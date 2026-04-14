Макс Бут: Выборы в Венгрии — это удар, который действительно больно бьет по сторонникам MAGA по обе стороны Атлантики (Фото: Скриншот)

В своей колонке для The Washington Post американский историк Макс Бут объясняет, почему некогда влиятельные европейские правые партии проигрывают выборы за выборами, и каким предвестником это станет для Трампа

Какая самая большая опасность угрожает Европе? Я бы сказал, что это не Россия, не Китай, не Иран и даже не Соединенные Штаты. Это угроза правых популистов, которые будут плохо управлять экономикой, подрывать демократию, преследовать меньшинства, коррумпировать правительство и задабривать таких диктаторов, как Владимир Путин и Си Цзиньпин.

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В прошлом году угроза достигла критической массы с приходом к власти в США президента Дональда Трампа, который пообещал помочь своим ультраправым единомышленникам. В августе опросы показали, что ультраправые партии впервые лидируют в трех главных государствах Европы — Британии, Франции и Германии. Угроза далеко не исчезла, но события последнего месяца дают обнадеживающие свидетельства того, что «лихорадка», возможно, начинает спадать.

Так какой сигнал поражение Орбана (и не только) посылает Трампу?