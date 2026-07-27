Уму непостижимо. Об ударе по выставке оружия в Киевской области

В голове не укладывается: собирают представителей украинской оборонной промышленности практически посреди поля — и получают ожидаемый прилет

Шел пятый год войны. Только-только опомнились и перестали выстраивать военных на полигонах. Казалось бы, сделали выводы и после Чернигова, в 2023 году.

И вот, сегодня имеем:

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— РФ нанесла очень серьезный удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружений: есть погибшие и разрушения , — сообщил Валерий Боровик, основатель компании — производителя продукции оборонного назначения First Contact.

В то время, когда началась одна из самых жестоких фаз войны и на Киев и область за день летит месячная норма баллистики, проводят выставку вооружений!

Я не знала, что у нас есть частные полигоны.

Понятно, что её готовили не вчера, а немного раньше. Интересно, кто из уволенных или назначенных дал добро на эту выставку? Ведь не могла же она состояться без отмашки сверху, правда?

Опровергли информацию о том, что данные были в открытом доступе. Но тут же появились сведения о том, что проводилась онлайн-регистрация. Да и картинка-анонс к этому посту — для чего её создавали, если не для распространения?

Временно исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Руслан Олийнык сообщил, что «удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия».

Я не знала, что у нас есть частные полигоны. Может, это и нормально, но звучит как-то странно.

Зеленский сообщил, что «на данный момент известно о десятках пострадавших».

Больше всего пострадал Бучанский район — дома разрушены, и фотографии уже есть во всех пабликах, в том числе официальных.

В голове не укладывается: собирают представителей украинской оборонной промышленности практически посреди поля — и получают ожидаемый прилет.

Кто должен понести ответственность? У каждого преступления есть конкретные имя, фамилия и должность.

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Иллюстрации: анонс выставки и пост нынешнего советника Зеленского. Сам не поехал из-за рисков.

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Текст публикуется с разрешения автора