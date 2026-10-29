Жизнь на самом деле полна неожиданностей: ждешь одного, а получаешь все по полной программе. В Израиле именно так и произошло

Сейчас ищут объяснения: то ли Биби в последний момент удалось максимально мобилизовать свой электорат, то ли его избиратели предпочли молчать о своем выборе. Так бывает.

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Но очевидно одно: ни Биби, ни сионистская оппозиция не добились желаемого. Настоящий победитель этих выборов — арабские партии, которых израильские националисты всех мастей не хотят видеть в качестве партнеров. В 2022 году у них было 10 мандатов, теперь — около 19.

Причина, на мой взгляд, очевидна. Главный раздражитель — Бен-Гвир с его фашизоидной программой и репрессивным аппаратом внутренней безопасности. Второй триггер мобилизации — попытка снять арабские партии с выборов. ЦИК их сняла, Верховный суд решение отменил, но политические последствия мы увидели.

Биби строил кампанию на страхе перед арабами

Что дальше? С большой долей вероятности — новые выборы, поскольку ни одна из сторон не наберет 61 мандат. Ни Биби, ни оппозиция пока не готовы вести переговоры с арабскими депутатами. Биби строил свою кампанию на страхе перед арабами, а сионистская оппозиция заранее отказалась от союза с ними. Подозреваю, она рассчитывала на иной исход — не на тот, при котором ей даже не удалось занять первое место.

Внеочередные выборы для всех будут сложнее, чем нынешние. Поэтому решение нужно принимать сейчас: либо спускать всё в унитаз, либо рисковать и договариваться с арабами. Беннет уже однажды извинялся перед избирателями за союз с Раамом — извинится и снова. Тем более что лучшего результата ждать не приходится. Сложнее будет с Либерманом, а без него арифметика не сходится.

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Текст опубликован с разрешения автора