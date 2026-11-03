«Синяя волна» накрывает США. Что будет делать униженный Трамп

Если республиканцы действительно потерпят столь серьезное поражение, как предсказывали прогнозы, чары Трампа рассеются

В последние пару лет, выступая с лекциями о состоянии либеральной демократии, я часто слышал вопрос: можно ли остановить волну авторитаризма, захлестнувшую мир, и достаточно ли прочна американская демократия, чтобы выдержать натиск авторитарных устремлений Трампа?

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Я неизменно отвечал утвердительно. Откат от демократии вовсе не неизбежен, а американские институты пока достаточно успешно выдерживают испытание на прочность. Возможно, мой сдержанный оптимизм окажется неоправданным, однако основания для него дают несколько недавних событий.

Что же сдержит разгневанного и униженного президента?