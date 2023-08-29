Мир входит в полосу выборов. К чему готовиться 29 августа, 19:11 NV Премиум

В каждой из стран избирательные кампании уже идут полным ходом

После многих лет тревоги по поводу отката демократии, следующие несколько месяцев нам многое расскажут о состоянии народного правительства во всем мире. В октябре Аргентина изберет нового президента, который сменит Альберто Фернандеса, а в Новой Зеландии возглавляемая лейбористами коалиция сталкивается с вызовом со стороны блока, возглавляемого Национальной партией. В ноябре в Нидерландах пройдут внеочередные всеобщие выборы, чтобы заменить Марка Рютте, премьер-министра страны, который дольше всех занимал этот пост, и чье правительство распалось в июле.

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Также ожидается, что в 2024 году Великобритания проведет всеобщие выборы, а Индонезия готовится к февральским президентским выборам, чтобы определить преемника Джоко Видодо, широко известного как Джокови, который завершает свой второй и последний срок. В июне президентские выборы пройдут в Мексике, в ноябре — в США, а в декабре — в Гане.

В каждой из этих стран избирательные кампании уже идут полным ходом. Но демократия — это нечто большее, чем просто выборы. Чтобы демократия работала, она также должна обеспечить эффективное управление. Именно поэтому начинающим лидерам следует заблаговременно начать подготовку к своим первым 100 дням пребывания у власти.

Безусловно, в 100-дневном сроке нет ничего магического. Сосредоточение внимания на этом начальном этапе пребывания лидера в должности не означает, что все цели должны быть достигнуты к концу этого этапа. Хотя этот термин получил известность после динамичного старта Франклина Д. Рузвельта в качестве президента США, важно отметить, что, когда Рузвельт выиграл выборы 1932 года в разгар Великой депрессии, он не был сосредоточен на первых 100 днях. Скорее он был полон решимости действовать быстро и решительно в условиях безвыходной ситуации, оперативно приняв 15 важнейших законов. Лишь позднее наблюдатели отметят, как многого он достиг за эти три месяца.

Почему первые сто дней пребывания у власти имеют значение

Сегодня концепция «первых 100 дней» предлагает полезную основу для новых лидеров, чей срок полномочий может закончиться раньше, чем они себе представляют, и чей медовый месяц с их собственными партиями и партнерами по коалиции может оказаться намного короче, чем они надеялись. В этот период им следует сосредоточиться на трех ключевых принципах.

Во-первых, лидеры должны четко понимать приоритеты нового правительства. Это легче сказать, чем сделать. В ходе предвыборной кампании политики решают множество вопросов, наряду с теми, которые важны для их политических союзников и электората. В результате их программа часто напоминает скорее инвентаризацию, чем конкретный список дел с тремя или четырьмя основными целями.

Это может иметь разрушительные последствия. Я хорошо помню визит бывшего премьер-министра Туниса Хамади Джебали в Оксфорд вскоре после его отставки. Джебали провел 17 лет в тюрьме за свои политические убеждения, революция 2011 года в Тунисе дала ему возможность возглавить свою страну. Однако, всего через 13 месяцев после начала своего срока Джебали ушел в отставку, поскольку посчитал, что его правительство, несмотря на свои амбициозные цели, ничего не достигло. По словам Джебали, отставка была единственным способом вернуть доверие тунисцев. Урок заключается в том, что безжалостная расстановка приоритетов и стратегическое планирование крайне важны для вновь избранных лидеров.

Во-вторых, необходима надлежащая подготовка. Катастрофический 45-дневный срок Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании, который, помимо того, что стал политическим фиаско и обошёлся стране примерно в 30 миллиардов фунтов стерлингов ($38 млрд), наглядно показывает, к каким последствиям может привести неподготовленное вступление в должность.

Напротив, национальная минимальная заработная плата в Великобритании, введенная в 1997 году тогдашним премьер-министром Тони Блэром, сегодня широко признана как выдающийся успех. Тщательная подготовка позволила лейбористскому правительству Блэра принять новый закон и создать Комиссию по низкой заработной плате, в состав которой вошли эксперты из частного сектора, профсоюзов и гражданского общества, чтобы доработать особенности политики и адаптировать ее по мере необходимости. Бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон придерживался аналогичного подхода при создании независимого Управления по бюджетной ответственности в 2010 году.

Но подготовка не обязательно требует знания всех политических деталей. Эффективная подготовка предполагает извлечение уроков из предыдущего опыта и создание основы для адаптируемого подхода с использованием необходимых знаний и опыта.

Наконец, политические лидеры, готовящиеся к своим первым 100 дням, должны обеспечить, чтобы их сотрудники и помощники обладали качествами, необходимыми для эффективного управления. Эти навыки сильно отличаются от тех, что оттачиваются в оппозиции или в ходе избирательных кампаний. Если оппозиция, как правило, направляет недовольство общественности в нужное русло, то управление страной предполагает поиск и реализацию практических решений. Аналогичным образом несмотря на то, что в ходе избирательных кампаний особое внимание уделяется управлению имиджем, эффективное управление требует тщательной разработки политики. Более того, доноры играют решающую роль в избирательных кампаниях, но на посту эти же отношения могут быстро стать обузой.

Именно поэтому вновь избранные лидеры должны собрать эффективную команду, которая сможет помочь им воплотить свои устремления в реальные достижения. Для этого требуется управление государственными агентствами, сотрудничество с профессиональными чиновниками и экспертами, эффективное функционирование в рамках различных кабинетов министров и умение продвигать новые приоритеты, одновременно преодолевая непредвиденные кризисы и обеспечивая бесперебойное выполнение основных функций правительства.

Вступающие в должность лидеры должны использовать свои первые 100 дней на посту, чтобы продемонстрировать свою способность завоевать доверие общественности, вдохновлять и мотивировать государственных служащих, а также сохранить поддержку своих собственных сторонников и политических союзников. В демократических системах переходный процесс происходит быстро, а срок полномочий краток. Тщательная подготовка имеет решающее значение.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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