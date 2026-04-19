Ян Суротчак

Ян Суротчак

Экс-директор по трансатлантической стратегии Международного республиканского института в Вашингтоне, аналитик Atlantic council

Еще один прокси Кремля. В Болгарии к власти идет «новый Орбан»

19 апреля, 06:01
NV Премиум
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Есть реальный шанс, что всего через несколько дней после того, как венгерские выборы устранили Орбана, в Болгарии к власти придет новое прокремлевское правительство. Этот кандидат лидирует

Многие украинцы с воодушевлением встретили разгромное поражение Виктора Орбана на выборах в соседней Венгрии 12 апреля. Причины тому очевидны. Годами правительство Виктора Орбана было пророссийским голосом внутри НАТО и Европейского Союза, последовательно препятствуя евроатлантической интеграции Украины и блокируя предоставление военной помощи Киеву.

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Сейчас в украинской столице царит сдержанный оптимизм: там надеются на то, что уход Орбана обеспечит усиление европейской поддержки в войне против России и более ясный путь к членству в ЕС. Эти надежды разделяют и во многих европейских столицах. Однако на горизонте уже замаячила новая угроза.

В Болгарии 19 апреля должны пройти парламентские выборы, и существует реальная вероятность того, что у России вскоре появится в Брюсселе новый союзник.

Теги:   Болгария Война России против Украины Парламентские выборы Друзья Путина Румен Радев

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