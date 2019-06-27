Кого увидим на мажоритарке? Сегодня, 13:28 623 Цей матеріал також доступний українською

Всего в Украине 199 мажоритарных округов. И кто получит там победу — главная интрига выборов

Несколько недель назад партии уже представили свои списки кандидатов в депутаты, а вот кандидатов для мажоритарных округов показали только после решения Конституционного Суда, который признал президентский указ о роспуске Рады законным. В сегодняшнем выпуске поговорим о том, кто же идет на парламентские выборы по мажоритарке.

В Украине до сих пор действует смешанная избирательная система. Половина Рады избирается по партийным спискам, а половина — по мажоритарным округам. Всего в Украине таких округов 199.

Кто попадет в парламент по партийным спискам, можно спрогнозировать уже сейчас. Социологические службы еженедельно публикуют новые рейтинги, и в последнее время они показывают, что больше всего шансов войти в Раду имеют 5 партий: «Слуга народа», Оппозиционная платформа «За життя», «Голос», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

Каждый округ — это отдельная история, где имеет значение все

И спрогнозировать, кто победит на мажоритарных округах — а это еще 199 депутатов — задача куда сложнее. Так как каждый округ — это отдельная история, где имеет значение все. Идут ли на выборы узнаваемые лица, баллотируются ли местные хозяева, которых хорошо знают в конкретном районе, подкупают ли избирателей продуктовыми наборами и различными подарками, активная ли кампания. Срабатывает множество факторов. Поэтому главная интрига на парламентских выборах — мажоритарка.

Кто же там баллотируется? По данным ЦИК, более 3000 кандидатов.

Начнем с хорошо знакомых лиц. Депутатов нынешнего созыва Рады из межфракционного объединения еврооптимистов.

Например, народный депутат Мустафа Найем решил не баллотироваться в парламент следующего созыва. Заявил, что его больше интересует исполнительная власть. А вот его коллеги из межфракционного объединения Светлана Залищук и Сергей Лещенко идут по мажоритарке. Залищук решила попробовать свои силы в округе на Черкасчине. Лещенко же работает в округе в Киеве — с избирателями Подола и Виноградаря.

Часть еврооптимистов идут также по мажоритарным округам от партии «Голос» — это депутаты Виктория Войцицкая, Леонид Емец, Виктория Пташник и Павел Ризаненко.

Партия «Народный фронт», которая из-за низкого рейтинга отказалась от похода на выборы по партийным спискам, решила дать волю некоторым своим нардепам, отправив их на мажоритарку. Председатель фракции Максим Бурбак будет баллотироваться в Черновицкой области. Он работает на этом округе все 5 лет пребывания в парламенте.

Еще один «Фронтовик», Николай Княжицкий, идет на мажоритарке от другой партии — «Европейской солидарности» Петра Порошенко.

Друг экс-президента Игорь Кононенко участвует в выборах как самовыдвиженец в 94-м избирательном округе на Киевщине. Этот округ — один из самых интересных. Ведь против Кононенко там выступает другой кандидат — Александр Дубинский, телеведущий канала 1+1 Игоря Коломойского. На этом округе уже происходит ожесточенный бой с регистрацией технических кандидатов и за использование других избирательных технологий.

Соратник Кононенко, народный депутат Александр Грановский, уже год как работает с избирателями в Харькове. Против него партия «Слуга народа» выставила видеоблоггера и здесь тоже будет интрига.

На Луганщине на одном из мажоритарных округов выдвигается родной брат Виктора Медведчука, он же бизнес-партнер. Сергей Медведчук также в партии Оппозиционная платформа «За життя». А в Славянске на выборы идет муж Натальи Королевской — Юрий Солод, тоже от той же партии.

В Днепре от «Слуги народа» баллотируется блогер и гость телеканалов с орбиты Медведчука Максим Бужанский. Это человек, который открыто выступает против Майдана и не скрывает, что был избирателем Януковича. Несмотря на бурную реакцию соцсетей на его выдвижение, «Слуга народа» не отказалась от этого кандидата.

Как видим, даже в мажоритарных округах мы увидим много известных фамилий и действующих народных депутатов. Не обошлось и без экзотических вариантов. Вот в Одессе снова баллотируется Дарт Вейдер. И это не киноперсонаж из Звездных войн, а реальный человек, который скрывается за этим именем.

Но есть много людей, чьи фамилии избирателям малоизвестны. Это может быть и родственник какого-то бизнесмена, застройщика, политика, подставное лицо для отстаивания чьих-то интересов. А может быть и кто-то вполне порядочный, кто решил побороться за место в Раде. Поэтому советую как можно быстрее начать интересоваться кандидатами вашего мажоритарного округа, а не оттягивать этот момент до дня голосования, 21 июля. Это 199 мест в Раде и это важно.

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