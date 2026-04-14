Мадьяр готов сотрудничать с Кремлем. Что изменится для Украины

Венгрия намерена выстраивать с Россией прагматичные связи, сосредоточившись на восстановлении своей репутации в Брюсселе

16-летняя эпоха правления Виктора Орбана в Венгрии подошла к эффектному завершению — его партия Фидес 12 апреля потерпела разгромное поражение на выборах. Победу одержала оппозиционная Тиса под руководством бывшего союзника Орбана Петера Мадьяра, которому теперь предстоит сформировать новое правительство в Будапеште.

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Триумфальная победа Мадьяра дает ему беспрецедентный мандат на проведение радикальных реформ внутри Венгрии. Ожидается, что новый лидер также пересмотрит внешнеполитический курс страны. При Орбане Венгрия нередко находилась в жестком противостоянии с партнерами по НАТО и ЕС, а также была известна стремлением к тесным связям с президентом США Дональдом Трампом, Китаем и Кремлем.

Хотя на первом этапе новое венгерское правительство предположительно сосредоточится на внутренних делах, итоги воскресных выборов могут иметь серьезные геополитические последствия как для Украины, так и для России.

В Киеве и Москве внимательно следили за ходом избирательной кампании в Венгрии и теперь, вероятно, ожидают существенных изменений в своих отношениях с Будапештом.