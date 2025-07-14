Чем раненым военнослужащим может помочь государство
Проблемы раненых защитников. Готово ли сейчас государство обеспечить лечение военных
Защитникам Украины государство гарантирует бесплатную медицинскую помощь. Однако нередки случаи, когда военнослужащие вынуждены самостоятельно закупать лекарства, долго ждать протезирования, сталкиваться с бюрократией на ВВК, а также доказывать связь ранения с выполнением боевых задач. К тому же известны случаи, когда прекращаются дополнительные выплаты, которые государство должно предоставлять раненым.
Законы Украины гарантируют военным защиту и помощь, как медицинскую, так и материальную. Согласно ст. 11 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», военнослужащие обеспечиваются: бесплатными медицинской помощью, лечением, профилактикой, диспансеризацией, санаторно-курортным лечением, стоматологической помощью, лекарствами, медицинским сопровождением в условиях боевых действий, реабилитацией (в частности психологической) после ранений или травм. Это касается лиц, находящихся на службе, тех, кто получил ранения, контузию или другие повреждения.
Одно из нововведений — возможность бесплатного получения медицинской услуги, связанной с обеспечением реализации права военных на биологическое отцовство (материнство). Еще одно относительно новое уточнение заключается в том, что военнослужащие во время лечения и реабилитации в учреждениях здравоохранения всех форм собственности обеспечиваются за счет государственного бюджета улучшенным питанием.
Вынуждены самостоятельно доказывать связь ранения с выполнением боевых задач
В первые дни полномасштабного вторжения Министерство здравоохранения издало Приказ № 397 «Об оказании медицинской помощи в условиях военного положения военнослужащим, участвующим в операции объединенных сил», согласно которому медицинская помощь оказывается всем пострадавшим и раненым в круглосуточном режиме безотказно. А по Закону Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» медицинская помощь раненым военнослужащим в гражданских медицинских учреждениях предусмотрена Программой медицинских гарантий, которые определяют перечень и объем медицинских услуг и лекарств, предоставляемых за счет средств государственного бюджета и других источников финансирования, не запрещенных законодательством. Отдельно правительственное постановление № 321 определяет механизм бесплатного обеспечения военнослужащих и ветеранов вспомогательными средствами реабилитации (в частности протезно-ортопедическими).
Медицинская помощь военным: какие главные вопросы беспокоят защитников и их семьи
Все перечисленные нормы действуют и должны действовать, однако могут возникать проблемы с обеспечением из-за нехватки финансирования или человеческого фактора. Известны отдельные случаи, когда военнослужащие вынуждены самостоятельно закупать лекарства, довольно долго ждать протезирования, сталкиваться с бюрократией на ВВК, а также доказывать связь ранения с выполнением боевых задач.
Если в больнице нет оборудования или расходных материалов, военным приходится доплачивать за анализы, за диагностику (МРТ, КТ), что входит в медицинские гарантии НСЗУ, либо же обращаться в частные клиники (услуги которых оплачиваются только по направлению). Также известны случаи, когда стоимость реабилитации или протеза превышает лимиты, и, конечно, разницу приходится покрывать самостоятельно или с помощью благотворительных фондов.
Не всегда отсутствие бесплатных медицинских услуг означает определенные коррупционные действия, например, в Отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов нарушений законодательства Украины относительно финансирования лечения и реабилитации военнослужащих в медицинских учреждениях говорится о необходимости увеличения финансирования по таким направлениям, как хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях, стационарная помощь, реабилитационная помощь. Также были выявлены проблемы с тем, что определенные виды травм (например, минно-взрывные) требуют большей продолжительности лечения и реабилитации, использования сложного диагностического и лечебного оборудования и дорогостоящих вспомогательных средств (металлоконструкций, имплантов, глазных хрусталиков
И хотя по результатам работы Комиссии Парламента частично было увеличено финансирование, депутаты пришли к выводу, что оно до сих пор недостаточное и не позволяет в полном объеме оказать медицинскую помощь военным.
Бюрократические проблемы — отдельный пласт вопросов, с которыми сталкиваются военнослужащие. Первое, о чем должны знать военнослужащие, попавшие в больницы, это необходимость сообщить командиру о месте лечения (и дальнейших действиях: переводе в другую больницу, выписке, отпуске). Хотя начальник военного больничного учреждения обязан сообщать командирам воинских частей за пять дней до выписки их подчиненных, все же из-за большой загруженности лучше передавать самостоятельно всю необходимую информацию своему командиру, иначе есть риск попадания в незапланированное СЗЧ.
Также наши защитники и защитницы сталкиваются с недостаточным уровнем реабилитации и психологической помощи: к сожалению, не все учреждения имеют высококлассных специалистов и соответствующие условия, а в специализированные реабилитационные центры формируются длинные очереди. Отсутствие надлежащей реабилитации является одной из причин инвалидизации раненых. А этого можно избежать, если предлагать больше возможностей для реабилитации.
Отдельный важный вопрос — протезирование и ортезирование изделиями повышенной функциональности по новейшим технологиям. Сумма денежной помощи на протезирование и/или ортезирование (без учета НДС) не может превышать 900 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 грн), лимит на помощь для протезирования и/или ортезирования для занятий спортом — 300 размеров прожиточного минимума. Как мы понимаем, в случае превышения стоимости происходит доплата за собственный счет или за счет местного бюджета либо других незапрещенных источников (благотворительной или гуманитарной помощи). Так же, если речь идет о замене ортезов / протезов чаще, чем установлено утвержденным правительством порядком, оплата происходит полностью за собственный счет военного или другие негосударственные средства.
Отпуск на лечение и ВВК: сколько дней государство дает раненым и почему на практике возникают проблемы
Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы во время действия военного положения» № 3161-ІХ от 28 июня 2023 года ввел новые правила прохождения службы в части, предоставления отпуска по состоянию здоровья, а также определил максимальный срок такого отпуска — четыре месяца.
Отпуска в случае ранения и на основании заключения ВВК предоставляются на 30, 45, 60 дней с возможностью продления до 60 дней (максимально — четыре месяца), а в случае заболевания военные освобождаются от исполнения обязанностей военной службы на 10, 15 дней с возможностью продления на 10 дней (максимально — 30 дней).
Важный нюанс: при установлении продолжительности отпусков не учитываются праздничные дни. Также важный бюрократический момент: по прибытии к месту проведения отпуска (в частности отпуска после ранения) на следующий день военному нужно стать на учет в Военной службе правопорядка или в ближайшем ТЦК, а за день перед выбытием к месту службы — сняться с учета.
Если есть заключение ВВК о необходимости отпуска по состоянию здоровья, командир обязан предоставить такой отпуск. ВВК проводится после завершения лечения, а в постановлении ВВК (которое действует 12 месяцев) указывается причинная связь между ранением и участием в боевых действиях. Если согласно заключению ВВК военнослужащие имеют право на отпуск для лечения, их направляют в ТЦК для получения документов из воинской части о предоставлении отпуска, как вариант, военные сами могут подать такие документы. Если раненый физически не может подать рапорт о предоставлении отпуска для лечения, такой рапорт может составить другое лицо.
Максимальный срок, предоставляемый для непрерывного лечения, включая отпуск, составляет 12 месяцев.
И хотя нормативные акты довольно подробно расписывают все процедуры, связанные с лечением военных, к сожалению, на практике защитники сталкиваются с проблемами. Например, с невозможностью оперативно пройти ВВК, ведь комиссии перегружены. Комиссии иногда занижают степень поражения или игнорируют жалобы. Известно, что в случае сложного лечения (ожоги, инфекции, хирургия, реабилитация после протезирования) четырехмесячного отпуска может быть недостаточно, а продление отпуска происходит только через ВВК. К тому же обжалование постановлений ВВК — достаточно сложное: или через Центральную ВВК, или через суд (это требует много времени, а человек, который нуждается в отпуске для лечения, снова оказывается на военной службе).
Выплаты раненым: что обязано выплатить государство и почему не всегда выплачивает
Закон предусматривает материальную поддержку раненых бойцов. В частности, для них сохраняется денежное обеспечение, дополнительно есть вознаграждение для раненых и выведенных за штат, материальная помощь, вознаграждение в 100 тысяч грн, а также местная помощь для военных-киевлян (в других городах также устанавливаются регулярные или разовые выплаты).
Денежное обеспечение по последней занимаемой должности выплачивается за период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи с болезнью, лечением и во время отпуска для лечения в связи с болезнью. Общий срок — не дольше четырех месяцев, но возможно продление в случае более длительного лечения. Первых два месяца после вывода за штат военные должны получать полное денежное обеспечение, которое было до вывода за штат. После внесения изменений в постановление Кабинета Министров № 168 военные, выведенные за штат из-за ранения, получили право на дополнительное вознаграждение в 20100 грн. Эта выплата не рассчитана на уволенных со службы.
Известные 100 тысяч грн «при ранении» является выплатой, которую можно получить после ранения, связанного с защитой Родины, во время стационарного лечения или во время отпуска для лечения (после тяжелого ранения — по постановлению ВВК). Для выплаты нужно обратиться к командованию с рапортом, к которому прилагается справка об обстоятельствах травмы, заключение ВВК.
Однако, хотя государство и утвердило перечень обстоятельств и суммы выплат, бывают случаи, когда выплата дополнительного денежного вознаграждения раненым прекращается. И довольно часто это связано с завершением четырех месяцев лечения, военные именно в этот момент проходят ВВК. И важно, чтобы в новом заключении комиссии было указано, что лечение продолжено и продолжается более четырех месяцев. После этого следует сообщить своему командиру о продолжении лечения и передать заключение ВВК.
Если же речь идет не о прекращении, а вообще об отсутствии дополнительной выплаты, то проблема может заключаться в справке об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья). Она является именно тем документом, который определяет условия получения травмы и исключает случаи травмирования под влиянием алкогольного/наркотического опьянения. Если травмирование вызвано действиями противника, то служебное расследование обстоятельств не проводится (в других случаях оно возможно). Справку об обстоятельствах травмы должны составить в течение пяти дней и в тот же срок передать в госпиталь или ТЦК. Еще одной проблемой является то, что ВВК может признать ранение «небоевым» или «не связанным с выполнением обязанностей», в таком случае военный вынужден самостоятельно доказывать полученное ранение и причинно-следственные связи.