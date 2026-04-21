Парадоксальные ассоциации с результатами выборов в Болгарии

Все оценивают результаты выборов в Болгарии с точки зрения того, насколько это плохо для Украины, насколько Румен Радев является пророссийским и т. д. А мое внимание привлекли парадоксальные ассоциации, связанные с победителями этих выборов.

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Победила на выборах партия Прогрессивная Болгария, которую издание Европейская правда называет болгарской версией партии Слуга народа. В Болгарии сейчас тоже будет монобольшинство (однопартийное большинство). И эта партия тоже создавалась в спешке, «под влиянием коротких дедлайнов». В избирательном списке этой партии «много логопедов и педагогов начальных классов; ветеринаров; акробатов, артистов, тренеров, каратистов, олимпийцев; работников страхового бизнеса и даже продавцов-кассиров». И эта партия скорее является коалицией в поддержку харизматического лидера. Отсюда и определенное предположение: не повторит ли эта партия противоречивую судьбу Слуг народа?

В Болгарии сейчас тоже будет монобольшинство

Но во главе этой партии — генерал, который еще недавно был президентом Болгарии. Однако президент в Болгарии это не то, что президент в Украине, поскольку Болгария является парламентской республикой. И поэтому реальная власть в руках премьер-министра, а не президента. Именно поэтому генерал Румен Радев досрочно ушел с поста президента и претендует на статус премьер-министра. И голосовали болгарские избиратели, прежде всего, за него, а потом уже — за его партию. Это нам тоже что-то напоминает. А насчет голосования за популярного генерала, это видимо сюжет из нашего недалекого будущего: генерал придет — порядок наведет!

Но есть проблема — у болгарского генерала репутация пророссийского политика. И тут уже ассоциации на выбор — от Януковича до Орбана или Фицо. Но каждая из этих аналогий является поверхностной и связана только с темой пророссийскости. Специалисты по Болгарии говорят, что Румен Радев больше будет сосредоточен на внутренних вопросах, а не на внешнеполитических. Поэтому вряд ли он будет новым Орбаном и даже Фицо. И у Болгарии есть ощутимая финансовая зависимость от денег Европейского Союза и от экономического и политического сотрудничества с ЕС. Тем не менее определенные потенциальные проблемы для нас от нового болгарского правительства могут возникать.

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И еще одна ассоциация, напоследок. Как я уже упоминал, Болгария является парламентской республикой. И в этой стране есть много проблем, похожих на наши — коррупция, влияние олигархов, слабые партии и государственные институты, постоянные политические скандалы. А поскольку у нас есть немало сторонников перехода к чисто парламентской республике (это как реакция на де-факто президентскую форму правления в стиле Владимира Зеленского), обращу внимание на то, что в Болгарии за последние пять лет состоялось восемь парламентских выборов. Это некий «веймарский синдром» нестабильной парламентской демократии. И эта проблема хотя и не всегда, но довольно часто приводит к спросу избирателей на «сильную руку», которая должна «навести порядок». Поэтому это большая иллюзия, что сам по себе переход к парламентской форме правления преодолеет деформации нашей молодой демократии. Может быть и совсем наоборот.

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Текст опубликован с разрешения автора