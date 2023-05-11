Ждать ли Украине «пророссийское правительство» в Словакии 11 мая, 18:03

Что мы должны учитывать в своих отношениях с Братиславой

8 мая словацкое правительство премьер-министра Эдуарда Хегера ушло в отставку, поставив точку в политическом кризисе, который с перерывами длился в стране с 2018 года. Вскоре в Словакии пройдут досрочные парламентские выборы, на которых победу может одержать оппозиционная левопопулистская партия SMER-SSD, которую иногда называют пророссийской. Следовательно, в Украине внимательно следят за выборами, ведь считается, что возвращение к власти партии SMER-SSD создаст дополнительные риски для поддержки Украины со стороны НАТО и ЕС. На мой взгляд, все не столь драматично.

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Словакия переживает, по сути, второй 1989-й год. Старая модель взаимоотношений между властью и обществом, сформировавшаяся после распада СССР в 1990-е годы, сломалась: молодые люди не доверяют истеблишменту в виде старых пост-социалистических олигархов и технократов, есть большой запрос на новые лица и обновление политического класса, экономические проблемы обостряют политическое соперничество и конкуренцию элит, а также поляризуют мнения электората и ориентирующихся на них ведущих политиков.

Триггером политической трансформации Словакии стало убийство в 2018 году журналиста Яна Куцяка, которое вывело на улицы Братиславы десятки тысяч людей и спровоцировало сложнейшее международное расследование. По его результатам широкой общественности стали известны неприятные факты из жизни «глубинного государства», мира циничной политики, заказных убийств, тесной спайки бизнеса и политического класса. Иными словами, все то, что, на самом деле, присутствует в большинстве стран мира, только теперь это живо обсуждалось в медиа и стало эпицентром расследования Европола.

Последствия убийства Куцяка сломали многолетнюю политическую монополию правящей в то время партии SMER-SSD, вынудив ее лидера, премьер-министра Роберта Фицо, уйти в отставку. Внутри самой партии развернулась борьба между различными группами влияния. Обвал их рейтингов на фоне многочисленных скандалов и обвинений привел к временному отходу SMER-SSD от активной политики и переходу в оппозицию в 2020 году, когда они проиграли выборы своим правым и правоцентристским оппонентам.

Как и в Украине после 2019 года, так и в Словакии после 2018-го, рост анти-элитных настроений, общее недовольство статусом-кво, недоверие к государству и справедливый гнев, направленный против правящей верхушки, не привел к автоматической трансформации политической системы. На парламентских выборах в Словакии в 2020 году победу одержала оппозиционная в то время партия «Обычные люди и независимые личности» (OL`aNO), которая по сути победила исключительно на антикоррупционной платформе и достаточно размытых обещаниях искоренить коррупцию и улучшить жизнь.

Скорее всего, нас ждет своеобразное воспроизведение венгерского премьера Виктора Орбана

Большие ожидания от «новых лиц» привели к тому, что коалиционное правительство Игоря Матовича, когда не смогло быстро воплотить свои обещания и столкнулось с рядом проблем в экономике и сфере здравоохранения, быстро распалось и уже в марте 2021 года ушло в отставку. Важную роль в распаде коалиционного правительства сыграл личный конфликт между Игорем Матовичем и Рихардом Суликом, лидером партии «Свобода и солидарность», которая входила в коалицию. Последнего раздражал стиль управления Матовича, который часто принимал решения, не консультируясь с коллегами и экспертами, а по мере ухудшения экономической ситуации их отношения окончательно испортились, и Сулик покинул коалицию, спровоцировав вотум недоверия в парламенте. Как результат, рейтинги премьера Игоря Матовича, который баллотировался на выборах как активист-антикоррупционер и представитель нового поколения словацких политиков, меньше чем за год упали с 64% до 15%. А по состоянию на 2022-й год Матович был признан политиком с одним из самых высоких антирейтингов в стране, под 91%. Его преемник, Эдуард Хегер, не улучшил ситуацию и тоже ушел в отставку на фоне коррупционных скандалов и экономических трудностей.

На фоне такого разочарования часть избирателей партии OL`aNO или впали в апатию, или будут голосовать за кого-то другого. Соответственно, возвращение партии SMER-SSD в политических рейтингах не должно удивлять. Все это время они провели в оппозиции, критикуя каждый шаг правящей коалиции. Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, карьера которого, казалось, завершилась в 2018 году, снова возглавляет партию и будет претендовать на пост главы правительства. В 2019—2020 годах его группа победила во внутрипартийной борьбе своих соперников, группу более умеренных, центристских политиков во главе с Петером Пелегрини, и те покинули партию. Это был ключевой фактор, который повлиял на дальнейшую радикализацию политической риторики и взглядов SMER-SSD и лично Роберта Фицо, который стал все чаще склоняться в сторону левонационалистической повестки дня, выступая против коронавирусных ограничений, «ЛГБТ-пропаганды», санкций Запада против РФ и «диктата США». Именно поэтому оппоненты начали называли его партию «пророссийской».

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Вся эта политическая история важна для понимания в Украине, поскольку она показывает несколько важных тенденций по Словакии, которые мы должны учитывать в своих отношениях с Братиславой:

— После 2018 года в Словакии происходит ожесточенная борьба между старыми элитами и новыми политическими партиями, что заставляет всех приспособиться: проводить ребрендинг, создавать свои проекты, усиливать публичную риторику;

— Эта борьба приводит к поляризации мнений в обществе. В свою очередь, выгоднее становится радикализация риторики, игра на правых или левых популистских месседжах, что и обусловливает рост популярности такой партии, как SMER-SSD Роберта Фицо;

— Драйвером изменений является социально-экономическая ситуация, стабилизация которой потребует непопулярных решений и поддержки ЕС. Следовательно, любая партия будет пытаться заручиться поддержкой Брюсселя, а не наоборот.

Судя по опросам, Словакии не угрожает формирование «пророссийского правительства». Партия SMER-SSD, которую называют пророссийской (хотя, как мы уже поняли, здесь речь идет не о пророссийскости, а о националистическом популизме, обусловленном настроениями определенной части электората), даже если займет первое место, получит 18%-20% и будет вынуждена формировать широкую коалицию с другими партиями. Это означает, что любое новое правительство будет компромиссным, и вряд ли решится на какие-то резкие шаги вроде блокирования санкций ЕС против РФ, прекращения транзита вооружения для Украины или прекращения поддержки Киева в войне с Россией. Если премьером будет Роберт Фицо, скорее всего, нас ждет своеобразное воспроизведение венгерского премьера Виктора Орбана: он будет заигрывать с антизападной риторикой, пытаться выбивать для себя преференции из Брюсселя, но на практике не станет обваливать всю украинскую и российскую внешнюю политику ЕС. Максимум, на какие шаги он может пойти, — это приостановление поставок вооружения из самой Словакии, ведь он несколько раз обещал это сделать. Правда, неизвестно, какой будет позиция других партнеров по коалиции, и действительно ли такое решение будет принято, а если так, вряд ли оно нанесет смертельный удар по военной помощи Украине, которая в основном зависит от стран Западной Европы, США и Польши как транзитера.

Выборы в Словакии для Украины означают, что с новым правительством будет несколько сложнее иметь дело, чем с предыдущим. Могут возникнуть проблемы с коммуникацией, кому-то может не понравиться риторика отдельных представителей новой коалиции. Но на мой взгляд, это не критическая угроза для Киева. Более того, нашим дипломатам придется подготовить почву для продолжения переговоров, сохранения нормальности в отношениях с Братиславой и продолжения сотрудничества. Ключевыми станут способности Киева влиять на позицию Братиславы через Брюссель, Берлин, Вашингтон и других соседей, страны Вышеградской четверки, а также работа с другими потенциальными партнерами по коалиции. Само по себе возвращение к власти части старых элит нельзя трактовать как «потерю Словакии» или как «победу России». Победой России это станет, если мы сами махнем рукой на Словакию, поставим им ярлык «пророссийские» и будем поддаваться на каждую дискурсивную провокацию, которую, конечно же, будут подогревать российские медиа, вместо того, чтобы искать взаимопонимание и находить компромиссы, понимая внутриполитический контекст наших соседей.

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