Последний срок Трампа

Сейчас много говорят о потенциальной встрече Трампа, Путина и Си Цзиньпина. Может ли Украина стать разменной монетой в этой истории — спрашивают меня. Безусловно, Украина в данной ситуации не является приоритетом для Трампа. Приоритетными темами такой встречи — если она состоится — на сегодняшний день являются вопрос войны с Ираном, цены на топливо и другие экономические последствия политики Трампа (и не только в отношении Ирана). В этом смысле Украина, конечно, является разменной монетой.

Реклама

Говоря о приоритетах предстоящей встречи, Трамп заявил, что речь идет прежде всего о контроле над ядерными вооружениями.

Россия, судя по тому, что оттуда доносится, говорит о «Ялте-2» в смысле раздела мира, а это означает, что Украина должна отойти в российскую сферу влияния,