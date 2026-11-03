Сергей Плохий

Сергей Плохий

Профессор истории, директор Украинского научного института Гарвардского университета

Последний срок Трампа

3 ноября, 14:27
NV Премиум
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Потеря Конгресса будет означать, что он находится у власти последний срок

Сейчас много говорят о потенциальной встрече Трампа, Путина и Си Цзиньпина. Может ли Украина стать разменной монетой в этой истории — спрашивают меня. Безусловно, Украина в данной ситуации не является приоритетом для Трампа. Приоритетными темами такой встречи — если она состоится — на сегодняшний день являются вопрос войны с Ираном, цены на топливо и другие экономические последствия политики Трампа (и не только в отношении Ирана). В этом смысле Украина, конечно, является разменной монетой.

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Говоря о приоритетах предстоящей встречи, Трамп заявил, что речь идет прежде всего о контроле над ядерными вооружениями.

Россия, судя по тому, что оттуда доносится, говорит о «Ялте-2» в смысле раздела мира, а это означает, что Украина должна отойти в российскую сферу влияния,

Теги:   Сергей Плохий выборы в США окончание войны в Украине встреча Трампа и Путина встреча Трампа и Си Цзиньпина

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