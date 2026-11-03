Причина — стремительное развитие моделей искусственного интеллекта, которые за последние месяцы достигли уровня лучших специалистов как в сфере кибербезопасности, так и в проведении кибератак. Две недели назад стало известно, что с их помощью были обнаружены ранее неизвестные критические уязвимости в популярном языке программирования PHP. Эти уязвимости позволяли с легкостью взламывать серверы, на которых он установлен.

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К счастью, их обнаружили специалисты по кибербезопасности, использовавшие модели OpenAI и Google. Они заранее уведомили разработчиков PHP, и те подготовили обновление до того, как уязвимость стала широко известна. Поэтому, хотя она и вызвала панику, ущерб от нее оказался значительно меньше, чем мог бы быть.

ИИ уже сейчас делает кибератаки более доступными и опасными

К сожалению, это только начало: искусственный интеллект уже сейчас делает кибератаки более доступными и значительно более опасными. Стремительный рост числа серьезных кибератак в последние недели наглядно это иллюстрирует: хакеры похитили более 6 миллиардов долларов у крупнейшей криптобиржи Binance, а атака на холодильное оборудование вывела из строя системы в сотнях супермаркетов по всей Европе.

Но главная угроза еще впереди. Как только злоумышленники получат доступ к самым передовым на сегодняшний день моделям ИИ (а это лишь вопрос времени), нас ждут волны атак с использованием уязвимостей нулевого дня. Это уязвимости, о которых никому не было известно до момента их первого использования, поэтому защититься от них чрезвычайно сложно. И таких неизвестных уязвимостей в самом популярном программном обеспечении могут быть сотни или тысячи.

Так что, если вы откладывали включение надежной двухфакторной аутентификации для ключевых аккаунтов, создание резервных копий ценной информации, шифрование всего, что только возможно, отказ от «умной» бытовой техники, а также разработку плана действий на случай исчезновения интернета на несколько дней (или недель), — самое время этим заняться.

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Текст опубликован с разрешения автора