Ослабленный Нетаньяху и хромой Трамп. С чем мы входим в зиму

Как на нас повлияют результаты выборов в Израиле и США

Пока в Новомосковске (Тульская область) дымит очередной химзавод, а в Липецке изучают результаты ночных вспышек в промзоне, — вот вам две картинки, от которых будет зависеть, в том числе, и наша ситуация.

Реклама:

1.В Израиле посчитали 85,6% голосов (осталось примерно 840 тысяч, из которых немалая часть — это военные и выдернутые в армию резервисты). Туда-сюда скачут один-два мандата, но тенденция наглядная.

Реклама

Исторически высокий результат у арабских партий — 17−19 мандатов.

Лагерь Нетаньяху собирает больше, чем ожидалось вчера, но меньше, чем надо для формирования правительства. У них 54−55 (а надо 61+). Кампания мобилизации голосов в последние часы принесла определенные плоды.

Оппозиционные (на данном этапе) к Нетаньяху партии собирают 47−48 мандатов.

То есть, линейно — без арабских фракций коалиция не получается.

Уже полным ходом идёт кампания, «кто станет перебежчиком и куда». Давление на лидера крупнейшей оппозиционной группы огромное.

Лёгкий пожар в Европе отвечает интересам всех указанных персонажей

Новый состав кнессета приступит к работе 10 ноября. Технически оппозиция может захватить пост спикера, но комиссию по организации работы кнессета на период до коалиции возглавит представитель силы, которой президент даст шанс первой попробовать сформировать правительство. И с высокой вероятностью первым попробует Нетаньяху.

То есть он никуда не девается. И даже в случае неуспеха с формированием нового правительства еще как минимум несколько месяцев будет держать руль.

Реклама:

Но оппозиция сможет кошмарить его парламентскими методами, тематическими комиссиями и так далее. По состоянию на сейчас вообще не исключен вариант, что Нетаньяху сохранит контроль над правительством до потенциальных перевыборов. И дальше новый круг.

Ясно только одно — для какого-то перелома Нетаньяху понадобятся очень эффектные шаги, исключающие/откладывающие его удаление в сад. Ибо часть оппозиции явно намерена добиваться не просто смены власти, а именно удаления Нетаньяху из политики.

Читайте также: Виктор Шлинчак Путин раскрывает карты

Из нишевых результатов выборов — уменьшится число русскоязычных депутатов кнессета, по этому поводу уже начались лёгкие причитания. Я не знаю, хорошо это или плохо, это надо вникать, кто из них ху по отношению к Украине.

В целом русскоязычное израильское пространство впечатлительных людей может слегка проблематизировать. С одной стороны — масса достойных адекватных людей, которые за нас. С другой стороны — толпы совершенно упоротых ватных мра*ей (и это не боты). Поэтому всё неоднозначно, и категорично обобщать — ошибка.

Реклама:

Факт в том, что Израиль — это демократия. При всех этноконфессиональных и других особенностях. Там бездна ценных для нас знаний по прикладному государственному строительству и выживанию в конкурентной среде. Поэтому: поменьше эмоций, побольше оценки — где польза, где риски.

2. В США осталась неделя [до выборов]. Трамп закончил серию стендапов о зад*ице одного из кандидатов и подключил новые темы. Он тоже никуда не девается, хотя многие (особенно — республиканцы) были бы не против.

У нас часто любят описывать широкими мазками и без привязки ко времени. Но ситуация иная: мы считаем днями-месяцами и утром проверяем, все ли целы.

Пока выглядит так, что зиму мы проживем в обстановке, когда у руля сохранятся ослабленный Нетаньяху и «хромой» Трамп. Главной проблемой для них и их круга будет удержание власти и самозащита.

Так что значение субъективных факторов вырастет на порядок. Россияне как раз умеют работать с «субъективными факторами». Лёгкий пожар в Европе отвечает интересам всех указанных персонажей. А нашим — не отвечает.

Реклама:

Это ещё одна подсказка европейцам, что надо дружить с Украиной быстрее. Тогда будет хоть какой-то манёвр.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора