Опасный период. Чего нам ожидать от поражения Трампа в Штатах

Вероятнее всего, Трамп потеряет Палату представителей, а возможно, и Сенат. Дальше его поведение можно прогнозировать, исходя из предыдущих ситуаций

Ночь выборов: заявления о фальсификациях — выборочно. Трамп уже подготовил почву: он призывает голосовать по почте и одновременно утверждает, что в этой системе «много мошенничества». Скорее всего, он заявит о фальсификациях на отдельных участках, а не на выборах в целом, и потребует от Минюста проведения расследований. Оспаривать результаты в сотнях отдельных округов, как после президентских выборов 2020 года, он не станет, поскольку это не принесет ему существенных результатов.

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Виновные в поражении: республиканцы, дистанцировавшиеся от него. На следующий день после промежуточных выборов 2018 года Трамп на пресс-конференции насмехался над проигравшими однопартийцами; в частности, он заявил, что Мия Лав «не проявила ко мне любви и проиграла». На этот раз кандидатов, избегавших его из-за низких рейтингов, будет больше, и он будет указывать партии, что поражения происходят не из-за него, а без него.

Самый опасный период — ближайшие месяцы, когда Трампу срочно понадобится победа

Кадровые увольнения. 7 ноября 2018 года, на следующий день после выборов, он вынудил уйти генпрокурора. После поражения самый простой способ показать, что он контролирует ситуацию, — уволить кого-то заметного. Скорее всего, уволят тех, кого уже публично критикуют, и тех, на кого можно возложить ответственность за провалы в экономике. Внимательно следим за ценами на дизель.

Работа без Конгресса: указы, чрезвычайные полномочия, противостояние по поводу бюджета. После потери контроля над Палатой представителей в 2018 году Трамп пошел на самый длительный на тот момент шатдаун (35 дней), а затем объявил чрезвычайное положение, чтобы в обход Конгресса найти средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Расследование вместо импичмента. Агентство Reuters сообщает, что демократы уже готовят расследование финансовых вопросов, связанных с Трампом: контрактов Министерства внутренней безопасности, средств на бальный зал в Белом доме, фонда 1789 Capital (партнером которого является Дональд Трамп-младший) и иностранных суверенных фондов.

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Но даже если Палата проголосует за импичмент, для отстранения от должности нужны 67 голосов в Сенате, а их точно не наберется. А вот Трампу эти расследования на руку: они сплачивают его избирателей лучше любой программы. Дип стейт снова против блондина-победителя.

Внешняя политика как главное поле для побед. Во внешней политике Конгресс меньше всего ограничивает президента, и именно здесь можно быстро продемонстрировать успехи. Это определенно означает усиление давления на Украину, а также активные контакты с Путиным и Си.

Ключевой мотив для Трампа — не столько выборы 2028 года, сколько необходимость не стать «хромой уткой» раньше времени, сохранять влияние и ресурсы, а также зарабатывать на этом.

Что это означает для Украины?

Из плюсов: Палата представителей под контролем демократов будет распоряжаться бюджетом и сможет вызывать на слушания Уиткоффа и других участников переговоров; она сможет принимать резолюции и законопроекты о помощи и санкциях; а республиканцы, уже критиковавшие Уиткоффа, после поражения будут смелее голосовать независимо.

Минусы следующие: Трамп может наложить вето на любой закон, а для его преодоления необходимы две трети голосов в обеих палатах; самый опасный период — ближайшие месяцы, когда Трампу срочно понадобится победа, а проще всего будет давить на того, кто от него зависит. То есть на Киев.

Фактически поражение Трампа на выборах не ослабляет давление на Украину, а, вероятнее всего, усиливает его. К сожалению, это именно тот случай, когда успешная информационно-разведывательная операция россиян превратит даже дружественную нам Америку в источник разочарования.

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Текст публикуется с разрешения автора