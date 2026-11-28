Воззрения Дугина вполне вписываются в господствующие в России настроения, хотя сам он считает, что Кремль ведет войну недостаточно беспощадно

Если вы задавались вопросом, почему «матушка-Россия» изо дня в день убивает столько мирных жителей Украины, не щадя даже детей и новорожденных младенцев, у ее любимого горе-философа есть на это ответ.

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Нет, дело вовсе не в том, что украинцы, как любит утверждать Владимир Путин, — неонацисты, мечтающие вступить в НАТО и забросать Россию ядерными бомбами. И уж точно не в том, что они запретили русский язык и культуру (это стало бы большой неожиданностью для русскоязычных украинцев).

По утверждению Александра Дугина, — влиятельного путинского идеолога и своего рода двойника нацистского философа Альфреда Розенберга, — все дело в «безграничной любви» России к украинцам. Именно любовь, если верить интервью Дугина, лежит в основе происходящего.