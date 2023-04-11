Это большая ошибка. Хватит ли денег на выплаты военным 11 апреля, 15:44

Попытка найти простое решение сложной проблемы не поможет решить проблему и создаст новые

На прошлой неделе давал интервью журналисту Reuters. В середине он меня спросил, почему в Украине большинство граждан так плохо относятся к высоким зарплатам госслужащих и толерантно к коррупции?

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Объяснил ему, что из-за застарелого разочарования госслужащими и представителями власти, которые не смогли добиться результата в улучшении жизни страны, но смогли улучшить свою жизнь и жизнь своих семей. А еще это последствия философии СССР, когда нормами были уравниловка и принцип «что охраняю, то и имею», которые до сих пор популярны среди многих украинцев, даже если они не жили тогда. Они, может, даже не жили, а вот их родители и бабушки с дедушками своим воспитанием приучили многих к этим стандартам.

К сожалению, люди не понимают, что в наших условиях, когда к коррупции у многих в обществе очень толерантное отношение, а некомпетентность стала нормой, высокая официальная зарплата является одним из условий того, что госслужащий будет профессиональным и не будет коррупционером. Это условие, а не гарантия. Но если ее убрать, то результат будет не тот, что ожидают потомки пролетариата. Эффективность работы госслужащих и уровень жизни хейтеров высоких зарплат не улучшатся.

Популисты не просчитывают финансовые или какие-либо другие последствия

Именно поэтому я считаю популизмом и ошибкой ограничение в 67 000 грн для госслужбы и госкомпаний, которые вводят под маской того, что на этих деньгах смогут обеспечить наших военных. Ложь. Этих денег не хватит. Я не являюсь госслужащим и не планирую идти работать на государство, но я хорошо понимаю, какую проблему создают, и что после такого решения будет три варианта: либо, как когда-то, будут доплаты в конвертах, либо будут воровать и заниматься коррупцией почти с официального разрешения, или скоро из госсектора уйдут те, кто действительно эффективен и сможет найти себе работу в частном секторе. Необязательно в Украине. И это станет проблемой. Потому что вместо них придут те, кто будет готов даже от зарплаты отказаться, дайте ему власть в руки и возможность управлять бюджетными деньгами. Они тогда сами смогут себя обеспечить.

Вообще пытаться обеспечить выплаты военным за счет зарплат госслужащих — это тоже самое, что сжечь дом для того, чтобы на его пламени приготовить еду, а потом удивляться, что как-то не так получилось. Но это в логике действий властей.

Попытка найти простое решение для сложной проблемы не поможет решить проблему и создаст новые проблемы. Но какая разница, да? Хотя я уверен, что те, кто предложил такой вариант, не только не понимали, к чему это может привести, но и не подозревали, что не это поможет обеспечить весь объем финансирования выплат военным.

Популисты не просчитывают финансовые или какие-либо другие последствия, они руководствуются только рейтингами. А решение урезать зарплату госслужащим люмпен поддержит. Кстати, это приведет не к тому, что госслужащие в министерствах будут получать меньше, а к тому, что они будут получать меньше официально, а все остальное в конвертах без налогообложения. И отсеются те, кто не захочет получать чёрную зарплату. Браво! Вернулись в прошлое и реализовали отрицательную селекцию в госслужбе.

Понимаю, что моя точка зрения не очень популярна. Но мне интересно, что будут говорить те, кто сегодня радуется решению по госслужащим, когда выяснится, что этих средств, срезанных с зарплаты госслужащих, не хватит для обеспечения выплат военным, но приведет к дальнейшему разрушению госслужбы? Ничего они не скажут. Им будет безразлично, потому что они не могут признать свою ошибку и не готовы понять, к чему это все приводит.

Простые люди любят простые решения, даже если они неэффективны. Но самые простые люди сегодня сидят в Верховной Раде и привели их туда другие простые люди. Потому и имеем сегодня такие решения. Так что этот закон нужно ветировать. Но я сомневаюсь, что это понимают в ОП. Посмотрим, что будет дальше.

Текст опубликован с разрешения автора

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