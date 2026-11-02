Зеленский предложил Трампу то, что тот любит

● Армия Путина потеряла инициативу. Войска страны-агрессорки России потеряли инициативу и наступательный потенциал на значительной части фронта, говорится в итоговом анализе Института изучения войны (ISW) за октябрь.

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По данным аналитиков, войска РФ второй месяц подряд потеряли больше территории, чем захватили — 167,14 квадратных километров против 139,85 квадратных километров соответственно. Таким образом, чистая потеря территории войсками РФ в октябре составила 27,29 кв. км. В прошлом месяце оккупанты достигли ограниченных успехов только в Сумской и Запорожской областях, в то же время потеряв территории в приоритетной для них Донецкой области.

Российские оккупанты увеличили площадь зоны контроля вблизи населенных пунктов Гуляйпольское и Горькое Запорожской области на 4,84 кв. км, в то же время площадь серой зоны на этих участках сократилась на 2,44 кв. км, сообщает OSINT-проект DeepState.

● У врага — рекордные потери. В течение 1 ноября Силы обороны обезвредили 2,5 тыс. российских оккупантов, это наибольшие суточные потери россиян за все время полномасштабной войны, сообщили в Генштабе ВСУ. То есть 1 ноября армия РФ теряла одного военного каждые 35 секунд и более ста оккупантов ежечасно.

Предыдущий рекорд установили 21 октября: тогда российская армия потеряла 2250 человек. До этого почти два года держался показатель 19 декабря 2024 — 2 200 окупантов в сутки.

В Генштабе отметили, что октябрь 2026 стал месяцем наибольших потерь для армии РФ за всю историю войны: 54 400 убитых и раненых захватчиков. «54 400 — почти все население российской Воркуты, где проживает около 55 тысяч человек. Вдумайтесь. Один месяц — один город. Этот месяц для врага может обернуться еще большими потерями. Листья падают…» — говорится в сообщении Генштаба.

● Более 4 тыс. реактивных беспилотников атаковали Украину в прошлом месяце. В октябре российские войска применили для ударов по Украине более 4 тыс. реактивных беспилотников, около 150 баллистических и 80 крылатых и авиационных ракет. Такие данные привел Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил (ВС) ВСУ.

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Игнат уточнил, что в октябре российские войска применили около 360 боеприпасов типа Бандероль/Дань-Т, 4740 обычных беспилотников, в том числе шахеды, Герберы и Пародии, а также более 4000 реактивных БПЛА.

Комментируя работу украинского ПВО, Игнат отметил, что значительная часть вражеских крылатых ракет и дронов была сбита.

● Ночной налет россиян. Российские войска в ночь на 2 ноября (с 18:00 1 ноября) атаковали Украину 193 ударными БпЛА типа Shahed (75 из них — реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа Пародия. По данным ПС ВСУ, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 российских БпЛА типа Shahed (58 из них — реактивные), Гербера и дронов других типов.

В ночь на 2 ноября Россия атаковала Одессу, Винницкую, Харьковскую области и Кропивницкий реактивными и обычными шахедами. Под Харьковом 12 пострадавших в результате удара по пятиэтажке в селе Васищево Безлюдовской общины. В Кропивницком районе россияне попали по одному из транспортных предприятий, там вспыхнул пожар. В Одессе четверо раненых в результате ночной атаки РФ атаковала объекты инфраструктуры.

Днем российские реактивные беспилотники, по сообщениям мониторинговых ТГ-каналов, несколько раз атаковали Васильков под Киевом, где базируется одна из украинских авиационных бригад.

● За прошедшие сутки враг продолжал осуществлять атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому, как объяснили в Укрэнерго, перебои с электроснабжением зафиксированы в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской, Ровенской, Одесской и Харьковской областях.

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В Киеве и Киевской области утром ввели экстренные отключения света и начались перебои в работе метрополитена и городского электротранспорта. Еще до обеда поезда метро на «зеленой» линии возобновили движение: как заверили в КГГА, метрополитен начал работать в обычном режиме.

● Война тревог в приложениях. Вечером 1 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что официальное приложение Воздушная тревога «вероятно подверглось враждебному влиянию», то есть было сломано. Это произошло после того, как около 22:50 в воскресенье украинские пользователи приложения получили уведомление одновременно о радиационной, химической опасности и угрозе уличных боев, в частности в Киеве. «Никакой радиационной угрозы нет! Сохраняйте спокойствие, следите за нашими сообщениями на нашем канале!» — добавили в ПС ВСУ.

Сейчас уведомления в приложении о тревогах поступают в обычном режиме. На карте отображаются желтый уровень опасности, который означает угрозу дронов, и красный для массированной атаки дронов или ракет. Отображение самих целей на карте еще восстанавливается. Приложение не собирает, не хранит и не передает ни персональные данные, ни геолокации пользователей, поэтому им ничего не угрожает.

После взлома украинского приложения в РФ заявили об изломе применения их МЧС: его пользователи получали сообщения о ядерной угрозе. Утром волонтер Сергей Стерненко продемонстрировал сообщения, полученные российскими пользователями в ответ после взлома украинского приложения: им пришло сообщение о «запуске ядерных боеголовок на носителях P1-SUN».

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Воздушная тревога не повлияла на работу Сил безопасности и обороны Украины, заверил Юрий Игнат из Воздушных сил ВСУ.

● Россияне воспользовались перемирием в Олешках. Подразделения Сил обороны Украины соблюдали режим прекращения огня во время гуманитарной операции в Олешках Херсонской области и действовали в рамках достигнутых договоренностей. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. В результате гуманитарные грузы доставили по назначению, а украинцы, желавшие уехать из города, вернулись на подконтрольную Украине территорию.

В то же время, российские войска использовали гуманитарную паузу для усиления своих позиций. За это время украинские военные зафиксировали ротацию российских подразделений, укрепление позиций, расширение антидроновых средств на дорогах и наращивание логистики.

Как написал главный продюсер Sky News в Украине Азад Сафаров, телеканал получил эксклюзивный доступ к мониторингу эвакуации из Олешек с неба. «Мы наблюдали, как до, во время и после эвакуации россияне завозили тяжелую технику в Олешки и соседние села. Завозили оружие и боеприпасы. Завозили своих людей и еду, ходили по домам, отыскивая подвалы для новых позиций. Возвращали утраченные позиции. Как заметали следы, забирая тела мирных жителей из морга, умерших из-за обстрелов и мин», — заверил он. Из видео из БпЛА видно, что еще до начала эвакуации, воспользовавшись режимом прекращения огня, российские военные начали перемещать тяжелую технику и запасы. «Раньше они даже мечтать не могли о том, чтобы двигаться по этой дороге — днем ​​или ночью, при плохой погоде или при любых других условиях, — а теперь такая возможность у них появилась», — рассказал подполковник Дмитрий Пулинец из 34-й ОБрМП Борисфен, показывая на экране перемещение российских войск и техники. возвращались снова к совершению преступлений.

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● В свою очередь Дмитрий Лубинец, находившийся во время режима тишины в районе оккупированных Олешек украинский омбудсмен, сегодня в Киеве рассказал: Украина и РФ договорились не взимать и не перемещать военную технику, а также определили ответственных представителей для контроля за соблюдением этих обязательств.

«Мы собрали информацию, проанализировали видео [с российской техникой]. Техника, зафиксированная на видео, была маркирована красными крестами. Военная техника перемещалась для разминирования. Это было подтверждено российской стороной. Затем эта техника вернулась на места своего базирования. Мы не фиксируем никаких доказательств того, что под прикрытием режима тишины размещалось оружие или другие подобные действия», — сказал Лубинец.

Также Лубинец пояснил, что в рамках договоренностей с Москвой обе стороны не объявляют количество выехавших в Россию или в Украину.

● Война сразу вернулась. 2 ноября, в первый день окончания режима прекращения огня, россияне атаковали пригород Херсона. Дрон попал в здание одного из медучреждений, сообщил Ярослав Шанько, заместитель председателя Херсонской ОГА. В результате этого удара повреждено несколько помещений, выбиты окна и внутренние двери. Предварительно обошлось без пострадавших.

Во время действия режима тишины в Олешках удалось забрать тела погибших в местной больнице и в самом населенном пункте, рассказал на брифинге Дмитрий Лубинец, уполномоченный ВР по правам человека. По его словам, Украина договаривается о возвращении погибших на подконтрольную ей территорию по тому же принципу, по которому Киев и Москва проводят репатриацию военнослужащих.

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● Зеленский поблагодарил Трамп за Олешки. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за координацию гуманитарной операции в Олешках Херсонской области и выразил надежду, что она сможет способствовать достижению других локальных перемирий в Украине.

● Представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что планов по проведению новых гуманитарных операций по примеру миссии в Олешках пока нет.

● Зеленского не беспокоит отношение Трампа к его словам. Президент Владимир Зеленский отметил необходимость откровенно говорить американскому лидеру Дональду Трампу о реальной ситуации в Украине и заявил, что США не должны помогать России. В интервью Fox News он отметил, что не считает откровенность с партнерами проблемой.

«Меня не беспокоит, когда я делюсь правдой с партнерами. Наши страны являются крупными партнерами. Американское общество — большой поклонник Украины. Именно поэтому я должен говорить президенту правду, рассказывать о реальной ситуации: Америка не может помогать России. Президент не может помогать Путину», — сказал Зеленский.

● Зеленский предложил Трампу то, что тот любит — сделку. Украина будет продолжать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если РФ не перестанет атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, заверил Fox News Владимир Зеленский. «Мы объяснили, что не можем не отвечать после российских атак на нашу энергетику, после того как Россия убивает наших людей, атакует нашу электроэнергетику, газовую инфраструктуру, нефтеперерабатывающие заводы — все. Мы сказали: если вы хотите, чтобы мы не атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы, то они не должны атаковать нашу энергетическую систему», — сказал он.

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По словам Зеленского, украинская сторона неоднократно обсуждала с президентом США и его командой вопросы ударов по российским НПЗ. В то же время, украинский лидер предложил альтернативу — поставка Украине ракет Patriot для защиты энергетической инфраструктуры: Украина готова самостоятельно оплатить их. «Если вы хотите, чтобы мы в течение одного месяца не атаковали их нефтеперерабатывающие заводы, дайте нам Patriot на один месяц», — добавил он.

● Газовые схемы от Трампа. США поддерживают скорейшее возобновление поставок российского природного газа в Европу через трубопроводы, проходящие через Украину в рамках переговоров, направленных на достижение энергетического перемирия в преддверии приближающейся зимы. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников.

По словам источников, эта идея, выдвинутая посланцами США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом во время визитов в Москву и Киев в сентябре, предусматривает продажу российского газа через американского посредника с целью обхода европейских санкций и может стать прибыльной возможностью для американских инвесторов.

Согласно действующему законодательству ЕС все закупки российского природного газа должны быть постепенно прекращены до конца 2027 года. Кроме того, лидеры крупнейших европейских стран заявили, что не заинтересованы в возобновлении своей зависимости от поставок энергоносителей из страны, которую они считают своей главной стратегической угрозой.

WSJ написала, что в прошлом месяце план был отложен после того, как Украина в одностороннем порядке прекратила удары по российским НПЗ почти на две недели под давлением президента США Дональда Трампа. Однако при этом РФ продолжала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

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● В Кремле заявили, что в настоящее время возобновление транзита российского газа в Европу через территорию Украины невозможно. В то же время, по словам Пескова, в Москве не исключают, что этот вопрос может быть рассмотрен вновь в будущем.

● Хромой уткой Трамп станет еще опаснее. Европейские союзники опасаются, что Дональд Трамп может значительно усилить давление на НАТО, если Республиканская партия потерпит поражение на промежуточных выборах в Конгресс, сообщило Politico.

По словам собеседников издания, европейские страны готовятся к худшему сценарию после выборов в США. Они опасаются, что потеря республиканцами контроля над Конгрессом может побудить Трампа активнее действовать в сфере внешней политики, где у президента есть больше полномочий. Да, он может сосредоточиться на международных вопросах, пытаясь закрепить свое политическое наследие. Три дипломата предполагают, что одним из таких шагов может стать выведение еще нескольких тысяч американских военных из Европы.

Издание отмечает, что Трамп также может связать дальнейшее пребывание американских войск в Европе с согласия европейских стран на мирное соглашение по Украине, которое поддерживает Вашингтон.

И в заключение:

● К западным СМИ, — не умалчивайте войну. Более 30 украинских журналистов и журналисток записали видеообращение к коллегам из западных медиа. Они призывали не замалчивать войну России против Украины и не распространять нарративы о том, что Украина вроде бы не хочет мира.

Авторы обращения подчеркнули, что в мире все больше верят в скорое завершение или замораживание войны, но на самом деле обстрелы, разрушения и убийства гражданских продолжаются. Больше всего их возмущают публикации, переводящие ответственность за войну на Украину. Украинские журналисты напомнили, что некоторые западные издания называли безумием удары Сил обороны по российским НПЗ, но молчат о баллистических ударах по украинским городам. А заголовки о том, что на 13-м году агрессии Украина «не хочет мира», они сравнили с психологическим насилием, когда жертву обвиняют в том, что она сопротивляется.

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«Мы очень хотим мира, но не хотим его имитации. Чтобы эта или другие агрессии никогда больше не повторялись, агрессор должен быть наказан», — говорится в обращении.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.