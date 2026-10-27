Кто из вероятных премьер-министров Израиля союзник Украины

Несколько раз я садился за аналитику по поводу выборов в Израиле, но, знаете, как-то не лежала душа. Казалось бы, тут и интрига, и сами выборы весьма значимые: в случае поражения Нетаньяху ситуация на Ближнем Востоке может стабилизироваться. Но останавливало вот что: на эту тему написано уже столько всего, все партии и блоки обсосаны донельзя — Айзенкот, Биби с его упырями, демократы, другие правые, которые вроде бы и в оппозиции к Биби, но по своим программам предлагают примерно то же самое, правда, без присущего Нетаньяху мессианства. Впрочем, время еще есть?

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Хорошо, буквально телеграфным стилем. Согласно итоговым опросам, фаворит гонки — недавно созданная партия Яшар во главе с Гади Айзенкотом.

В целом эти выборы уместно называют битвой генералов. Айзенкот предлагает обществу безопасность без идеологии, Голан — безопасность с совестью, Нетаньяху — безопасность как личный бренд.

Эти выборы уместно называют битвой генералов

За три месяца позиции крупных партий изменились на один-два мандата; основные сдвиги произошли на флангах. Главное изменение касается арабского избирателя. Представительство арабских партий выросло с 10−11 до 14−16 мандатов, тогда как сионистская оппозиция потеряла 3−6 мандатов (отчасти из-за того, что мелкие партии не преодолевают электоральный барьер). Сформировать правительство без Нетаньяху без участия арабских партий практически невозможно. Отсюда и парадокс арабского голоса: он никогда еще не был столь необходим и одновременно столь нежелателен — ведь Беннет, Либерман и Айзенкот публично отвергают возможность участия арабских партий в правительстве.

Однако отказ от министерских кресел — это еще не отказ от голосов: большинство избирателей оппозиции готовы поддержать правительство меньшинства, которое будет держаться на поддержке партии Раам. Скорее всего, впереди — коалиционные переговоры с непредсказуемым исходом. Широкая коалиция Айзенкота и Биби — вариант на крайний случай: среди избирателей оппозиции ее поддерживает лишь каждый десятый.

Для Украины ни один из вероятных премьеров не является союзником в ценностном смысле. Изменится стиль, а не курс. Реалистичный выигрыш от смены власти — предсказуемость, а не поддержка.

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Текст публикуется с разрешения автора