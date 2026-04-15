Три вещи, которые я увидел на выборах в Будапеште

Поражение Виктора Орбана — самое большое политическое изменение в соседней с нами Венгрии. 16 лет у власти закончились для его российского друга Владимира Путина полностью проигранными выборами

На этих выборах я был наблюдателем от ОБСЕ. Несмотря на наличие у меня дипломатического паспорта, власти Украины официально не рекомендовали ехать в Венгрию.

Активное участие в избирательной кампании Виктора Орбана российских политтехнологов не исключало провокаций. В том числе и против действующих народных депутатов Украины. Впрочем, важно было обеспечить прозрачность голосования и подсчета голосов.

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Особенно в условиях, когда одной из тех, кто должен был зафиксировать результат выборов, была назначена некая Дарья Боярская — старший советник парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая ранее была личной переводчицей Путина.

Результат выборов должна была зафиксировать бывшая переводчица Путина

Однако это не помогло Орбану выиграть. Еще до выборов я отслеживал социологию, чтобы понять, чего ожидать. Уже после выборов следует отметить три вещи, которые могут стать примером для других европейских стран, которые смотрят в сторону Москвы.

(Не)уважение к избирателю

Орбан в последние годы показал себя как самоуверенный политический деятель, который, казалось бы, научился умело торговать своим правом вето в Евросоюзе, блокируя то новые санкции, то помощь Украине. Однако в этой избирательной кампании он совсем забыл о собственном избирателе. Заигрывание с Кремлем путем разговоров о дешевом российском газе и нефти, конечно, беспокоят венгров. Но не настолько, чтобы отказываться от европейского будущего.

И здесь навязанная из Кремля повестка избирательной кампании оказалась проигрышной. Мадьяр, к примеру, ездил по городам и селам, встречаясь с избирателями. И это сработало. Ведь даже те районы, которые считались на 100% орбановскими, проголосовали не так однозначно.

Ставка против Украины не сыграла

Не секрет, что кампания Орбана была построена на создании образа внешней угрозы — угрозы в виде Украины. Очевидно, что Украина, которая сама является жертвой внешней агрессии, не планирует никаких вооруженных конфликтов или провокаций против Венгрии. И венгерский избиратель это почувствовал.

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Несмотря на последние годы, мы все помним, что Венгрия открыла свои границы для сотен тысяч украинцев 24 февраля 2022 года. И мы будем помнить этот жест и ту помощь. Тотальный провал антиукраинской повестки является сильным сигналом другим европейским политикам — несмотря на весь поток пропаганды, фейков и манипуляций, население этих стран четко понимает: Украина не является и никогда не была врагом для ЕС.

Рано делать выводы

Политика — вещь довольно непростая, особенно в таких небольших по размеру странах, как Венгрия. У электората есть свой запрос, на который власть должна отвечать. Именно поэтому увиденное в Будапеште наталкивает меня на мысль: Венгрия получила шанс, это дыхание свежего воздуха чувствовалось на улицах. Страна хочет перемен.

Однако спешить с оценками отдельных заявлений будущей власти точно не стоит. Украина также получила шанс на адекватное и выгодное партнерство с Венгрией. Это дорога в две стороны.

Первые сигналы уже посланы. Но не следует забывать, что Мадьяр станет премьером Венгрии, а не лидером Украины. А значит, прежде всего, он будет думать о своей стране и своих избирателях. И некоторые его слова и решения нам явно не понравятся. Но так и работает политика.