Эрдоган снова выиграет? Чего ждать дальше 18 мая, 16:02 NV Премиум

Существует высокая вероятность, более 80%, что Эрдоган выиграет во втором туре

Похоже, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова сопротивляется обстоятельствам. Он победил в первом туре выборов 14 мая, предварительные результаты свидетельствуют о 49−45% голосов в его пользу против его главного соперника Кемаля Кылычдароглу.

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Оба теперь пойдут на второй тур голосования 28 мая, где для победы нужно будет набрать 50% плюс один голос. Поскольку динамика на его стороне и третий кандидат — националист Синан Оган, который набрал около 5% — избиратели, вероятно, перейдут к Эрдогану. Похоже, что действующий президент переизберется еще на один срок.

Невероятно, но похоже, что Эрдоган снова выиграет, если принять во внимание, что опросы перед голосованием указывали на большое преимущество Киличдароглу и что он мог даже победить в первом туре. Это также происходит на фоне в целом неудачной экономической политики Эрдогана, которая привела к стремительному росту инфляции, достигнув пика более 80% в определенный момент этого года и сейчас замедлившись до примерно 40%. Кроме того, появились предположения — землетрясение, произошедшее в начале этого года, повлияет на результаты Эрдогана было нарушение стандартов планирования и строительства жилья (что привело к такому большому количеству погибших).

Но Эрдоган снова бросил вызов обстоятельствам. Кроме того, похоже, что его партия, ПСР, в союзе с националистической партией ПХП также получит большинство на парламентских выборах, которые также состоятся параллельно с президентскими в воскресенье. Если предположить, что здоровье ему позволяет — а опасения недавно были — 69-летний лидер Турции будет руководить до 2028 года.

Так как Эрдоган разрушил ожидания?