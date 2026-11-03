Самолеты в подарок и миллионы в Мар-а-Лаго. Почему Трамп должен проиграть

Дайан Фрэнсис: Семья Трампа в 2025 году заработала на фондовом рынке $2,2 млрд, а только за первый квартал 2026-го совершила 3600 сделок с акциями оборонных, технологических, энергетических компаний (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Если верить социологическим опросам, на промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября демократы, скорее всего, одержат убедительную победу. Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа опустился до 32%, а недовольство избирателей растёт на фоне высокой стоимости жизни и коррупционных скандалов в его окружении.

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По сообщениям прессы, с начала второго президентского срока Трампа республиканские предвыборные штабы и партийные структуры «скормили» его бизнес-империи почти $3 млн. Львиная доля этих денег осела в Мар-а-Лаго и на курорте Trump National Doral.

Если сценарий с победой демократов реализуется, следующие два года Америкой будет руководить обозлённый и жаждущий