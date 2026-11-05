Новый политический ландшафт в США: что это означает для Украины

Во вторник демократы нанесли Трампу ощутимое политическое поражение, одержав контроль над обеими палатами Конгресса и изменив баланс сил в Вашингтоне. Для украинцев эти результаты могут принести облегчение после месяцев возмущения подходом администрации Трампа к России.

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Я призываю к воздержанию.

Украина не может позволить себе спутать изменение контроля над Конгрессом с кардинальным изменением внешней политики США. Самая большая опасность может заключаться в том, что выборы еще больше политизируют поддержку Украины, которой нужна постоянная двухпартийная поддержка.

Украина не может позволить себе, чтобы половина Вашингтона болела ее выживанием, а другая половина начала воспринимать это выживание как политическое поражение.

Да, победы демократов имеют весомые последствия. Конгресс контролирует федеральные расходы, законодательные ценности, осуществляет надзор и проводит расследование. Демократическое большинство может добиваться дополнительной военной помощи, ужесточения санкций против России, требовать отчета за решение исполнительной власти и тщательно следить за переговорами с Москвой.

Принятие нового пакета дополнительного финансирования крайне маловероятно

Однако эти полномочия имеют свои пределы, а принятие нового пакета дополнительного финансирования крайне маловероятно.

Президент США сохраняет значительные конституционные полномочия во внешней политике, в частности, в дипломатии, сотрудничестве разведок и военной помощи. Конгресс может выделять деньги, но не может самостоятельно руководить переговорами президента с Владимиром Путиным.

Даже законодательные инициативы с широкой поддержкой сталкиваются с препятствиями. Большинство из них должны преодолеть в Сенате порог в 60 голосов, а президент Трамп сохраняет право вето. Для преодоления такого вето нужно большинство в две трети голосов в обеих палатах — гораздо более высокий порог, чем простое большинство, необходимое для контроля над Конгрессом. Например, несмотря на значительную поддержку законопроекта сенатора Линдси Грэма относительно санкций против России, полномочия президента делать исключения из применения санкций показали, насколько ограничены возможности Конгресса, когда его позиция расходится с приоритетами исполнительной власти.

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Так же было бы глупо воспринимать стремление демократов усилить парламентский контроль равнозначным широкой поддержке Украины. В ближайшие месяцы будет немало расследований и громких заявлений с одной стороны политического спектра, но пережившие обстрелы знают, что даже самые сильные слова не перехватят ракету. Важная роль, которую Конгресс может и должен играть, касается гарантий безопасности, ведь соответствующий договор должен одобрить Сенат. Здесь двухпартийная поддержка будет очень необходима.

Именно поэтому важно отдавать себе отчет, что американские избиратели шли на избирательные участки на фоне глубокой экономической обеспокоенности, недовольства курсом страны и внутренними приоритетами. Война России против Украины почти не сыграла существенную роль в выборе большинства американцев. Это ключ к пониманию американского общественного мнения.

С начала полномасштабного вторжения России вместе со своей командой Weatherman Foundation провела много времени в Украине. Я была свидетелем разрушений, расследовала случаи похищения детей, встречалась с семьями, которые в отчаянии ждут известий о пропавших родных, и видела чрезвычайное мужество украинцев, живущих под постоянной угрозой. Жестокость этой войны невозможно игнорировать, когда находишься в самом ее центре. У большинства американцев такого опыта нет.

Для поддержки Украины это означает, что те из нас, кому небезразлично, должны и дальше наводить аргументы для американцев, которых еще не удалось убедить. Мы должны объяснять, как Россия угрожает американской безопасности, признавать поддержку, откуда бы она ни поступала, и привлекать к активным действиям тех, кто уже разделяет нашу позицию.

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Именно поэтому победу демократов нельзя путать с победой Украины. Следить за американским политическим маятником, становясь на сторону той или иной партии, было бы стратегической ошибкой. Президент Трамп остается в должности. Его администрация и дальше будет принимать важные решения, и хотя оппозиция в Конгрессе может ограничивать некоторые из них, заменить исполнительную власть она не способна.

Историческое гуманитарное вмешательство первой леди Мелании Трамп в Олешках — яркий пример того, как неожиданные союзники могут способствовать значимым изменениям. Соответственно, администрация Трампа заслуживает более серьезной оценки, чем вытекающая из распространенного представления о ее безразличии к страданиям украинцев. Кроме чрезвычайных дипломатических усилий первой леди, администрация продолжает оказывать критически важную поддержку обороне Украины и, по свидетельству людей, знающих это сотрудничество, расширила объем и повысила точность обмена разведданными. Этот вклад заслуживает признания, даже если остаются обоснованные разногласия по поводу более широкой политики. Не менее важно поддерживать и укреплять отношения, которые делают такое сотрудничество возможным.

Исторически Украина получала содействие от представителей американского политического спектра. Мотивы и политические подходы отличались, но двухпартийная коалиция была незаменимой.

Если допустить, чтобы поддержка Украины стала мерилом оппозиционности президенту Трампу, это поставит под угрозу исторически сложившуюся двухпартийную коалицию. Как только вопрос становится частью американской партийной идентичности, даже разумные политические решения могут стать политически сложными для поддержки.

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Украина не может себе этого позволить.

Сильнейший довод в пользу Украины основывается на интересах национальной безопасности США и не зависит от политических партий. Это создает более прочную основу для дальнейшей поддержки. Страдания Украины требуют нравственного признания, а долгосрочная американская политика должна опираться на стратегическую необходимость.

Для Украины следующие два года потребуют политического мастерства, стратегического терпения и понимания того, как на самом деле функционируют американские власти. С Конгрессом, получившим новые полномочия, следует взаимодействовать параллельно с Белым домом. Правительство Украины также имеет свои обязательства по этим отношениям. Коррупция остается серьезной проблемой, сказывающейся на боеспособности армии, доверии общества и международной репутации. Признание этих недостатков не умаляет ответственности России за войну. Оно усугубляет аргументы в пользу того, чтобы американская поддержка достигала своей цели.

В Weatherman Foundation мы ежедневно видим, насколько важна для Украины поддержка США, и насколько она становится сильнее, когда выходит за пределы партийных разногласий. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто разделяет наше стремление помогать военным, ветеранам, семьям погибших и пропавших без вести и всем, кто пострадал от войны, а также защищать право жителей Украины в свободной стране.

Цель — расширять коалицию американцев по всему политическому спектру, независимо от того, какая партия контролирует Конгресс. Выборы создали новые политические возможности, но в то же время новые риски. Задача Украины — воспользоваться первыми, не поддавшись вторым. Как только выживание Украины станет победой одной американской партии и поражением другой, рискует проиграть сама Украина.