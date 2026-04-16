Американцы окончательно вывели свои войска из Сирии. В чем ирония

Американцы окончательно вывели свои войска из Сирии. Последние подразделения покинули территорию этой страны через Иорданию. Объяснение такого маршрута, насколько я понимаю, связано с избежанием угрозы атак иранских прокси на иракской территории.

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Сам выход уже вызвал ряд комментариев в социальных сетях, где, среди прочего, обсуждают как причины выхода, так и маршруты. В общем, стоит отметить, что правительство аш-Шараа демонстрирует реальную операционную способность: контроль над территорией, координация с международными партнерами, функционирующие институты безопасности. Как известно, Сирия официально присоединилась к международной коалиции против ИГИЛ.

Трамп давно хотел этого выхода идеологически

Очевидно, что время выхода совпало с активной войной против Ирана, поэтому американское командование перераспределяет ресурсы. К этому стоит добавить, что Трамп давно хотел этого выхода идеологически, еще со времен своего первого президентского срока. То, что маршрут выхода пролегал через Иорданию, а не через Ирак, означает, что США до сих пор не контролируют безопасный наземный коридор через страну, где они 20 лет вкладывались в развитие институтов государства. И в данном случае, это не триумф Сирии, а провал Ирака.

Ирония этого события, как по мне, заключается в том, что США потратили триллионы на «государственное строительство» в Ираке и Афганистане — и оба раза получили нестабильность и зависимость от внешней поддержки. Сирия при аш-Шараа делает это органично, без американских денег и по собственным мотивам. Возможно, урок заключается в том, что навязанное извне государственное строительство принципиально не работает.

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Текст публикуется с разрешения автора