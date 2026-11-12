Мы победили своего Биби. Теперь очередь за Израилем

Сегодня я обращаюсь с предупреждением уже к израильтянам. Америки, которую вы знали, больше нет. Америки Трампа — нет. Ваш выход

Как вы знаете, прошедшие в США выборы стали поистине уникальными. Американцы, принадлежащие самым разным политическим лагерям, сплотились, чтобы дать отпор президенту, уверовавшему в собственную неприкасаемомость.

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Трамп решил, что кресло развязывает ему руки во всем — что он вправе попирать наши институты, назначать на важнейшие должности некомпетентных льстецов и использовать власть, чтобы обогащать себя, приближенных и детей. Что он может подменить готовность Америки платить любую цену и нести любое бремя ради защиты свободы — торгом с диктаторами; по ошибке погубить более 120 детей в иранской начальной школе, не сочтя нужным извиниться. Что он может увольнять генералов, для которых долг перед страной важнее его политических целей; объявлять «украденными» все выборы, на которых потерпел поражение; сделать из Министерства юстиции с его благородной миссией собственного цепного пса, чтобы расправляться с неугодными в судах.

Все это ничего вам не напоминает?

Так вот, мы победили своего Биньямина Нетаньяху. Теперь ваша очередь победить своего. Настоящего.