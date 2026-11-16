Владимир Фесенко

Владимир Фесенко

Политолог, директор Центра политических исследований «Пента»

Обменять Донбасс на членство в НАТО. Что стоит за этой «сенсацией»

16 ноября, 11:07
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Что главное в позиции американцев

Начали активно обсуждать «сенсацию» о том, что США якобы предложили Украине обменять Донбасс на членство в НАТО. Почему я говорю «якобы»?

Не следует путать мнения и неофициальные идеи, высказанные в ходе закрытых переговоров, с официальной позицией. То, о чем рассказал президент Зеленский , — это лишь эпизод обсуждения темы вывода украинских войск с Донбасса. Это могло быть зондированием готовности Украины вывести войска с Донбасса при определенных условиях. Или же тактическими играми американцев.

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Выводить войска с Донбасса нужно до начала этой процедуры

На данный момент, это не является официальной позицией или предложением США. Если бы это было официальное предложение, представители США должны были бы заявить об этом публично. Не удивлюсь, если с их стороны последует опровержение. И с очень высокой долей вероятности эта идея будет отвергнута россиянами.

Кроме того, на всякий случай напомню народную мудрость: «Обещать — не значит жениться». Вступление в НАТО — это длительная процедура, которую может заблокировать любая страна альянса. А выводить войска с Донбасса нужно до начала этой процедуры. Так что не стоит всерьез воспринимать эти тактические уловки. Главным в позиции американцев, как и прежде, остается вывод украинских войск с Донбасса.

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Текст опубликован с разрешения автора

Теги:   Донбасс НАТО Вступление в НАТО Владимир Фесенко территориальные уступки

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