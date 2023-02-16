8 марта в Украине — это травма выходного дня 16 февраля, 17:06 Эксклюзив NV

Зачистка украинского календаря от колониального наследия и предоставление праздникам и датам новых, правильных, присущих Украине смыслов попадает в ловушку выходного дня

16 февраля этого года сразу несколько критически настроенных к власти украинских политиков вспомнили всуе День Единения. Это не просто инициированная политическим руководством страны акция, цель которой — консолидировать украинцев на фоне, как тогда считалось, вызовов гибридной войны. День Единения нормирован специальным Указом № 53/2022. А значит, по всем формальным признакам является чем-то вроде государственного праздника. Для его празднования в центре и на местах задействовали административный ресурс — в лучших или, лучше сказать, худших советских традициях. Через неделю украинцы консолидировались и без специального Указа: в очередях возле военкоматов и центров Территориальной обороны.

Видео дня

Критики советских методичек правы до тех пор, пока рационализму и здравому смыслу не противопоставят официальный государственный выходной день. Если бы год назад 16 февраля объявили не только новым праздником, но и новым выходным, он, несмотря на старания критиков и их соревнования в сарказме и остроумии, начал обрастать праздничными традициями. Мне, всю взрослую жизнь самозанятому лицу, выходные не нужны в таком количестве и даже иногда мешают. А последний год о выходных вообще удивительно слышать. Хотя согласен, дни отдыха и перезарядки батареек нужны, они есть и в цивилизованных, и в авторитарных странах. Однако выходные прямо ассоциируются с праздниками и проектируются на праздники. И никогда не наоборот.

Поэтому проблему 8 марта, которую наконец-то захотели решать украинские власти, придется решать только единственным способом: перенести выходной день с этого дня на другой. Вроде бы ничего сложного. Авторитарные руководители меняли, меняют и будут менять календари, даты, цифры и смыслы там, так и тогда, где, как и когда им вздумается. Страны пусть слабых, но — демократий должны действовать иначе.

Страны пусть слабых, но — демократий должны действовать иначе

Поэтому 13 февраля в Верховной Раде группа депутатов зарегистрировала законопроект № 9009, которым предлагают изменить государственные праздники. Цель — устранить наследие колониального прошлого в культурной жизни и быту и покончить с навязанными традициями прошлого наследия. И этим же украинцам предлагается акция невиданной ранее щедрости: вместо одного (!) выходного дня 8 марта дать сразу два: 25 февраля, потому что день рождения Леси Украинки, и 9 марта — день рождения Тараса Шевченко.

Как немного причастного к литературе меня теоретически должно порадовать введение государственных выходных именно в литературный контекст. Мешает радоваться одно но: избавляясь от колониального прошлого и советского наследия, инициаторы изменений в календаре все равно оставляют советские уши и хвосты. Ибо насквозь фальшивый, искусственно созданный советской властью в 1966 году так называемый Международный женский день обесценил, лишил первоначального содержания День борьбы за права женщин. И сделал этот процесс легитимным в сознании миллионов благодаря красному дню календаря — государственному выходному.

Поэтому зачистка украинского календаря от колониального наследия и предоставление праздникам и датам новых, правильных, присущих Украине смыслов попадает в ловушку выходного дня. Ведь на самом деле важен он, а не смысл события, о котором напоминает и празднуется. Именно празднуется, а не отмечается. Здесь уместно напомнить: 23 февраля в СССР было так называемым Днем советской армии. Его торжественно отмечали, как 10 ноября — День советской милиции. СМИ публиковали пафосные передовицы. По телевизору вечером показывали тематические фильмы. В школах и трудовых коллективах непременно поздравляли мужчин. Однако, в отличие от 8 марта, эти дни не были выходными. А значит — праздничными в буквальном смысле. Поэтому в независимой Украине отжили себя достаточно быстро. Разве что 23 февраля работало локально, на холостом ходу, потому что некоторые женщины по привычке поздравляли мужчин с так называемым мужским днем — готовя их к женскому.

8 марта как государственный праздник трудно искоренить из сознания большой части украинцев еще и потому, что в календаре он единственный кроме Нового года — светский. Без политической или религиозной окраски, социально-бытовой. Для многих — вообще семейный, со сложившимися традициями поздравить маму-дочку-сестру-бабушку-тетю, собраться за столом и говорить о чем угодно, кроме настоящей сути: гендерного равенства, нарушения прав женщин, борьбы с дискриминацией и насилием и т. д. 7 ноября, день Октябрьской революции, благополучно забыли именно из-за негативного, прежде всего политического и мировоззренческого бэкграунда. Поэтому и не грустят за двойными выходными. С 8 марта такой номер не пройдет.

Вот почему инициаторы упомянутого законопроекта решили перехитрить самих себя и украинское общество. Отказываемся от так называемого женского дня советского образца, забираем выходной — и в то же время вводим женский день в его украинской версии с перенесенным выходным. День украинской женщины вместо Международного женского дня. С тем же джентльменским набором тюльпаны + шампанское + духи + тортик. Пафосными текстами, речами, тостами. Извините, но, как и по случаю 8 марта, все это ради коллективной выпивки и завершится пасмурным утром. Независимо от того, война или мир за окном.

Политик Владимир Арьев назвал такую инициативу заменой одного сексистского праздника другим. Он прав хотя бы потому, в День украинской женщины не уравновешен Днем украинского мужчины, который так и просится ко дню рождения Кобзаря. Сарказм сарказмом, однако явно просматривается намерение поменять все, не меняя ничего по существу. Не пересмотреть, не переосмыслить суть 8 марта, а лишь перенести выходной с сохранением формата дня девочек.

Естественно, законопроект может стать законом. Ведь и Ватутина наконец-то сняли с постамента, хотя до сих пор политической воли не было. Хорошо, что через несколько лет обычный восьмой день весны уже не будет ассоциироваться с советским наследием. Плохо, что вместо новых смыслов украинцам предлагаются только новые выходные.

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