экстренных службах РФ. По его данным, железная дорога повреждена между станциями Азовское и Разъезд на участке в 10 км: «Задержано три поезда, в которых следовали 2 тыс. человек».

● Джанкой, рядом с которым после мощных утренних взрывов детонируют боеприпасы, — ключевой железнодорожный узел в Крыму. Через него армия РФ перебрасывает военную технику, амуницию и боеприпасы для своих подразделений на материковой части Украины.

● Уже днем российская газета Коммерсант со ссылкой на очевидцев сообщила о нескольких взрывах и черном дыме над военной авиабазой в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма. Издание сообщило, что местные силовики проверяют версию атаки склада боеприпасов с помощью «малого беспилотного летательного аппарата».

● Какую технику РФ хранила возле Джанкоя. Незадолго до взрывов в районе Джанкоя оккупанты значительно усилили систему ПВО. В Telegram Стратегического командования (СтратКом) ВСУ сообщили, что, по предварительным данным, в районе джанкойского аэродрома оккупанты развернули не менее: восьми ЗРС С-400, трех ЗРК С-300, пяти ЗРПК Панцирь-С1, 440 ТПК (транспортно-пусковые контейнеры).

● «Эти ТПК там были сконцентрированы в таком количестве не столько для защиты воздушного пространства, сколько для отправки в Херсонскую и Запорожскую области, для обстрелов Николаева и Запорожья. Особенно накануне и непосредственно 24 августа», — сообщили в СтратКом.

● Кроме того, в районе железнодорожной станции Азовская производилась разгрузка 17 ББМ, 10 САУ Гвоздика, 7 САУ Мста-С, 2-х САУ Пион, 3 единиц РСЗО БМ-21 Град, а также боеприпасов. «И это без учета того, что уже стояло и томилось под горячим крымским солнышком. Джанкой — это очень „жирная“ узловая транзитная цель. И эта „очень жирная цель“ ждала своего времени. Как и другие цели ждут своего часа. Ведь снова констатируем нарушение правил курения в неустановленном месте», — подчеркнули в Стратком.

● В Джанкое действовал суперспецназ? За взрывами в Джанкойском районе оккупированного Крыма стоит элитное украинское подразделение, сообщила американская The New York Times. Украинский чиновник на условиях анонимности рассказал изданию, что это подразделение действует в тылу врага. Больше он не сообщил никаких подробностей.

● Газета отмечает, что атаки, в которых использовались агенты в тылу врага, подчеркивают изобретательность украинских сил. С самого начала войны они использовали нетрадиционную тактику, пытаясь отразить удары гораздо более многочисленной и лучше оснащенной российской армии.

● Демилитаризация Крыма продолжится до полного его освобождения. «Операция „демилитаризация“ в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий, — написал по поводу сегодняшних взрывов в Крыму Андрей Ермак, глава ОП. — Наши воины — лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым — это Украина».

● Стартовал массовый побег из Крыма. «Тысячи граждан РФ уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив, — написал о первых последствиях новых взрывов в Крыму Рефат Чубаров, депутат ВР и глава Меджлиса крымскотатарского народа. — Вас же предупреждали сразу после Новофедоровки [после взрывов на военном аэродроме Саки 9 августа] — не задерживайтесь, уезжайте из нашего Крыма заранее… Нет, вам нужно было ждать Джанкоя».

● По данным агентства Крыминформ, 15 августа (еще до сегодняшних взрывов в Крыму) по транспортному переходу «в Крым и обратно» совокупно проехало 38 тысяч 297 автомобилей. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года — 37 тысяч 374 транспортных средств за сутки.

● У Зеленского обратились к крымчанам: «Будьте осторожны». Украина обязательно освободит Крым, «применяя все возможные и не запрещенные механизмы для борьбы не только за территорию, но и за вас», написала в ФБ Тамила Ташева, постоянная представительница президента Украины в АР Крым, обращаясь к гражданам Украины, проживающем на оккупированном полуострове. «Пока же будьте осторожны, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства», — добавила она.

● «Война вот так „неожиданно“ пришла в Крым. Оккупанты и колонизаторы уже бегут из Крыма», — написала Ташева, уточнившая, что люди прячутся по подвалам, а на выезд из Крыма огромные очереди. «Оккупационная администрация все полгода великой войны, и на прошлой неделе заявляла — Крыму и людям ничего не угрожает. Минобороны РФ снова говорит — „возгорание на складе боеприпасов“… Люди считают иначе», — уточнила представительница президента.

Накануне президент Украина создал совет по деоккупации Крыма, — совпадение?

● Зеленский вернулся к теме деоккупации Крыма. 15 августа президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Главой совета стал сам президент, секретарем — постпред президента в АР Крым. В новый орган должны войти секретарь СНБО, профильные замы главы ОП, члены Кабмина и — по желанию — главы соответствующих комитетов Верховной Рады, руководители парламентских делегаций в ПАСЕ, ПА ОБСЕ и ПА НАТО, глава Меджлиса Крымскотатарского народа и так далее.

● Флот РФ прижался к Крыму. Корабли Черноморского флота (ЧФ) РФ продолжают занимать крайне оборонительную позицию. Патрулирование, как правило, ограничивается акваторией в пределах видимости крымского побережья. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в своей сводке в Twitter. Такая ситуация «контрастирует с повышенной активностью российских военно-морских сил в других морях, типичной для этого времени года».

● «Черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но в настоящее время испытывает трудности с осуществлением эффективного контроля над морем. Он потерял свой флагман, крейсер Москва, значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над островом Змеиный», — отметили британцы.

● Пропаганду РФ взорвали. Утром 16 августа в захваченном Мелитополе прогремели два мощных взрыва, после которых прекратилось вещание пропагандистского телевидения. Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров. По его данным, подрыв произошел в районе подстанции.

● Из Беларуси ударили по Житомирщине. Утром Генштаб ВСУ сообщил об угрозе нанесения ракетных ударов по Украине с территории Беларуси. И днем, во время воздушной тревоги, в Житомирском районе прогремели два взрыва, ставшие результатом ракетного удара, осуществленного с белорусского направления. Об этом в Telegram сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

● А пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские военные постоянно наблюдают за перемещением войск и боеприпасов на территории Беларуси, в частности, ракет типа Искандер. По его словам, российские оккупационные войска наращивают свои силы на землях, которые контролирует диктатор Лукашенко.

● Массированный обстрел Харькова. Ночью оккупанты выпустили из района Белгорода по Харькову сразу семь ракет. И эта атака, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, стала одной из наиболее массированных за последнее время. Часть ракет попала на открытые территории. В целом пострадали девять человек.

● За последние сутки российские войска обстреляли 41 населенный пункт Украины, рассказал Евгений Енин, первый замминистра внутренних дел.

● ООН поможет с миссией на ЗАЭС. ООН готова помочь Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с миссией на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

● А президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 августа заявил, что российские оккупанты должны покинуть ЗАЭС и соседние территории безо всяких условий.

● Министр обороны Алексей Резников уверен, что вражеские обстрелы территорий Запорожской АЭС — это «провокация и этакая игра на „ядерных нервах“ мирового общества в целом».

● РФ в шаге от признания ее спонсором терроризма. На данный момент велика вероятность признания России государством — спонсором терроризма. Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил глава отечественной дипломатии Дмитрий Кулеба. «Чем дольше идет война, тем больше будет вероятность», — уточнил он.

● «Во всем мире статус государства — спонсора терроризма — это политическое клеймо, но в одной стране мира статус государства — спонсора терроризма имеет конкретные юридические последствия. Это США», — сказал глава МИД.

● А еще Кулеба рассказал, что американские чиновники еще осенью 2021 года предлагали представителям украинских властей «копать окопы», — готовиться к войне с РФ.

● При этом Владимир Зеленский, но уже в интервью The Washington Post, пояснил: если бы власти сообщили украинцам о том, что страна-террорист РФ готовит полномасштабное вторжение, это бы посеяло хаос и обвалило экономику.

● Потери РФ неумолимо растут. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 43 900 своих военных, из них 150 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

● Также оккупанты лишились почти 12 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1880 (+4 за сутки), боевые бронированные машины — 4152 (+11), артсистемы — 989 (+4), реактивные системы залпового огня — 263 (+2), средства ПВО — 136 (+0), самолеты — 233 (+0), вертолеты — 196 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 790 (+3) и многое другое.

● Донбасс остается горячим. На Краматорском направлении оккупанты ведут наступление по направлению Лисичанский нефтеперерабатывающий завод — Ивано-Дарьевка, боевые действия продолжаются, рассказали в Генштабе ВСУ.

● На Бахмутском направлении из танков, ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Шумы, Белогоровка, Константиновка, Яковлевка и Зайцево. Вражеские подразделения вели наступательные и штурмовые действия по направлениям Владимировка — Бахмутское и Стряповка — Соледар. Здесь украинские военные остановили и отбросили оккупантов назад. На направлениях Покровское — Бахмутское и Горловка — Железное боевые действия продолжаются.

● На Авдеевском направлении из ствольной артиллерии были обстреляны районы Красногоровки, Спартака и Невельского. Оккупанты ведут наступление в направлении Старомихайловка — Невельское, боевые действия продолжаются.

● На юге ВСУ отбили атаку врага. На Южнобугском направлении оккупанты вели огонь из танков и артиллерии вдоль линии боевого столкновения, сообщили в Генштабе ВСУ. Войска РФ также задействовали армейскую и штурмовую авиацию вблизи Белой Криницы, Андреевки и Лозового. Попытка улучшить тактическое положение штурмовыми действиями по направлению Зеленый Гай — Новогригоровка завершилась для врага значительными потерями и отступлением.

И для финала:

● Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Латвия передала украинской армии еще шесть американских 155 мм самоходных гаубиц М109.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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