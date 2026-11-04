Не ждите, что Трамп станет хромой уткой. Вот что на самом деле важно

Не главный вопрос, кто возьмет большинство в обеих палатах Конгресса США. Важный фокус — это украинский Кокус в Конгрессе, то есть группа дружбы с Украиной.

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Ведь часть важных для нас законодателей в обновленный состав не попадет, как среди демократов, так и среди республиканцев. Это и демократ-сенатор Джин Шахин; и республиканец Том Тиллис; сразится за свое место в Палате представителей республиканец (и один из авторов законопроекта, направленного на запрет дизельного соглашения и любых закупок российской нефти) Брайан Фитцпатрик, который как раз является сопредседателем украинского кокуса.

О проблемах с будущим кокусом единицы начали говорить еще весной этого года, когда стало очевидно, что в Конгресс не попадает большое количество сторонников Украины. Говорила об этом и уже бывшая госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Наратив о том, что «демократы ослабят Трампа» — ошибочен для Украины

В мае этого года я ездила в поездку в США вместе с народным депутатом Украины как раз с этой целью — поработать над тем, какой состав кокуса можно ожидать и какие темы могут объединить новую группу дружбы с Украиной. Конечно, не для себя — это задача для Верховной Рады. И уже сейчас нужно подумать, когда и кто должен поехать после выборов в США и с какой темой (!), визиты только для фото неконструктивны.

Тогда мы с десятком членов Конгресса от обеих партий приняли участие в молитвенном завтраке, который традиционно проходит в крыле спикера, потому что как раз эта тема — одно из того, на чем можно строить дальнейшую коммуникацию, что не вызовет раздражения и разногласий. Следующий завтрак уже национального формата состоится как раз после начала работы обновленного Конгресса — в феврале.

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Перспективна и тема военного сотрудничества, но здесь нужно учитывать позицию Белого дома. Вспомните, как Трамп реагировал на предложение помощи от Украины с защитой от дронов на Ближнем Востоке.

А еще гуманитарные треки, особенно после «перемирия Мелании».

Потому что нарратив о том, что «демократы сейчас ослабят Трампа», — ошибочен для выработки стратегии для Украины. После выборов придётся работать с обеими партиями, а мирный процесс — как и внешняя политика — всё равно останется под контролем Трампа. Более того: в вопросе мирного урегулирования у него, напротив, могут быть ещё более свободные руки, ведь в ближайшие два года выборов уже не предвидится, и он будет чувствовать себя ещё свободнее.

Роли Кушнера и Уиткоффа на мирном треке вряд ли изменятся, хотя да, в Конгрессе могут инициировать расследование их деятельности.

Игра на стороне только демократов будет делать Украину заложницей уже предстоящей избирательной гонки на пост президента США и может увеличить давление администрации на Украину, поэтому здесь нужно быть очень филигранными и точно не подпитывать борьбу Конгресса с Белым домом с нашей стороны. В отношениях с администрацией это не поможет.

Тем более что штабы отдельных кандидатов начнут работать уже в январе. Речь идет о Венсе, который 95% что будет кандидатом от республиканцев на выборах. И к этому нужно готовиться. Определенности с кандидатом от демократов пока нет.

Демократы и часть республиканцев точно попытаются инициировать отставку Хегсета. Глава Пентагона в целом не очень благосклонен к Украине, он не очень поддерживал предоставление нам лицензии на производство ракет к Patriot, был скептичен по поводу Drone Deal, а теперь на него, скорее всего, повесят войну в Иране.

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Были разговоры о том, чтобы уволить его еще до выборов и таким образом лишить себя части критики со стороны оппонентов — это мне рассказывали еще во время съезда в сентябре. Но Трамп 2.0, как мы видим, неохотно увольняет своих людей. Его ближайший круг состоит из шести-семи человек, и избавляется он от них осторожно.

А вот после выборов это, вероятно, произойдет, и к изменениям сил в Пентагоне тоже нужно готовиться.

Отдельный фактор влияния, не меньше конфигурации в Конгрессе — это война с Ираном, от чего тоже будет зависеть и переговорный процесс в отношении Украины, и давление — незначительное или большее — на Украину по заключению соглашения.

То есть промежуточный вывод: все гораздо сложнее, чем заявления, что Трамп может стать «хромой уткой». Он может ею и стать, потеряв обе палаты Конгресса и, не исключаю, своего спикера также. Однако в вопросах Украины Белый дом все равно будет играть основную роль. В частности, в мирном процессе.

А если не станет — Конгресс будет важным фактором в вопросах надзора, расследований, политической борьбы и санкций. Но заменить Белый дом при таком сценарии все равно не способен.

Это просто реальность. Не прошу ее поддерживать или нет.

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Текст опубликован с разрешения автора