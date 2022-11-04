Решающий момент. Как промежуточные выборы в США отразятся на поддержке Украины 4 ноября, 20:06 Эксклюзив НВ

Поскольку исход войны России с Украиной все еще под вопросом, предстоящее голосование в США может определить геополитический ландшафт на ближайшие годы

Вторжение Владимира Путина в Украину продолжается уже девятый месяц, эта война занимает важное место в повестке дня, в то время, когда американцы готовятся голосовать на промежуточных выборах. США возглавили международные усилия по поддержке украинской борьбы с агрессией Кремля и предоставили Украине важнейшую военную, экономическую и дипломатическую помощь, но недавние заявления обеих сторон, демонстрирующие политического разделение в этом вопросе, показывают, что эту поддержку нельзя воспринимать как должное.

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Наиболее широко освещаемые комментарии исходили от высокопоставленного республиканца и лидера меньшинства в Палате представителей Кевина Маккарти, который в начале октября указал, что будущий Конгресс, контролируемый республиканцами, больше не будет готов предлагать Украине «карт-бланш». Между тем письмо, направленное президенту Байдену группой из 30 прогрессивных депутатов-демократов, призывающее к прекращению огня в Украине, было поспешно отозвано в конце октября из-за резкой негативной реакции.

Хотя политические дебаты продолжаются, данные опроса указывают на сильную общественную поддержку США политики помощи Украине. Опрос Reuters/Ipsos, проведенный в начале октября, показал, что 73% американцев считают, что США должны поддерживать Украину. Между тем, 66% респондентов заявили, что Вашингтону определенно следует продолжать поставлять оружие Украине, по сравнению с 51% высказавшихся за это в опросе двумя месяцами ранее. К аналогичным выводам пришел и последний опрос Университета Мэриленда.

Поскольку исход войны России с Украиной все еще под вопросом, предстоящее голосование в США может определить геополитический ландшафт на ближайшие годы. Atlantic council пригласил ряд экспертов поделиться своим мнением о том, что промежуточные выборы могут означать для Украины.