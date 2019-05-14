Выдержит ли Зеленский? Сегодня, 14:03 849 Цей матеріал також доступний українською

Нет ни одной твердой опорной точки, чтобы строить прогнозы

Инаугурация, досрочные выборы в Верховную Раду... Это всё, честно говоря, ерунда. По сравнению с тем, какие вызовы встанут перед Владимиром Зеленским с первых же дней его президентства, когда бы конкретно оно ни началось. Я имею в виду внешнеполитические вызовы в первую очередь.

Мир реально сошел с ума, потерял адекватность происходящему. Примерно, как в 1938-м. И это совсем не фигура речи.

Трамп явно хочет договориться с русскими про приемлемый для Путина статус-кво, и про Украину, насколько это можно, забыть. Он бы сделал это еще позавчера, если бы не западная коалиция, на которую так просто не плюнешь. Но он как может старается удовлетворить московского шефа. Подаёт ему сигналы о дружбе. Тормозит санкции, ругается с ЕС, партнерами по НАТО. А в ЕС — тоже те еще обстоятельства. Германия и Франция очевидно желают приемлемый для Путина, и экономически выгодный для них статус-кво с Россией. Ужесточать противостояние точно не желает никто из нынешних лидеров. Они демонстрируют это всем своим поведением, подмигивают Путину десятками глаз.

Мир реально сошел с ума, потерял адекватность происходящему

И в этот момент на президентский пост в Украине заступает человек не из политики. Даже не из внутренней — не то, что из внешней. Если с уходящим президентом они за эти годы смирились, то в новом увидят шанс отползти от Украины на безопасное расстояние. Его будут склонять к выгодным для себя условиям. А с другой стороны — Россия, путинский режим. Могу себе представить, под какой пресс сходу попадет Владимир Зеленский. И не могу себе представить, выдержит ли он этот пресс. Как и все, я просто не знаю: нет ни одной твердой опорной точки, чтобы строить прогнозы.

Да, опять же одновременно — мы уже это видим — внутри страны поднимает голову всё пророссийское, что в ней только есть. Все потенциальные предатели, коллаборанты, ждущие тут Путина с хлебом-солью. Они тоже будут душить Зеленского — на внутреннем фронте. Вставлять свои палки в колеса украинской государственности, сделавшей на Майдане свой прозападный выбор.

Глядя на ситуацию, в которой Зеленский приходит к власти, у меня нет никакого злорадства. «Клоун», «комик», «рассыплется», «не справится» — это сейчас и не нужно, и не смешно. Наоборот, если бы мог, я бы ему помог, потому что второй Украины нет, а эта может оказаться в большой опасности. Надеюсь, что вокруг Зеленского соберутся не только те, кому дороги свои бизнес-интересы, но и те, кому дорога страна. Те, которые не дадут этому всестороннему давлению придавить нового президента, особенно на внешнем фронте. Если там произойдёт срыв, внутри ситуация тоже пойдет под откос. Кремль только этого и ждет, а внутренние враги к этому готовы.

Итог такого варианта печален — мы останемся с Россией в разобранном состоянии один на один. А дальше, думаю, каждый может всё себе представить сам.

Текст опубликован с разрешения автора

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