Чем раненым военнослужащим может помочь государство

Защитникам Украины государство гарантирует бесплатную медицинскую помощь. Однако нередки случаи, когда военнослужащие вынуждены самостоятельно закупать лекарства, долго ждать протезирования, сталкиваться с бюрократией на ВВК, а также доказывать связь ранения с выполнением боевых задач. К тому же известны случаи, когда прекращаются дополнительные выплаты, которые государство должно предоставлять раненым.

Реклама

Законы Украины гарантируют военным защиту и помощь, как медицинскую, так и материальную. Согласно ст. 11 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», военнослужащие обеспечиваются: бесплатными медицинской помощью, лечением, профилактикой, диспансеризацией, санаторно-курортным лечением, стоматологической помощью, лекарствами, медицинским сопровождением в условиях боевых действий, реабилитацией (в частности психологической) после ранений или травм. Это касается лиц, находящихся на службе, тех, кто получил ранения, контузию или другие повреждения.

Одно из нововведений — возможность бесплатного получения медицинской услуги, связанной с обеспечением реализации права военных на биологическое отцовство (материнство). Еще одно относительно новое уточнение заключается в том, что военнослужащие во время лечения и реабилитации в учреждениях здравоохранения всех форм собственности обеспечиваются за счет государственного бюджета улучшенным питанием.

Вынуждены самостоятельно доказывать связь ранения с выполнением боевых задач

В первые дни полномасштабного вторжения Министерство здравоохранения издало Приказ № 397 «Об оказании медицинской помощи в условиях военного положения военнослужащим, участвующим в операции объединенных сил», согласно которому медицинская помощь оказывается всем пострадавшим и раненым в круглосуточном режиме безотказно. А по Закону Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» медицинская помощь раненым военнослужащим в гражданских медицинских учреждениях предусмотрена Программой медицинских гарантий, которые определяют перечень и объем медицинских услуг и лекарств, предоставляемых за счет средств государственного бюджета и других источников финансирования, не запрещенных законодательством. Отдельно правительственное постановление № 321 определяет механизм бесплатного обеспечения военнослужащих и ветеранов вспомогательными средствами реабилитации (в частности протезно-ортопедическими).

Медицинская помощь военным: какие главные вопросы беспокоят защитников и их семьи

Все перечисленные нормы действуют и должны действовать, однако могут возникать проблемы с обеспечением из-за нехватки финансирования или человеческого фактора. Известны отдельные случаи, когда военнослужащие вынуждены самостоятельно закупать лекарства, довольно долго ждать протезирования, сталкиваться с бюрократией на ВВК, а также доказывать связь ранения с выполнением боевых задач.

Если в больнице нет оборудования или расходных материалов, военным приходится доплачивать за анализы, за диагностику (МРТ, КТ), что входит в медицинские гарантии НСЗУ, либо же обращаться в частные клиники (услуги которых оплачиваются только по направлению). Также известны случаи, когда стоимость реабилитации или протеза превышает лимиты, и, конечно, разницу приходится покрывать самостоятельно или с помощью благотворительных фондов.

Не всегда отсутствие бесплатных медицинских услуг означает определенные коррупционные действия, например, в Отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов нарушений законодательства Украины относительно финансирования лечения и реабилитации военнослужащих в медицинских учреждениях говорится о необходимости увеличения финансирования по таким направлениям, как хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях, стационарная помощь, реабилитационная помощь. Также были выявлены проблемы с тем, что определенные виды травм (например, минно-взрывные) требуют большей продолжительности лечения и реабилитации, использования сложного диагностического и лечебного оборудования и дорогостоящих вспомогательных средств (металлоконструкций, имплантов, глазных хрусталиков и т. п. ).

И хотя по результатам работы Комиссии Парламента частично было увеличено финансирование, депутаты пришли к выводу, что оно до сих пор недостаточное и не позволяет в полном объеме оказать медицинскую помощь военным.

Бюрократические проблемы — отдельный пласт вопросов, с которыми сталкиваются военнослужащие. Первое, о чем должны знать военнослужащие, попавшие в больницы, это необходимость сообщить командиру о месте лечения (и дальнейших действиях: переводе в другую больницу, выписке, отпуске). Хотя начальник военного больничного учреждения обязан сообщать командирам воинских частей за пять дней до выписки их подчиненных, все же из-за большой загруженности лучше передавать самостоятельно всю необходимую информацию своему командиру, иначе есть риск попадания в незапланированное СЗЧ.

Также наши защитники и защитницы сталкиваются с недостаточным уровнем реабилитации и психологической помощи: к сожалению, не все учреждения имеют высококлассных специалистов и соответствующие условия, а в специализированные реабилитационные центры формируются длинные очереди. Отсутствие надлежащей реабилитации является одной из причин инвалидизации раненых. А этого можно избежать, если предлагать больше возможностей для реабилитации.

Отдельный важный вопрос — протезирование и ортезирование изделиями повышенной функциональности по новейшим технологиям. Сумма денежной помощи на протезирование и/или ортезирование (без учета НДС) не может превышать 900 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 грн), лимит на помощь для протезирования и/или ортезирования для занятий спортом — 300 размеров прожиточного минимума. Как мы понимаем, в случае превышения стоимости происходит доплата за собственный счет или за счет местного бюджета либо других незапрещенных источников (благотворительной или гуманитарной помощи). Так же, если речь идет о замене ортезов / протезов чаще, чем установлено утвержденным правительством порядком, оплата происходит полностью за собственный счет военного или другие негосударственные средства.

Отпуск на лечение и ВВК: сколько дней государство дает раненым и почему на практике возникают проблемы

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы во время действия военного положения» № 3161-ІХ от 28 июня 2023 года ввел новые правила прохождения службы в части, предоставления отпуска по состоянию здоровья, а также определил максимальный срок такого отпуска — четыре месяца.

Отпуска в случае ранения и на основании заключения ВВК предоставляются на 30, 45, 60 дней с возможностью продления до 60 дней (максимально — четыре месяца), а в случае заболевания военные освобождаются от исполнения обязанностей военной службы на 10, 15 дней с возможностью продления на 10 дней (максимально — 30 дней).

Важный нюанс: при установлении продолжительности отпусков не учитываются праздничные дни. Также важный бюрократический момент: по прибытии к месту проведения отпуска (в частности отпуска после ранения) на следующий день военному нужно стать на учет в Военной службе правопорядка или в ближайшем ТЦК, а за день перед выбытием к месту службы — сняться с учета.

Если есть заключение ВВК о необходимости отпуска по состоянию здоровья, командир обязан предоставить такой отпуск. ВВК проводится после завершения лечения, а в постановлении ВВК (которое действует 12 месяцев) указывается причинная связь между ранением и участием в боевых действиях. Если согласно заключению ВВК военнослужащие имеют право на отпуск для лечения, их направляют в ТЦК для получения документов из воинской части о предоставлении отпуска, как вариант, военные сами могут подать такие документы. Если раненый физически не может подать рапорт о предоставлении отпуска для лечения, такой рапорт может составить другое лицо.

Максимальный срок, предоставляемый для непрерывного лечения, включая отпуск, составляет 12 месяцев.

И хотя нормативные акты довольно подробно расписывают все процедуры, связанные с лечением военных, к сожалению, на практике защитники сталкиваются с проблемами. Например, с невозможностью оперативно пройти ВВК, ведь комиссии перегружены. Комиссии иногда занижают степень поражения или игнорируют жалобы. Известно, что в случае сложного лечения (ожоги, инфекции, хирургия, реабилитация после протезирования) четырехмесячного отпуска может быть недостаточно, а продление отпуска происходит только через ВВК. К тому же обжалование постановлений ВВК — достаточно сложное: или через Центральную ВВК, или через суд (это требует много времени, а человек, который нуждается в отпуске для лечения, снова оказывается на военной службе).

Выплаты раненым: что обязано выплатить государство и почему не всегда выплачивает

Закон предусматривает материальную поддержку раненых бойцов. В частности, для них сохраняется денежное обеспечение, дополнительно есть вознаграждение для раненых и выведенных за штат, материальная помощь, вознаграждение в 100 тысяч грн, а также местная помощь для военных-киевлян (в других городах также устанавливаются регулярные или разовые выплаты).

Денежное обеспечение по последней занимаемой должности выплачивается за период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи с болезнью, лечением и во время отпуска для лечения в связи с болезнью. Общий срок — не дольше четырех месяцев, но возможно продление в случае более длительного лечения. Первых два месяца после вывода за штат военные должны получать полное денежное обеспечение, которое было до вывода за штат. После внесения изменений в постановление Кабинета Министров № 168 военные, выведенные за штат из-за ранения, получили право на дополнительное вознаграждение в 20100 грн. Эта выплата не рассчитана на уволенных со службы.

Известные 100 тысяч грн «при ранении» является выплатой, которую можно получить после ранения, связанного с защитой Родины, во время стационарного лечения или во время отпуска для лечения (после тяжелого ранения — по постановлению ВВК). Для выплаты нужно обратиться к командованию с рапортом, к которому прилагается справка об обстоятельствах травмы, заключение ВВК.

Однако, хотя государство и утвердило перечень обстоятельств и суммы выплат, бывают случаи, когда выплата дополнительного денежного вознаграждения раненым прекращается. И довольно часто это связано с завершением четырех месяцев лечения, военные именно в этот момент проходят ВВК. И важно, чтобы в новом заключении комиссии было указано, что лечение продолжено и продолжается более четырех месяцев. После этого следует сообщить своему командиру о продолжении лечения и передать заключение ВВК.

Если же речь идет не о прекращении, а вообще об отсутствии дополнительной выплаты, то проблема может заключаться в справке об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья). Она является именно тем документом, который определяет условия получения травмы и исключает случаи травмирования под влиянием алкогольного/наркотического опьянения. Если травмирование вызвано действиями противника, то служебное расследование обстоятельств не проводится (в других случаях оно возможно). Справку об обстоятельствах травмы должны составить в течение пяти дней и в тот же срок передать в госпиталь или ТЦК. Еще одной проблемой является то, что ВВК может признать ранение «небоевым» или «не связанным с выполнением обязанностей», в таком случае военный вынужден самостоятельно доказывать полученное ранение и причинно-следственные связи.