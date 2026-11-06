Что ожидает Украину и Иран после поражения республиканцев

Для Трампа можно минимизировать проблемы с Конгрессом в случае успеха на одном из двух направлений — Иран либо Украина. В идеале — на обоих направлениях

Республиканская партия потерпела одно из самых мощных поражений на промежуточных выборах за последние десятилетия. Учитывая позицию Трампа в отношении войны в Украине, в украинском сегменте сети пошла волна оптимизма. Попробую немного разочаровать. И для понимания ситуации напомню несколько фактов

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1. Трамп остается президентом США. И его решения по-прежнему являются решениями президента. Даже в вопросах давления на РФ. Есть законы о санкциях. Но стоит помнить, что есть инструмент под названием General Licence, который без необходимости лишних объяснений временно выводит из-под санкций любого фигуранта. Любую деятельность. Временно — как правило до года. Потом можно выдавать новую GL. С тем же номером «для порядка», но с буквой в конце. Вновь на год. Закон Грэма-Блюменталя, кстати, дает право президенту вводить тарифы и санкции, но не обязывает его это делать автоматически.

2. Новый состав Конгресса начнет работу лишь в 2027 году. Претензий у демократов к Трампу множество. И они будут высказаны в рамках расследований, публичных обвинений. А также в рамках «войн за бюджет». Но импичмент возможен лишь в случае кричащего провала американского президента во внутренней и внешней политике.

Администрация Трампа действует в логике утвержденной стратегии нацбезопасности США

3. Возможно, самое важное — администрация Трампа действует в логике утвержденной стратегии национальной безопасности США. И представители Демократической партии не слишком активно выступали и выступают против ее положений. Скорее, это «дежурная» критика, не более. А значит основные подходы во внешней политике остаются теми же. Возможны лишь косметические изменения.

Операция США в Венесуэле? Ее не слишком критиковали. Про демократию не вспоминают. В Иране Трамп надеялся получить подобное, но завяз. И именно то, что он там «завяз» наиболее сильно бьет по популярности (если берем разрез внешней политики). Украина тут второстепенна. Наша ситуация и заигрывания США с РФ обусловлены фактором Китая и упомянутой войны в Иране.

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Теперь читаем три пункта выше. Для Трампа можно минимизировать проблемы с Конгрессом в случае успеха на одном из двух направлений — Иран либо Украина. В идеале — на обоих направлениях.

И вот тут подходим к самому главному. Конгресс пока что тот же. Администрация та же. Успех нужен «на вчера». Это означает, что резко растет желание получить результат любым путем. Чтобы к январю — а там, кстати, и очередная встреча с Си, причем по важным вопросам — выйти на сильных позициях.

Кстати, аналогичная ситуация в Израиле. Если Нетаньяху не формирует коалиции и теряет пост премьера, то суды по, как минимум, трем уголовным делам («о подарках», дело 2000, Bezeq-Walla) в его отношении становятся ближайшей перспективой. Но если затянувшаяся война завершается видимой и явной победой — победителей не судят. Точнее, судят, но как «национальных героев». Там тоже необходим успех. Лично отдельно взятому политику.

Результат — вероятность эскалации вокруг Ирана кратно возрастает именно на ближайшие 2−3 месяца. В это же время необходима приемлемая политическая позиция РФ и российская нефть на рынке. То есть, политика США в отношении России не меняется от слова «совсем».

Путин это прекрасно понимает и попытается использовать момент. Где усиление обстрелов территории будет сопровождаться поиском кейсов вроде Петропавловской Борщаговки, на которой можно сыграть. США будут давить. И по удивительному стечению обстоятельств расследование коррупционных дел (процесс крайне необходимый) будет идти по апробированной колее. Следствие идет своим чередом. Но внезапно перед очередным раундом переговоров материалы следствия оказываются в СМИ. Точнее, в четко определенном пуле изданий. А дальше работает волна.

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Исходя из этого в ближайшие два-три месяца для Украины будут крайне сложными. Поскольку в данный период сходятся все факторы, способные дестабилизировать ситуацию. За исключением, вероятно, прорывов РФ на фронте — там у русских все далеко от желаемого.

При этом вероятная война в Иране отводит украинскую тему на 2−3 позиции (хорошо если не ниже) в мировой повестке.

Что с этим делать? Ключ — в сохранении поддержки со стороны ЕС и выходу из конфликтов с соседями. Процесс начался, и это хорошо.

Коррупционные расследования — тут вопрос в том, чтобы «поставить точку» хотя бы по одному из резонансных дел последних двух лет. Громко, публично, окончательно. Но специфика судебных процессов заставляет сомневаться в такой перспективе именно за 2−3 месяца. Хотя было бы действительно мощно с точки зрения восстановления доверия граждан к системе.

Коммуникация с обществом. Самое слабое место. Даже события в Петропавловской Борщаговке это прекрасно продемонстрировали. Когда первые 3−4 часа разгонялась волна фактически ложной, эмоционально запакованной информации. Реальная картина начала вырисовываться через сутки. Но тут — как в старом одесском анекдоте — «ложечки нашлись — осадочек остался». Если ничего не делать — осадок будет накапливаться. И речь не только о мобилизации. Коммуникация любых решений государства, местных властей. С объяснением хотя бы логики (детали во время войны, согласен, все не дашь) действий, а не «туманом войны».

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Работа с другими странами. Ведь если трек Трампа по принуждению к уступкам проваливается, переговорные рамки, вероятней всего, будут изменены. С привлечением дополнительных посредников. С ними надо говорить. Встреча Зеленского с Эрдоганом — хороший сигнал. Но нужна коммуникация, как минимум еще с Индией и КНР.

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На американском направлении — важно понимать, что президент президентом, но бюджет разрабатывает Палата. А это означает, что контакты с ее комитетами (как и комитетами Сената) — один из важнейших приоритетов. То есть, надо работать широко, через МИД, парламент, бизнес и так далее. И «еще вчера» разобраться-таки с должностью посла. Нужен не политический назначенец, а дипломат. Квалифицированный, опытных дипломат — ведь придется работать в стране, где есть жесткий внутренний политический конфликт. Причем, от этой страны ты зависишь.

И если по перечисленным направлениям Украина достигнет хотя бы частичного прогресса, то уже в конце января разговоры о заморозке войны можно будет вести с совсем других позиций.

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Текст опубликован с разрешения автора