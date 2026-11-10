Внимательно следите за следующими 132 днями

Украины не было в бюллетенях на выборах 3 ноября. Украина вообще не фигурировала в повестке дня — ни на выборах в Сенат, ни на выборах в Палату представителей, ни в каких-либо опросах на выходе с избирательных участков, заслуживающих упоминания. Демократы получили контроль над обеими палатами, и почти никто из тех, кто голосовал за них, не думал о Киеве, делая это.

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Это не обязательно плохие новости. Это означает, что американская политика в отношении Украины в течение следующих четырех месяцев будет определяться несколькими процедурными баталиями, которые имеют очень мало общего с общественным мнением и очень много — с календарями, правилами работы комитетов и одним президентским указом, подписанным в октябре.

Вот что на самом деле есть в этом календаре.

Рычагов влияния уже нет